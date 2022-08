Una queja anónima que llegó a la Procuraduría denunciando cómo en un chat de miembros del partido político ADA en Soacha se cuadró la entrega, en medio de la pandemia de covid-19, de mercados de parte del alcalde para personas de la colectividad tiene hoy contra las cuerdas a Juan Carlos Saldarriaga, mandatario municipal, a quien la Procuraduría le formuló cargos y, en consecuencia, llamó a juicio disciplinario.



Junto a él fueron llamados la secretaria del despacho, Sor María Alarcón Alba, y el concejal Hernán Darío Soto Varón.



Los mercados en mención eran ayudas humanitarias para atender a la población más vulnerable afectada por la pandemia, pero habrían terminado en manos de personas relacionadas con la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA).



El pliego de cargos de 51 páginas, conocido por EL TIEMPO, menciona audios y pantallazos del chat de WhatsApp en el que supuestamente se acordaron estas entregas, que se habrían concretado entre el 1.° y el 5 de abril de 2020, y la Procuraduría Provincial de Instrucción Fusagasugá señala que hay pruebas tanto de que la alcaldía de Soacha adquirió mercados para población vulnerable, como de que personas del chat cercanas al partdo político recibieron regalos de este tipo.



La alcaldía de Soacha publicó en redes sociales fotos de la entrega de mercados a población vulnerable. Foto del 24 de abril del 2020. Foto: Facebook AlcaldiadeSoacha

Los investigados, no obstante, afirman que no eran los mismos mercados y que los segundos no fueron adquiridos con dineros públicos. Pero para el órgano de control hay detalles que no cuadran en esa historia.



Por ejemplo, el concejal Soto y Luis Ignacio Lozada, presidente municipal de ADA, dijeron en un comunicado que los 50 mercados entregados no venían del alcalde, sino que fueron donados por la Fundación Casukids, pero la investigación desvirtuó esa afirmación.



Esto por inconsistencias como que aunque Casukids señaló que donó los mercados a Alarcón, hay versiones cruzadas sobre las entregas, ya que la secretaria y el concejal afirmaron que se hicieron registros fílmicos de las entregas porque así lo exigió Casukids, pero el representante legal de la fundación negó tener algún registro de ello.



También hay diferencias entre lo que la fundación dice que donó y lo que personas declararon haber recibido; además, aunque Casukids le informó a la Procuraduría que recibió los mercados que luego donó del Banco de Alimentos de Bogotá, este último negó haber entregado esos víveres a la fundación; así mismo, para 2020 la fundación no renovó su inscripción como organización, por lo que para el órgano de control ni siquiera está probado que la entidad estuviera funcionando en la fecha de los hechos.



Por todo esto, el Ministerio Público formuló cargos al considerar que los funcionarios habrían omitido garantizar la distribución de bienes a las personas necesitadas, al priorizar a miembros del partido político que apoyó su candidatura electoral.



La Procuraduría añadió que Saldarriaga, al avalar la compra de mercados para población vulnerable pero aparentemente destinarlos a miembros de su colectividad, se habría apartado de las normas que rigen de la actividad pública, y calificó provisionalmente sus presuntos actos como una falta gravísima cometida a título de dolo; y los de los otros dos procesados, como una falta grave a título de dolo.



En los próximos días los investigados serán citados a audiencia pública, que es como un juicio disciplinario, para que se defiendan en el proceso.

