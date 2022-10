En un juicio disciplinario deberán responder el entonces asesor del Fondo Adaptación, Orlando Santiago Cely (2012 - 2017), y los exgerentes Carmen Elena Arévalo Correa (2012-2014) e Iván Fernando Mustafá Durán (2016 - 2018) por posibles irregularidades relacionadas con la construcción y diseño del puente Hisgaura, ubicado la vía Curos-Málaga en Santander.



El órgano de control sostiene que al parecer Orlando Santiago Cely suscribió los estudios previos para construir la mega obra, omitiendo incluir aspectos de carácter técnico, lo anterior ocasionó que la obra fuese inviable en la ejecución y estructuración durante la etapa de Pre-construcción.

Además, producto de las presuntas omisiones se generaron sobrecostos en el rediseño por valor de $272.922.549 millones y se produjo un retraso ya que la entrega estaba proyectada para el 12 de noviembre de 2016, pero esto solo fue posible el 23 de enero de 2020.



Así mismo, se cuestionó a Carmen Elena Arévalo porque no habría velado porque los estudios previos incorporados al contrato 285 del 27 de diciembre de 2013 y su anexo económico no presentarán deficiencias técnicas sustanciales.



En el proceso de investigación la Procuraduría estableció que fue solo hasta 2014 cuando el contratista Sacyr Construcción Sucursal Colombia, durante la fase pre-construcción, identificó las deficiencias técnicas de los estudios y diseños Fase Ill contenidos en los estudios previos y aportados por el Fondo Adaptación, que conllevarían a la inviabilidad de la construcción de la obra.



Es por esto que, para el órgano de control, Arévalo habría tenido “una posición omisiva, teniendo de presente la advertencia por parte del contratista de que los diseños eran antitécnicos, es decir, que no realizó u desplegó acciones efectivas y sustanciales que permitiese aclarar la irregularidad de las deficiencias técnicas de los diseños recogidos en los estudios previos (…) dejando la carga en el contratista e interventores, estos últimos que instaron a Sacyr para continuar con la construcción de la obra con los diseños originales”.



Finalmente, el Ministerio Público endilgó cargos a Iván Mustafá, gerente del Fondo Adaptación (2016 - 2018), quien al parecer no habría adoptado, en su rol de director de la obra puente Hisgaura, acciones efectivas preventivas en la construcción de la parte Superestructura, reduciendo el riesgo de deficiencias técnicas.

