El dramático panorama carcelario que encontró la Contraloría

La Contraloría General le solicitó a la Corte Constitucional que mantenga el Estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria que ese alto tribunal evidenció desde 1998, y que reiteró en 2013 y 2015 ante la permanencia de la crisis humanitaria en todos los penales del país y la evidencia, luego de hacer una auditoría, de que hay profundas deficiencias de las autoridades encargadas de solucionar aspectos como la creación de nuevos cupos o la contratación de la alimentación.



Lo anterior, aún si las cifras de hacinamiento tuvieron una mejora ostensible al pasar del 54.5 % a comienzos de 2020 a 16.7 % en agosto, según reveló el Ministerio de Justicia.



“A este trabajo de des-hacinamiento se ha realizado de la mano con otras iniciativas como la búsqueda de mejores condiciones en la alimentación en los establecimientos, adelantar brigadas de salud y brigadas jurídicas y fortalecer la infraestructura carcelaria”, dijo el titular de la cartera, Wilson Ruiz.



El documento de la Contraloría en poder de este diario asegura que “la pandemia desnudó varias de las fallas estructurales que tiene el Sistema Penitenciario y Carcelario y, en general, el sistema de justicia. Aún no se logra consolidar una política criminal coherente y eficaz para reducir el encarcelamiento carcelario y garantizar la progresividad penal del sistema”.

“Las medidas tomadas son de corto plazo y las adecuaciones realizadas en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional son insuficientes para garantizar el bienestar de los internos y el éxito de los programas de resocialización. Prueba de ello es el incremento de la tasa de reincidencia y el contagio por covid-19 dentro de los centros de reclusión del país”, dijo la Contraloría.



Para la entidad es claro que la reducción del hacinamiento es temporal, debido a la salida de presos por la emergencia carcelaria decretada en 2020.

Antes de la pandemia, algunas prisiones del país tenían hacinamiento de más del 200 %. Foto: Archivo EL TIEMPO

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, señaló que se ha venido trabajando para mejorar la situación en las cárceles del país “hasta lograr una reducción histórica que la misma Corte reconoce”.



Así, en los primeros seis meses de 2021 el hacinamiento intramural se mantuvo en niveles cercanos al 20%. En ese mismo periodo de tiempo, la población en cárceles solo aumentó en 389 personas pasando de 96.775 a 97.164 (un aumento del 0,4%), mientras que la capacidad carcelaria se incrementó en términos netos en 879 cupos (crecimiento del 1,1%).



No obstante, la población extramural aumentó en 2.632 personas (2.199 en detención domiciliaria y en 433 en Sistemas de Vigilancia Electrónica”. “Estas medidas son transitorias y aún no hay una política criminal única y coherente con los procesos de progresividad y alternatividad penal”, dijo la entidad.

Indicó el ministro que se pusieron en marcha varias estrategias para mejorar las condiciones en los penales, entre ellas, buscar acercamientos con los jueces para que concedieran subrogados penales a los internos para no seguir enviando más personas a las cárceles y además crear nuevos cupos.

Wilson Ruiz, ministro de Justicia. Foto: MinJusticia

Anunció que esta semana terminó de recorrer cuatro departamentos en los que se están construyendo nuevas estructuras modulares y que antes de terminar el año se crearán otros 1.500 cupos para personas privadas de la libertad en Magdalena, Atlántico, Bolívar y Antioquia.



Tal vez uno de los elementos más alarmantes del estudio tiene que ver con el manejo de los recursos, pues con 3,7 billones de pesos asignados a 30 de junio de 2021, el sistema ha comprometido el 45 por ciento y pagado el 20 por ciento. De todos esos recursos, el 83 por ciento están asignados a rubros de funcionamiento y el resto a la inversión.



La Contraloría estima que aunque se trata de una plata importante, el impacto es limitado: “Buena parte de ellos son comprometidos, mas no necesariamente obligados o pagados. Ello se plasma en el bajo nivel de avance de las obras”.



El informe revela que el sistema penitenciario se gastó plata del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), creado para administrar la pandemia, en asuntos que nada tienen que ver con la bioseguridad.



“La Uspec comprometió el 54,8 % de lo destinado al sector justicia, en la compra de municiones y elementos de protección balística por $ 12.903 millones”, dijo la Contraloría. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec) aseguró que los elementos eran necesarios por el motín que se produjo en marzo de 2020 en la cárcel La Modelo, que terminó con el homicidio de 23 personas.

Andrés Díaz, director de la Uspec, quien llegó a la entidad en octubre de 2020, afirmó a EL TIEMPO que no hay ninguna irregularidad en tanto que el Inpec hizo la solicitud del gasto, la Uspec la elevó al Ministerio de Hacienda y este lo autorizó.



“Es importante decir que esos elementos que se aprobaron fueron todos contratados y entregados sin ninguna novedad. Si no fueran recursos pertinentes, el Ministerio lo hubiera negado”, dijo.



El reporte apunta a que, además, de la plata del Fome, se gastaron 1.763 millones de pesos en la compra de equipos de cómputo y 1.746 millones de pesos más en el pago de servicios distintos a los médicos y hospitalarios, como jurídicos, financieros y logísticos.



Díaz aseguró que “los equipos que se adquirieron fue para lograr la virtualidad en los establecimientos de reclusión del orden nacional para los temas jurídicos de los privados de la libertad y para las visitas virtuales”.



En términos generales, el informe da cuenta de que hay una deficiente ejecución de recursos por parte de la Uspec, pues, entre otros, la inversión en ese material de municiones “no presentó pagos ni obligaciones hasta el 31 de diciembre de ese año”.

El motín en la cárcel La Modelo se presentó el 21 de marzo de 2020. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

La Contraloría señaló que si bien se pusieron en marcha 898 cupos carcelarios nuevos, solo 788 son realmente nuevos, en Facatativá e Ipiales, luego de seis años de construcción.



La Contraloría habla de “pérdida de vigencias futuras autorizadas para la ejecución de proyectos de infraestructura, por falta de ejecución y gestión en el desarrollo de estos, generando obras inconclusas y proyectos no desarrollados”.



“Desde que llegué al cargo dije que había 2 aspectos que había que fortalecer en la entidad: la ejecución adecuada y la supervisión e interventoría en algunos servicios, especialmente en alimentación y salud”, dijo el director de la Uspec.



Para la alimentación de los internos se comprometieron 451.698 millones de pesos a 31 de diciembre de 2020 y, a pesar de las constantes quejas, la Contraloría advirtió que la Uspec no realiza visitas de supervisión periódicas.



En la cárcel La Tramacúa de Valledupar 150 internos denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos relacionados con la alimentación y la salud de los internos. Allá se encontraron deficiencias en procesos de limpieza y desinfección, retrasos en el horario de comidas, falta de soportes de pago del operador, falta de mantenimiento y que no se entregan completas las dietas para los privados de la libertad.



“Los incumplimientos del operador señalados en la observación han sido reiterativos y las visitas de supervisión corresponden a dos en un año de ejecución del contrato”, dijo la Contraloría.



En La Picota de Bogotá, reclusos del patio Ere Sur denunciaron falta de entrega de raciones o de alimentos sin preparar como arroz, aceite, huevo, azúcar y frutas, como está estipulado en el contrato. El jefe de la cartera de justicia se reunió con los contratistas del sector para exigir un mejor servicio y denunció posible corrupción en la adjudicación de contratos.

El director de la Uspec, Andrés Díaz, dijo que desde su llegada al cargo advirtió en que había dos aspectos que había que fortalecer en la entidad: “la ejecución adecuada y los procesos de supervisión e interventoría en algunos servicios, especialmente en alimentación y salud”. En todo caso, Díaz señaló que está de acuerdo en que la Corte mantenga el Estado de Cosas Inconstitucional en materia carcelaria.

El Estado de Cosas Inconstitucional debe seguir: Uspec

Andrés Díaz, director de la Uspec, habló con EL TIEMPO, sobre este informe.

Andrés Díaz, director de la Uspec Foto: Uspec

¿Qué responde a la auditoría de la Contraloría?

​

La entidad ha venido trabajando para mejorar todos los procesos. En algunos aspectos sin duda consideramos de manera respetuosa que las decisiones que se han tomado corresponden a lo establecido en la norma con el fin de mejorar las condiciones que se generaron a partir de la pandemia, que no son solo en materia de salud, sino también en aspectos de seguridad.



¿Por qué se comprometieron recursos del FOME para la compra de municiones?

​

El FOME se creó a partir de la presencia del covid-19 y tiene como propósito no solo atender los aspectos relacionados con salud pública, sino los que se deriven de la pandemia en temas económicos y sociales. En el caso penitenciario y carcelario, quien decreta la emergencia es el Inpec. A partir de unos hechos que se sucedieron en marzo de 2020 que fueron de conocimiento nacional, se decreta la emergencia que en el caso penitenciario no solo contenía los aspectos de salud sino los de seguridad derivados de esa circunstancia.



En ese sentido, con esa declaratoria, el Inpec prioriza a la Uspec los requerimientos que ellos consideran prioritarios como reforzar la seguridad del cuerpo de custodia en caso de que se pudieran llegar a presentar otros hechos. El Inpec lo prioriza y la Uspec eleva un documento que se lleva a aprobación del Ministerio de Hacienda que es el que determina al final si los recursos que se están solicitando tienen relación con la emergencia. Es importante decir que esos elementos que se aprobaron fueron todos contratados y entregados sin ninguna novedad. Si no fueran recursos pertinentes, el Ministerio lo hubiera negado.



¿Por qué se usaron esos recursos en elementos diferentes a bioseguridad como, por ejemplo, equipos de cómputo y en el pago de servicios jurídicos, financieros y logísticos?

​

El tema de cómputo tiene una relación directa con la pandemia porque a todos nos tocó afrontar la virtualidad para continuar con los diferentes procesos. Los equipos que se adquirieron para lograr la virtualidad en los establecimientos de reclusión del orden nacional para los temas jurídicos de los privados de la libertad y para las visitas virtuales.

Y los gastos adicionales que le generan a una entidad, o cualquier empresa la pandemia, requiere unos recursos. Se tuvieron que generar procesos nuevos que no estaban contemplados y eso tiene que hacerlo un personal humano.



La Contraloría hace una advertencia general sobre una deficiente ejecución de recursos. Dice, por ejemplo, que si bien hay recursos comprometidos para la construcción y mantenimiento de cárceles, no necesariamente están obligados o pagados y por eso es que hay demoras en las obras...



Yo llegué al cargo en octubre de 2020 y desde el primer momento dije que había dos aspectos que había que fortalecer en la entidad: la ejecución adecuada y los procesos de supervisión e interventoría en algunos servicios, especialmente en alimentación y salud. Con relación al primero, la entidad busca lograr avanzar y solucionar dificultades que había con la ejecución de algunas obras.



Por ejemplo, se hizo acta de entrega en julio al proceso de la construcción de la cárcel de Pereira que eran recursos que estaban sin definir, con un proceso de contratación adjudicado y que no había iniciado hace más de un año, y se puso en funcionamiento ese establecimiento. De la misma manera, estamos construyendo infraestructura modular en varias partes del país y desarrollando dos obras en materia de licitación en Sabanas de San Ángel y en Riohacha.



La pandemia retrasó la obra pública general. Varias obras requirieron suspensiones entre tres y cuatro meses y en el sistema penitenciario, si recordamos, había presencia de covid-19 en algunos establecimientos que nos impedía poder entrar a realizar las obras como las de mantenimiento.



¿Para cuándo estarían listos nuevos cupos y en dónde? ¿Cuántos están previstos?



Antes de finalizar el gobierno tenemos previsto entregar 2.500 cupos carcelarios nuevos y dejaremos en construcción más de 5.000 cupos adicionales. Estamos terminando un pabellón en Bellavista, Antioquia, con cerca de 500 cupos. Estamos construyendo cuatro infraestructuras modulares de 510 cupos cada una en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itaguí. Estas obras se tienen previstas para entregar a partir de enero y hasta marzo de 2022.



La entidad encontró demoras en el contrato de alimentación, fallas en la entrega de los alimentos y en su calidad en las cárceles como en Picota y quejas de reclusos al respecto...



Con alimentos hay dos circunstancias. Una relacionada con la infraestructura pues en general los establecimientos de reclusión son muy antiguos, que necesitan un continuo mejoramiento y a veces los recursos no son suficientes para atenderlos todos. Vamos priorizando de acuerdo a las dimensiones. Y sobre la prestación del servicio, encontramos a mi llegada, que este, que son más de 120.000 raciones diarias, no tenía una interventoría permanente e integral. Estructuramos la interventoría, celebramos el contrato en abril y estamos haciendo casi 700 visitas mensuales a los 132 establecimientos del país y hemos visto que el servicio ha tenido mejoras. Hay unos casos puntuales, en La Picota, que requieren intervenciones de infraestructura que debemos mejorar y estamos ya en proceso de contratación.

¿Debe la Corte mantener el Estado de cosas inconstitucionales en materia carcelaria?



Sin duda, sí. Es importante el seguimiento de la Corte Constitucional del Estado de Cosas Inconstitucional. Este es un aspecto que tiene que ver con todo el sistema penitenciario, que no obedece solo a la Uspec, para garantizar a los privados de la libertad los derechos que tienen.

