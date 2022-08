Pese a que 56 internos murieron y cinco personas siguen hospitalizadas luego de un incendio en el pabellón 8 de la cárcel de Tuluá, el pasado 28 de junio, una visita realizada por la Defensoría del Pueblo reveló que la cárcel aún no ha tomado medidas de prevención para que emergencias como esta no se repitan.



La entidad hizo una visita de seguimiento a las condiciones de derechos de la población privada de la libertad y también evidenció que el hacinamiento se mantiene en 24 por ciento.



"Nuestro equipo de funcionarios de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y de la Regional Valle del Cauca pudo evidenciar que todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo.



En la visita la Defensoría llamó la atención a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), "porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario”, agregó Camargo.



El equipo defensorial conversó con representantes de derechos humanos de los diferentes patios. Foto: Defensoría

Adicional a que no se han tomado las medidas de prevención, la Defensoría encontró que el hacinamiento persiste y hoy llega al 24 por ciento, así mismo, siguen los problemas para el acceso a condiciones dignas de salud para los privados de la libertad.



El equipo defensorial conversó con representantes de derechos humanos de los diferentes patios, quienes también manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto.



Otro de los llamados de atención que hizo la Defensoría tiene que ver con que la cárcel no tiene un cronograma de valoración médica intramural para la población privada de la libertad, y no se registra seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren.



“Desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”, concluyó Camargo.

