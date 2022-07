El motín y posterior incendio que llevó a la muerte de 53 internos de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, el pasado 28 de junio, es el más reciente hecho que refleja la crisis en el sistema carcelario colombiano de la que han alertado desde hace años distintas autoridades, incluida la Corte Constitucional.



En entrevista, el general Tito Castellanos, director del Inpec, habló sobre las investigaciones y medidas que se han tomado por este y otros hechos que han puesto el foco en la situación de las cárceles en el país.



¿En qué van las investigaciones por el caso de Tuluá?



Es importante aclarar que teniendo en cuenta la connotación del caso, las actuaciones judiciales que se han desprendido de ello están siendo adelantadas tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la Procuraduría General de la Nación, que son los entes competentes en materia judicial para adelantar las diligencias correspondientes frente al caso, así mismo se refiere que inicialmente y dentro de la potestad otorgada al instituto en su facultad de autocontrol se inició de forma preliminar una investigación disciplinaria frente a los hechos acaecidos, la cual bajo lo contemplado en la Ley 734 de 2002 y en aplicación de la figura del poder preferente, fue asumida por la Procuraduría, por otra parte y bajo el principio de publicidad y transparencia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha estado y estará presto a colaborar en todo momento con los diferentes requerimientos y solicitudes de información que sean elevados con el fin de dar claridad a lo acontecido.



¿Qué motivó la revuelta?



La hipótesis que más ha tomado relevancia hasta el momento ha sido la de una confrontación interna entre el personal de privados de la libertad que se encontraban recluidos en el pabellón n.° 8 y que generó los resultados desafortunados que ya ampliamente son conocidos por la opinión pública.



¿Hay alguna investigación interna contra el director de la cárcel o la guardia?

​

Como ya lo mencioné, una vez se presentaron los acontecimientos referidos, a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Inpec se abrieron diligencias de carácter disciplinario las cuales actualmente son adelantadas por la Procuraduría General de la Nación con fundamento en el poder preferente conferido en la normatividad vigente. En cuanto al tema penal, la Fiscalía hace lo propio.

El general Tito Castellasnos, director del Inpec, (centro de la foto) recorrió las instalaciones de la cárcel de tuluá tras el incendio. Foto: Prensa Inpec

¿Cuál es el protocolo ante estas situaciones?



Hay unos lineamientos previamente establecidos, donde se determinan unas áreas en espacios abiertos dentro penal las cuales están destinadas para ubicar al personal privado de la libertad en caso de eventos como sismos, incendios, inundaciones y demás. Se deben abrir las rejas y de manera coordinada evacuar a todos los privados de la libertad, recordemos que la prioridad debe ser la vida. Lo que se ha evidenciado preliminarmente, recordemos que todo es materia de investigación, es que este protocolo se logró aplicar evitando que la tragedia fuera mayor.



¿Se cuenta en este tipo de cárceles de mediana seguridad con extintores y otros elementos para apagar el fuego? ¿Los custodios están entrenados para atender este tipo de situaciones?



Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia son actualizados periódicamente de acuerdo a las necesidades del servicio y custodia penitenciaria, como lo sería para el caso el manejo de emergencias en los cuales se vinculan como entes especializados por su especialidad la Defensa Civil y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre otros, efectuando ejercicios de simulacros de evacuación para dar respuesta a emergencias, principios prácticos de primeros auxilios y demás temas atinentes a la reacción, mitigación y atención de desastres.



Adicional, contamos con la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) como encargada de desarrollar e implementar los planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa necesarios para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios.

La situación registrada en Tuluá es la más grave, en número de muertos, en la historia carcelaria del país, ¿cómo lo analiza?

​

Es un hecho lamentable que enluta al sistema penitenciario, a las familias y a todo el municipio de Tuluá, sin importar el número de víctimas, ante esto esperamos que el trabajo articulado de los entes de control y autoridades competentes, que adelantan la actividad investigativa frente al caso, pueda dar un resultado investigativo que permita aclarar los hechos ocurridos. Recalco en mi calidad de director del Instituto mi profundo dolor por las pérdidas humanas que arrojó este incidente y esperamos la pronta y satisfactoria recuperación del personal de privados de la libertad que se encuentran actualmente bajo tratamiento médico y bajo atención hospitalaria.



Son de resaltar a su vez las diferentes acciones y actividades desplegadas por el personal que conforma el cuerpo de custodia y vigilancia del EPCMS Tuluá, el cual a partir de su vocación de servicio e incluso colocando en riesgo sus vidas, lograron evacuar a un número considerable de privados de la libertad, protegiendo su integridad y poniéndolos a salvo, evitando con ello que la cifra de fallecidos y afectados con el incidente fuera mayor.

En marzo de 2020 hubo 24 muertos en La Modelo, de Bogotá, ¿qué factores han influido en estos hechos?

​

Los hechos ocurridos en la cárcel La Modelo se presentaron en un escenario totalmente diferente a este y ya los entes correspondientes se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes frente a este caso. En referencia a lo sucedido en Tuluá, un conato de incendio se puede presentar en cualquier otro espacio, no solo carcelario, y no se puede prever, pero sí se pueden minimizar las consecuencias, tal como pasó aquí con la evacuación de otros privados de la libertad.



¿En qué va la investigación por los hechos de La Modelo?



En este tema en particular la Fiscalía General de la Nación y demás entes de control en su momento darán los resultados de las investigaciones que se encuentran actualmente en curso.

General Tito Yesid Castellasnos, director del Inpec. Foto: Prensa Inpec

¿Hay alguna forma de frenar o neutralizar este tipo de hechos en las cárceles?

​

Hay acciones de prevención como capacitaciones, simulacros, etc, que se realizan en conjunto con el cuerpo de bomberos y la Defensa Civil, buscando minimizar los riesgos al momento de presentarse una novedad. También trabajamos de manera articulada con la Uspec en temas referentes a la dotación de herramientas y material para atender este tipo de emergencias. Estas situaciones se pueden presentar en cualquier contexto y lamentablemente las consecuencias se desencadenaron en la pérdida de vidas humanas.



Frente a fugas como la de 'Matamba', ¿se han modificado los protocolos o se ha generado algún cambio para evitar que situaciones así se repitan?

​

Sí, fortalecimiento de los protocolos de seguridad establecidos y aumento de operativos en la parte interna de los establecimientos de reclusión, incautando elementos prohibidos y no autorizados. Igualmente, con el acompañamiento de los Grupos Especiales del Inpec en el traslado de privados de la libertad de alto perfil, hemos logrado minimizar los riesgos que se puedan presentar y la aplicación de los protocolos correspondientes de acuerdo al caso en concreto.



¿Qué plantea para mejorar la credibilidad del Inpec?

​

Seguimos trabajando desde tres frentes muy importantes: el fortalecimiento de la seguridad física y seguridad en procedimientos, la dignificación del personal y el plan de transparencia.



¿Hay algo más que quisiera añadir?



El trabajo de la gran mayoría de los funcionarios del Instituto es una labor valiosa y loable que contribuye diariamente en forma significativa al mejoramiento del sistema, así como la difusión por parte de los medios de comunicación para que nos ayuden a visibilizar estas buenas acciones. Seguimos acompañando a las familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia, y definitivamente en el Inpec estamos de luto.



Pedimos comprensión por el tema de los traslados que se han venido dando en las últimas horas, se realizan con el único fin de garantizar la seguridad y preservar la integridad de los privados de la libertad que se encontraban en los espacios donde se presentó el incendio. En la página web del Instituto www.inpec.gov.co podrán encontrar toda la información relacionada con los hechos acontecidos en la cárcel de Tuluá y adicional, hemos dispuesto las líneas de atención.

