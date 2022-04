Desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, varios presos denunciaron que hay irregularidades en la alimentación que reciben.



De acuerdo con sus denuncias, el operador de la alimentación les está dando el desayuno tan tarde como las 4 p .m., el almuerzo a las 7 p. m. y la cena, a la medianoche, por lo cual están pasando periodos largos sin ingerir alimentos.



Alexánder Chema, uno de los líderes de la mesa de derechos humanos de la cárcel, ha hablado sobre esto e indicó que desde comienzos del año esta situación se ha presentado en varias oportunidades.



De acuerdo con su relato, este lunes 11 de abril eran las 2 de la tarde y todavía no les habían dado el desayuno, que debería entregarse en horas de la mañana. Por ese motivo los presos han hecho varias protestas.



Consultada por el tema, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada de la alimentación en las cárceles, indicó que están haciendo las verificaciones del caso sobre lo que este lunes denunciaron los presos.



La entidad informó así mismo que recibieron una denuncia similar el pasado 4 de abril, frente a la cual se verificó que "el contratista ha entregado los cuatro tiempos de comidas establecidas en los pliegos, contratos y oferta técnica mínima sin interrupción: desayuno, almuerzo comida y refrigerio nocturno, desde el 14 de diciembre del 2021 y hasta la fecha (5 de abril)".



Así mismo, señalaron que los inconvenientes de ese 4 de abril en la entrega del desayuno fueron por "inconformismo de la población privada de la libertad del sector de alta seguridad, quienes no quisieron recibir el desayuno al conocer que se cambiaría una de las proteínas 'queso por huevo'. Esto causó demoras en el resto de entregas".



También indicó la Uspec que hubo un retraso en la entrega del almuerzo en la cárcel de mediana seguridad, el cual ese día se realizó entre las 12:30 p. m. y las 3:00 p. m., "hecho que se presentó por un daño en el tubo que alimenta los hornos combi. El tiempo de demora no es significativo y está dentro de los tiempos establecidos en los horarios de entrega".

