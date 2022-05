A Fabio González Clavijo, conocido en el mundo criminal como 'Loco Ferney', las autoridades lo tenían en el radar porque, supuestamente, era el encargado de reorganizar y rearmar las estructuras de la extinta columna móvil Teófilo Forero, una de las más seviciosas de la extinta guerrilla de las Farc.



González fue judicializado este miércoles y, según la Fiscalía, era uno de los máximos cabecillas de la disidencia 'Segunda Marquetalia', que comanda 'Iván Márquez', y sería el principal articulador de homicidios y actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones en Caquetá y Huila.

"Alias Loco Ferney tendría en este momento a su cargo 25 hombres en armas, los cuales estarían involucrados en acciones terroristas contra la Fuerza Pública y el reclutamiento, mediante engaños, de menores de edad en Florencia, La Montañita, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá)", informó el ente acusador.



En la investigación, la Fiscalía reveló audios en los que, presuntamente, una pitonisa le indica al cabecilla que debe ejecutar un homicidio y le asegura que él está protegido.

"Yo a usted lo tengo muy cubierto, usted puede estar muy sereno. Es más, usted puede entrar y salir de este pueblo y a usted no me le va a pasar nada. Eso se lo digo yo con el trabajo que le tengo puesto", le dice una mujer.



Y continúa: "Pero mire, ese hijueputa está muy encima, mire, y por culpa de este flaquito o por culpa de ese nené, no puede caer usted pero pueden caer otras personas (...) Por qué no le hacemos algo pa' matarlo, pa' joderlo, si se va a morir ese hijueputa, que se muera".



Las conversaciones en poder de las autoridades indican que González Clavijo, además de recibir instrucciones de los señalados jefes de la ‘Segunda Marquetalia’ -‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Eider Cardona’-, supuestamente, acudía a la 'pitonisa' para que orientara sus acciones criminales y le ayudara a detectar posibles retaliaciones, operaciones en su contra o traiciones dentro de su organización.



Alias Loco Ferney fue presentado ante un juez de control de garantías junto a uno de sus presuntos colaboradores, identificado como Cristian Yair Castañeda González, alias Pescador.



Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, terrorismo y extorsión; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.



Los procesados no aceptaron los cargos y fueron enviados a prisión, para cumplir medida de aseguramiento.



Estas dos personas fueron capturadas en una acción conjunta de la Fiscalía, la Policía Naconal y el Ejército en la vereda Tovar Zambrano, en Florencia (Caquetá).



Según las autoridades, en el procedimiento fueron encontrados dos fusiles, munición calibre 5.56, tres radios de comunicaciones y documentación de interés para el avance las investigaciones



