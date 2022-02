Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, fue capturado este jueves en Medellín, en cumplimiento a una solicitud de extradición, en el marco de una operación denominada 'Coral'.



Álvaro Córdoba Ruiz, quien fue candidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011, fue capturado con otras dos personas y son acusados del presunto delito de ser apoyo logístico para las disidencias de 'Gentil Duarte' en el sur del país, y por presunto tráfico de cocaína a los Estados Unidos, según el pedido de una corte del Distrito Sur de Nueva York.



Álvaro Córdoba Ruiz, Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena fueron capturados por miembros del grupo SIU de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional.



Son requeridos para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de New York por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte de armas de fuego.



Los capturados serán llevados a la sede de la Dijin de la Policía y empezará el trámite de extradición ante la Corte Suprema de Justicia.



La exsenadora Piedad Córdoba rechazó en Twitter la captura y sostuvo que se trata de un "nuevo montaje judicial".

"Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial", dijo la exsenadora en la red social.



"En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores", agregó.

