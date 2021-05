Capturan en EE. UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció la captura en Estados Unidos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. Así lo confirmó el cuerpo de alguaciles de ese país.



"Lyons fue capturado por solicitud de Colombia, que pidió su extradición para que responda por una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Con el conocimiento de esta captura, he dado la orden para iniciar los trámites correspondientes para hacer oficial su envío a Colombia y ponerlo a disposición de la justicia", dijo el ministro Ruiz.



Ese preacuerdo logrado con la Fiscalía en 2017 se dio en el marco de las investigaciones por el desfalco de los recursos de regalías en Córdoba durante su administración en el periodo 2012-2015, por un monto de $ 8.950 millones.



Según la investigación, como gobernador, Lyons dio la instrucción de agotar los procesos de contratación de los proyectos que se beneficiarían con los recursos del fondo de regalías y por los cuales los beneficiarios de los contratos debían pagarle una comisión del 30 por ciento.



Esa comisión, dijo la Fiscalía, se repartiría entre él, Musa Besaile y Jairo Zapa, director departamental de Regalías, quien fue asesinado en 2014. Según la Fiscalía, se aprobaron finalmente diez proyectos y se habrían recibido por comisiones el valor mencionado.



A Lyons la Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



El exgobernador primero no aceptó los cargos, pero luego la Fiscalía solicitó la aplicación de un principio de oportunidad para que ya no fuera procesado por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a cambio de entregar la suma de $ 4.000 millones.



Y por el delito de concierto para delinquir llegó a un preacuerdo que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia y que le implicó una pena de 5 años y tres meses de prisión.



"El acusado fue el líder de la empresa criminal no solo por idear los mecanismos con los que sería defraudado el patrimonio del ente territorial a su cargo, sino porque siempre estuvo al frente de la misma, dando instrucciones a sus emisarios para manipular la celebración de los convenios de cooperación a fin de garantizar el pago del 30 por ciento del valor de cada uno por concepto de comisión a favor del gobernador y a cargo de las personas escogidas para su ejecución", dijo la corte el 21 de marzo de 2018 al leer la condena en su contra.

Lyons tiene varios procesos abiertos. Uno por presuntamente haber direccionado la adjudicación de unos convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos para su beneficio particular.



En este caso, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exgobernador por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los dos convenios por más de 43.248 millones de pesos.



Igualmente, la Contraloría dictó fallo de responsabilidad fiscal en su contra por $ 71.674 millones por el llamado 'cartel de la hemofilia', un fraude en el que se desviaban recursos supuestamente para pacientes con hemofilia que nunca existieron.



Lyons tiene pendiente un proceso disciplinario por irregularidades en pagos por servicios de odontología por cerca de $ 3.000 millones.



