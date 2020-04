Por peajes ilegales en La Guajira, 43 personas fueron judicializadas

Entre 10.000 y 50.000 pesos tenían que pagar los conductores que intentaban transitar por vías de La Guajira en donde se establecieron varios peajes ilegales.



El coronel Iván Gualdrón, comandante de Policía de La Guajira, señaló que la alerta sobre la presencia de esos peajes la dio la comunidad luego de que se denunciaran cobros en vías nacionales.

Por esos hechos fueron judicializadas 43 personas que fueron sorprendidas en los que en la región se conocen como ‘peajes humanos’. Las detenciones se hicieron en dos operativos; en el primero fueron encontradas 18 y en el segundo, 25. Varios pertenecen a la misma familia y con barreras de madera cobraban por el paso.



La Fiscalía les imputó el delito de obstrucción en vía pública. Aunque quedaron libres, tendrán que ir a juicio ante un despacho judicial de Riohacha.

Si bien este fenómeno no es nuevo en la vía al cabo de la Vela o vías secundarias, el coronel Gualdrón señaló que desde el 7 de abril los peajes se trasladaron a las vías nacionales. Señaló que incluso se ha afectado el tránsito de ambulancias que transportaban pacientes que necesitaban diálisis. Este fue el detonante de los operativos de la Policía.



Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social Mais, sostuvo que algunos de los capturados son indígenas wayús, pero otros son personas venezolanas, algunos de ellos de indígenas de ese país.

Gualdrón afirmó que para evitar que esto se siga repitiendo, la Policía Nacional, de Carreteras y el Esmad mantendrán la vigilancia de las vías del departamento.



Estas personas recibían entre 30.000 y 120.000 pesos diarios. Según los capturados, el dinero lo destinaban a su alimentación porque la crisis sanitaria les ha impedido salir a vender sus artesanías.



Según Peralta Epieyú, esta crisis no es nueva, y no se ha generado una atención de fondo a la problemática. Explicó que esas zonas son territorios áridos e infértiles a los que nunca ha llegado el Estado.



“La mayoría de las veces se conformaban con que les entregaran algo de comer, pero ahora es una estrategia obligada en la que se vieron muchas personas porque el pueblo wayú depende de vender su artesanías”, sostuvo la líder.

Sin embargo, dijo que no han usado la violencia para obligar a los conductores a pagar. La Policía ha disuelto al menos 200 bloqueos en las vías de la zona.



“Nosotros no buscamos conseguir las cosas a las malas, y nuestras relaciones están basadas en el diálogo”, indicó.



Respecto a las ayudas que han recibido de la alcaldía de Riohacha, la líder dijo que los mercados que reciben las familias no duran más de una semana y son insuficientes para la cantidad de comunidades indígenas. Además, señaló que los programas de salud para estas comunidades por la crisis sanitaria apenas se empiezan a ejecutar.



“Incluso, personas capturadas de la población wayú ni siquiera tenían conocimiento del coronavirus y, como no hay información, continuaron con los ‘peajes humanos’ como si todo estuviera funcionando normalmente”, concluyó.



