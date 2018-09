Capturado por 'chuzadas' prende ventilador contra Senador Benedetti

Juan Carlos Madero Mendieta, capturado el jueves en la investigación por las ‘chuzadas’ ilegales ya le dio una primera versión a la Fiscalía sobre sus actividades ilegales y declaró contra el senador Armando Benedetti.

Hasta ahora solo se tenía la versión del coronel Jorge Humberto Salinas, quien le había dicho a los investigadores que Madero Mendieta era el enlace con el senador y que él le contaba que se reunía con el Congresista.



Sin embargo; el fin de semana, Madero Mendieta, privado de su libertad en el búnker de la Fiscalía, dio detalles a los peritos del ente acusador sobre sus supuestas relaciones con el senador Benedetti.



Madero aseguró que un cliente suyo le dijo que el senador Armando Benedetti requería de sus servicios.



"Yo me reuní a finales de octubre de 2017 aproximadamente en las oficinas del senador Benedetti ubicadas en la avenida circunvalar y trasversal tercera. Estuvimos presentes el señor Benedetti, la mano derecha del senador y la esposa. Yo le expliqué los servicios que tenía y el me pidió los siguientes: la protección de sus dos celulares y el de su esposa y adicionalmente solicitó la investigación al celular del abogado Jaime Lombana con el fin de encontrar algo para usarlo en contra de él", dijo Madero.



Según el, Benedetti le dijo que lo que quería hacerle a Lombaba era "joderlo", para "saber estaba haciendo Lombana en contra de él".



De acuerdo con el testimonio, al senador se le cobraron inicialmente siete millones y medio para la protección y para iniciar la investigación.

Madero Mendieta dijo a los investigadores que recibió dinero del congresista, y como parte de lo acordado tenía que hacer seguimientos al abogado Jaime Lombana y a su hijo. Igualmente se acordó el blindaje del celular de Benedetti y de otras personas cercanas.



La Fiscalía dice que la relación entre Madero Mendieta y las empresas del coronel Salinas, expertas en chuzar comunicaciones, empezó por la condición del primero como experto en comunicaciones satelitales.



"Yo conocí al coronel retirado Jorge Humberto Salinas cuando él era jefe de seguridad de Ferrocarriles del Pacífico. A Ferrocarriles del Pacífico se le realizó un proyecto para ponerle cámaras de seguridad a las locomotoras (...) En una ocasión, dado a que él sabía que yo tenía conocimiento en comunicaciones satelitales, me preguntó si era posible interceptar las llamadas satelitales (...) En ese momento Salinas me indicó que tenía un programa para la interceptación de comunicaciones satelitales y de celulares y me mostró unos ejemplos en donde me mostraba comunicaciones satelitales de la guerrilla", dijo Madero.



“Mi función consistía en buscar clientes que llegaban de voz a voz, esto consistía en que un cliente me refería a otro cliente. Yo visitaba al cliente, escuchaba sus requerimientos y en la mayorías de las veces llamaba al coronel Salinas para que me indicará cuanto se le podía cobrar. Si el cliente estaba de acuerdo con el valor negociaba y le enviaba los requerimientos al coronel Salinas y en un lapso de 2 a 15 días me enviaba la información a través del correo (…) yo la imprimía y se la llevaba al cliente, recibía el dinero y se lo enviaba al coronel Salinas, en algunas ocasiones en efectivo y la mayoría en consignaciones a sus cuentas o las cuentas de su señora", confesó Madero.

Benedetti asegura que no conoce a Salinas y a Madero

El congresista Armando Benedetti ha insistido en que no hasta que se destapó el escándalo de las 'chuzadas' no conocía al coronel (r) Salinas, ni a Juan Carlos Madero, quien según Salinas era su enlace con la red.



"No se me podría pasar por la cabeza interceptar al Fiscal. Eso sería ser un mercenario, un hombre de guerra, de ejército. No se me pasaría por la cabeza nunca interceptar al hombre más importante y poderoso de este país. Al que se le ocurra hacer eso es un tonto, un imbécil, un mercenario", dijo el senador en entrevista con W Radio el pasado miércoles.



El senador también definió como estúpida la idea de intercpetar al Fiscal General y sobre la interceptación a Lombana, de la que se le señala, dijo que "a alguien se le podría ocurrir, por todo lo que él ha dicho", pero afirmó que eso es un tema personal. "Él fue novio de mi hermana, le hizo de todo, bueno no voy a meter a mi hermana en esto. Alguien puede pensar que a mí se me ocurrió esa estupidez. Pero lo que me preocupa es lo del Fiscal. Sí me parece grave, ya roza con la locura", dijo sobre los señalamientos.





Justicia

justicia@eltiempo.com