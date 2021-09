Capturado dice que pelea interna en partido Farc motivó caso en su contra

El 29 de agosto fue detenido por las autoridades Harold Ordóñez Botero, firmante de los acuerdos de paz de La Habana y líder del departamento del Valle del Cauca.



Ordóñez Botero fue miliciano de la desaparecida guerrilla y se vinculó al proceso de paz. Actualmente estudia una maestría en la Universidad Javeriana de Cali y tiene un contrato en la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle del Cauca.



Su captura generó el pronunciamiento de oenegés nacionales e internacionales, que piden garantías en el proceso que se adelanta en contra del exintegrante de la guerrilla por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.



Según la investigación el detenido sería un integrante de las disidencias de las Farc quien es conocido como 'Oscar' jefe de la disidencia 'Adán Izquierdo'.



Durante la audiencia, la defensa del capturado señaló que él es inocente y que está siendo confundido con otra persona. Y en un hecho inusual pidió que el detenido fuera escuchado en la diligencia.



Ordóñez Botero renunció a su derecho a guardar silencio y respondió las preguntas de su defensa y la Fiscalía.



En su declaración, el detenido dijo que ha cumplido con todos los compromisos del acuerdo de paz y no ha delinquido. Señaló que la investigación en su contra tiene origen en los señalamientos que hicieron integrantes del mismo partido de las Farc, hoy partido Comunes.



La audiencia se realizó de forma virtual Foto: EL TIEMPO

Aseguró que venía trabajando desde 2018 en municipios como Sevilla y Tuluá, haciendo trabajo político para la entonces Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.



Dijo que antes de salir de la colectividad le dijeron que en la Gobernación del Valle habían dado tres cargos para las personas del partido y se quejaban de que las personas que habían llegado no estaban vinculadas a ese movimiento político.



Igualmente, dijo que empezó a tener problemas con personas del partido que lo fueron marginando de sus actividades y que llegó el momento en que le manifestaron que se apartara de las funciones que venía realizando. Y añadió que se enteró de que una persona del consejo local del partido lo empezó a señalar de hacer parte de las disidencias de 'Iván Marquez'.



Sostuvo que luego de esos señalamientos fue perfilado por el Ejército que lo empezó a investigar.



"Yo consideré que eso me ponía en una situación en riesgo y decidí desplazarme a Palmira con mi familia", dijo el capturado, tras señalar que puso de presente de la situación al delegado de Naciones Unidas en la zona pero no lo denunció a la Fiscalía.



Y señaló que a mediados del año pasado y con la mediación del representante de Naciones Unidas pidió una reunión con los representantes del partido "para aclarar la situación y que me dejaran tranquilo". Dijo que la reunión se realizó, que se hicieron unos compromisos, pero que no se levantó ningún acta del encuentro y tampoco se cumplió lo acordado.

"El rumor (de su pertenencia a las disidencias) se siguió extendiendo, yo no hice ninguna denuncia a ninguna instancia para no tener más problemas con el partido, les dije 'yo no quiero tener más problemas con ustedes, por favor que me dejen tranquilo'", dijo el detenido tras señalar que "eso no ocurrió y por eso estamos en esta situación donde me están acusando de toda esa cantidad de cosas que no tienen que ver con lo que yo vengo haciendo".



En la audiencia declaró una mujer que aseguró que efectivamente integrantes del partido de las Farc, por diferencias políticas, señalaron al procesado de tener nexos con las disidencias.



La defensa del capturado señaló que la investigación se sustentó, además, en una búsqueda de información de las autoridades hecha por internet a redes abiertas. Y luego, su abogado cuestionó que se hace referencia a llamadas telefónicas pero no se establece si la persona que se escucha es efectivamente el detenido.

Dijo que las autoridades se confundieron, al considerar que cuando se decía que el capturado era un disidente se hacía referencia a alguien que se había apartado de las directivas del partido, no a que se había desviado a actividades ilegales.

Peticiones internacionales

ONG como Justice for Colombia (JFC) manifestaron su preocupación por la captura de Ordoñez Botero.



"JFC estará haciendo un seguimiento internacional al proceso y llama a que las autoridades competentes garanticen el pleno cumplimiento con el debido proceso", se lee en un comunicado de la organización.



Y añadió que en el pasado ha denunciado "la preocupante situación en la cual se encuentran las y los firmantes del acuerdo de paz frente a su seguridad jurídica y física y recordamos a las autoridades relevantes de la necesidad urgente de garantizar la plena reincorporación de las y los excombatientes y que los derechos jurídicos y humanos de Harold Ordoñez Botero sean plenamente respetados".



