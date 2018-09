Capturada por ‘narcotour’ ya había viajado 4 veces a Ecuador y Bolivia

Claudia Ximena Orozco, quien se presentó ante la autoridades de Colombia y tiene una orden de captura en su contra en Ecuador por el caso del ‘narcotour’, ya había viajado al país vecino y a Bolivia en cuatro ocasiones, y se investiga si también lo hizo llevando narcóticos.

Las autoridades establecieron que la capturada salió el 20 de marzo con destino a Ecuador y regresó dos días después, como lo había hecho el 31 de enero, con regreso el 2 de febrero.



También se estableció que viajó a Bolivia el 6 de noviembre del año pasado y regresó al país el 13 de diciembre, vía Ecuador. El 19 de noviembre también había viajado a este último país para regresar siete días después, pero el retorno se inició en Bolivia.



“Estamos rastreando esos movimientos que estarían asociados a otros cargamentos de droga que habría movilizado la mujer”, señalaron fuentes de la Policía Antinarcóticos.

Los investigadores lograron recuperar los documentos del vehículo que se estrelló en Ecuador, dejando como saldo a 24 personas muertas. En ellos aparece que Orozco firmó el contrato del viaje con la empresa Cootransespeciales del Oriente.



Igualmente están los testimonios de varias de las personas que viajaron en el bus y señalaron que la mujer, quien tiene anotaciones judiciales por delitos como lesiones y usura, fue una de las promotoras del supuesto paseo.



Fuentes de la Policía señalaron que se logró establecer que los narcos que estaban esperando la droga en Ecuador amenazaron de muerte a los integrantes de la red en Colombia y les advirtieron que tendrían que responder por el valor del cargamento. De hecho, no descartan que ese hecho esté relacionado con la decisión de la mujer de abandonar la clínica en la que se encontraba en Ecuador.



El sábado pasado, un juzgado de ese país dictó medida de prisión preventiva contra Martha Isabel Londoño, Dennis Julieth Bueno Cardona y Cristian Andrés Parra Silva por el mismo caso. Orozco se sometió a una revisión médica el jueves, en compañía de policías de Antinarcóticos, porque en el accidente sufrió contusiones en el brazo derecho y la espalda.



Ahora está a la espera de la notificación oficial de extradición por el delito de tráfico de sustancias psicotrópicas, que le podría generar una condena de entre 10 y 13 años.

Orozco sostuvo que el año pasado conoció a Carmelina Idrobo, una de las 24 víctimas fatales del accidente ocurrido a la altura del kilómetro 82 de la vía Pifo-Papallacta, en el vecino país. Idrobo, dijo la capturada, la contrató para servir de guía turística por 2 millones de pesos en el viaje, que se realizó en un bus con fallas mecánicas y con viajeros que fueron embarcados en Cali y a quienes no les cobraron por el pasaje.



“La primera vez, la conocí porque le vendí productos, cosas, y era muy buena cliente y terminamos siendo amigas. Me mandó a pasear, me dio dinero (…) Allí no le vi ninguna intención”, dijo. Y añadió que supuestamente le dijeron que un político lavaba dinero con esos viajes, y que ya en medio de la ruta se enteró de la marihuana, la cual habría sido cargada en Jamundí, Valle.



JUSTICIA