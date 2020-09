No aparece uno de los policías acusado de la muerte de Javier Ordóñez

Juan Camilo Lloreda Cubillos, uno de los dos agentes a los que un juez ordenó capturar este jueves por el homicidio de Javier Ordóñez en un caso de brutalidad policial, no ha sido ubicado. Harby Damián Rodríguez Díaz, por su parte, sí fue capturado tras operativo de la Fiscalía.



(Contexto: Juez ordenó captura de policías por homicidio de Javier Ordóñez)

Fuentes oficiales señalaron que hacia el medio día fueron al sitio en el que los uniformados establecieron como su lugar de residencia y no los encontraron. Se tuvo contacto con familiares de los uniformados para informar sobre las órdenes de captura contra ellos.



La orden fue entregada al CTI de la Fiscalía y a la Sijín de la Policía para hacerla efectiva, pero inicialmente no se logró la detención de ninguno de los implicados.



(Lea también: Policías vinculados al caso de Javier Ordóñez tienen antecedentes)



Las mismas fuentes señalaron en su momento a EL TIEMPO que estaban tomando contacto con los abogados de los uniformados para notificarlos oficialmente y facilitar su entrega a las autoridades.



Personas cercanas señalaron inicialmente que los uniformados estarían resolviendo algunos asuntos personales antes de proceder a su entrega a la Fiscalía.



A pesar de estas versiones de sus allegados, las autoridades no descartan una eventual fuga.



Unas horas más tarde, fuentes de la Policía Nacional confirmaron que sobre las 2 de la tarde de este jueves se hizo efectiva la orden de captura contra el patrullero Harby Ramírez Díaz, uno de los involucrados en la muerte del estudiante de derecho y taxista Javier Ordóñez, en hechos registrados en Bogotá el pasado 9 de septiembre.