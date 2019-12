Capitana dice que aún falta que su agresor sea condenado

A pesar de que le alegra saber que finalmente se está haciendo justicia por la agresión sexual de la que fue víctima, con la confirmación de la destitución e inhabilidad de su agresor, para la capitana de Policía Kelly Sierra dos cosas empañan su tranquilidad.



La primera, el juicio penal contra el destituido capitán Eduardo Mérchán por violación aún no arranca; y la segunda, la notificaron de que la Policía la investiga por admitir que el día que fue abusada estaba consumiendo licor.

Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre del 2018, en el casino de oficiales del comando del departamento de Policía Cesar, durante la ‘noche azul’, tradicional fiesta de oficiales de Policía por Navidad.



La investigación y decisión de segunda instancia de la Procuraduría dice que el capitán de la Policía Eduardo Andrés Merchán Prieto obligó a Sierra, quien para entonces era teniente, a tener relaciones sexuales con él, algo que no fue consentido y por ende fue una violación.



Por ello, este 26 de diciembre la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 14 años al capitán Merchán por acceso carnal violento.



Para Sierra, quien lleva 11 años en la Policía, saber que el Ministerio Público le dio la razón es un motivo de alegría, dijo, y agregó: “no solo por mí sino por muchas mujeres que han temido denunciar. El hecho de poder hablar, enfrentar toda la situación y finalmente ir esclareciendo positivamente todo hace que sea motivo de tranquilidad”.



Añadió además que es extremadamente importante motivar “a otras mujeres que han sido víctimas de este flagelo a denunciar, estamos defendiendo un derecho, y que por el hecho de ser mujeres no estamos obligadas a aceptar situaciones en contra de nuestra voluntad o que agreden nuestra integridad, tanto física como psicológica. Es una llamado a todas las mujeres que han sido víctimas de esto, que se den cuenta de que hay que hablar, y realizar todos los procesos legales ante la Fiscalía, y en el caso de servidores públicos, también ante la Procuraduría”.



Sobre cómo ha sido todo tras haber sido víctima de una agresión sexual dentro de la institución y de parte de otro policía, Sierra, de 31 años de edad y que con alegría recibió su ascenso a capitana el pasado 15 de diciembre, contó que ha sido todo un proceso de atención tanto física como psicológica.



“Ha sido un proceso evolutivo. Al inicio fue bastante complejo todo, pero logré realizar mi curso de ascenso, llegué a trabajar a Medellín, hasta hace poco no sabía si iba a ascender o no por problemas médicos a raíz de la situación con el capitán, pero gracias a Dios se dio, pero ha sido una prueba para mí”, dijo.

Hoy dice estar más tranquila. Ella trabaja en el departamento de Policía de Antioquia.

Sin embargo, para la oficial un lunar en todo esto fue la notificación que recibió hace un mes de una investigación que le abrió la Policía por consumir alcohol el día en que fue violentada.



“Es muy triste decir que estoy denunciando un hecho que es bastante delicado y me aperturan una investigación por haber aceptado que había consumido bebidas embriagantes que eran patrocinadas por la misma institución”, contó.



Y agregó que ese día, en el que posteriormente fue agredida sexualmente, había oficiales más antiguos y de más alto rango que también estaban consumiendo licor, pues se trataba de una fiesta oficial de la institución.



Aunque en estos momentos la capitana Sierra está en vacaciones, esperará poder enfrentar esa investigación cuando regrese. En ese proceso interno, explicó, tiene derecho a defenderse.

Juicio penal aún no empieza

No obstante que el Ministerio Público, después de un año de los hechos, profirió decisiones sancionatorias en primera y segunda instancia, no ha sucedido lo mismo en el proceso penal.



Nixon Forero, abogado de la oficial, dijo que en el proceso ya se hicieron la imputación y la formulación de acusación, pero que el juicio no ha comenzado puesto que, por un lado, la defensa del capitán Eduardo Merchán ha pedido pruebas que la misma Procuraduría consideró innecesarias, y por otro, el paro y la vacancia judicial han impedido seguir con las audiencia preparatorias.



La última audiencia, que fue cancelada, estaba citada para el pasado 4 de diciembre, y aún no se ha fijado nueva fecha.

