Piloto habla de chuzadas que le hizo exjefe de escuchas de Fiscalía

El capitán Julián Pinzón, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores de Avianca (Acdac), estuvo presente este lunes durante la audiencia de legalización de captura de Luis Carlos Gómez Góngora, quien hasta el pasado 19 de noviembre se desempeñó como jefe de la sala de escuchas Diamante de la Fiscalía General de la Nación.



Gómez fue capturado el pasado domingo por haber facilitado una escucha ilegal, por más de un mes, contra Pinzón en medio del paro de pilotos que afectó a la aerolínea Avianca en el 2017.

“Lo que yo entendí, lo que dijo el Fiscal que lleva la investigación durante la audiencia, es que a mí me chuzaron no solo la línea celular, sino mis conversaciones por WhatsApp, correos y redes sociales. Fue un paquete completo”, le dijo a EL TIEMPO el capitán Pinzón.

Señaló que a la Fiscalía le llamó la atención que Gómez Góngora, con 24 años de servicio y con una hoja de vida impecable, hubiera renunciado de manera sorpresiva e irrevocable el pasado 19 de noviembre, fecha para la cual se tenía conocimiento que los capturados -en Cali e Ipiales- habían empezado a dar nombres de sus aliados en la red irregular de chuzadas.

“Al parecer fue su jugada, a sabiendas que iba a ser vinculando al proceso y así no tuviera que responder como funcionario público sino como una persona natural”, dijo el piloto.



Pinzón señaló que, según la Fiscalía, él no fue el único ‘chuzado’ y considera que es muy probable que la mayoría de los pilotos que participaron en la huelga, más de 200, hubieran sido escuchados de forma irregular.



“Los procesos disciplinarios que nos abrió Avianca y que llevó al despido de 107 pilotos eran con base en la información de nuestras redes sociales, mensajes y fotos, mucha de ella información personal. Información que a la fecha Avianca nunca ha explicado de qué forma la consiguió”, dijo el dirigente de Acdac.



El piloto señaló que con base en la audiencia puede concluir que vendrán más capturas por las escuchas ilegales. “Estoy convencido que el grupo de fiscales y personas que están apoyando esta investigación lo están haciendo de una manera idónea, muy ceñida a la ley, por eso creo en la justicia”, recalcó Pinzón.



Finalmente señaló que esta situación deja en entredicho el papel de Avianca durante el paro y el manejo que le ha dado a cada caso. A él, en particular, lo han contratado y despedido en cuatro ocasiones desde febrero de este año con base en los fallos de los jueces. “Avianca los interpreta a su acomodo y me vuelve a despedir”, dijo.

JUSTICIA