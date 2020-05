Capitán Martínez afirma que retiro del Ejército 'no es por corrupción'

El capitán Gerardo Antonio Martínez Calderón, fue notificado el sábado 23 de mayo - por correo electrónico - que había sido retirado del servicio activo del Ejército, para él fue una noticia que esperaba ya que la junta médica lo había calificado "como no apto para reubicación".



Lo que lo sorprendió y molestó, fue que ese mismo día varios medios de comunicación afirmaron que su salida - junto a la de otros 8 oficiales - se debía a que estaban involucrados dentro de las investigaciones que se adelantaban por la operación Bastón o por los llamados 'perfilamientos'.

El capitán afirmó en diálogo con EL TIEMPO: "no tengo nada que ver con ningún tipo de operaciones y mucho menos con hechos de corrupción, yo caí en un campo minado en 2013 y desde esa época no hago ninguna actividad operacional".



De igual forma, afirmó el hombre de 38 años, casado y padre de una hija, que no maneja presuesto o alguna actividad administrativa, "porque mi recuperación fue muy larga, y desde que sufrí el accidente me he dedicado a mi proceso de rehabilitación".



(Le interesa leer: Duro mensaje de MinDefensa a los generales del Ejército).



El capitán Martínez pidió respeto por su nombre y buena imagen, al reiterar que es un hombre de bien, que ingreso al Ejército por vocación y que en medio del servicio casi lo matan.

No tengo nada que ver con ningún tipo de operaciones y mucho menos con hechos de corrupción, yo caí en un campo minado en 2013, y desde esa época no hago ninguna actividad operacional FACEBOOK

TWITTER

El día que estuvo a punto de morir

El capitán Gerardo Antonio Martínez recordó que su vida cambio - el 6 de septiembre de 2013 - ese día cayó en un campo minado. La activación del artefacto le lesionó su pierna derecha, la cual le fue amputada sobre la rodilla.



Ese día estuvo a punto de morir por la gravedad de sus heridas. El accidente quedó reportado en medio de las operaciones que adelantaban en esa época contra las Farc. Estaban patrullando entre Amalfi y Anorí en Antioquia.



En helicóptero fue traslado a Medellín, y allí estuvo durante dos años, "mi rehabilitación y recuperación fue muy lenta".



(Le recomendamos leer: Carvajal, el policía al que el Presidente abrazó en el desfile).



Desde el accidente, el capitán ingresó a los servicios del Batallón de Sanidad, estudio Administración de Empresas y en la actualidad estaba dedicado a trabajar junto a los jóvenes que sufren amputaciones - en medio del rigor del conflicto - "les comparto mi historia, trato de ayudarlos y motivarlos. Yo, ya pase por esos momentos tan dolorosos, y con mi testimonio, sé que les puedo generar el deseo de vivir y superarse", afirmó el oficial.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET