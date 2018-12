Capitán señalado de violación no debió quedar libre: Procuraduría

El capitán de la Policía Eduardo Andrés Merchán Prieto quedó en libertad este viernes, en el proceso en el cual es acusado de abusar sexualmente de la teniente Kelly Johana Sierra el pasado 24 de noviembre durante una fiesta de la institución en Valledupar. Por esta razón, la Procuraduría General emitió este sábado un concepto en el que asegura que esta fue una decisión errada.

“Fue equivocado solicitar la detención domiciliaria”, dice la entidad, debido a que “está probado en el proceso que el oficial debe ser recluido en un centro carcelario porque representa peligro para la víctima por la profesión y grado de autoridad que ostenta”. Agrega la Procuraduría que también hay riesgos de obstrucción a la justicia, pues su cargo de capitán “le permitiría manipular testigos y dificultad la realización de diligencias o el recaudo de pruebas por parte de funcionarios”.

Para la Procuraduría, Merchán debió ser recluido en centro intramural por tres razones: que la teniente violentada estaba en indefensión al momento del ataque, que la agresión fue certificada por Medicina Legal y que la víctima tuvo que hacer pública la denuncia para que la justicia actuara.



Además, la entidad, la cual pidió la medida de aseguramiento el viernes durante la audiencia de control de garantías, lamenta “la revictimización a la que está siendo sometida” la teniente Sierra, al tener que afrontar que su presunto agresor permanezca en libertad.



Agrega la Procuraduría en su concepto que cuando se trata de investigaciones de oficio de delitos cuyas penas superan los cuatro años “solamente opera la detención preventiva en establecimiento carcelario”.



La decisión que tomó el juez en función de control de garantías de Valledupar de dejar a Merchán en libertad no fue apelada por la Fiscalía, y se basó en que para este el Capitán no es un peligro para la sociedad. No obstante, seguirá vinculado a la investigación y deberá presentarse cada vez que sea requerido por las autoridades. Merchán tampoco podrá salir del país.



Para Nixon Forero, abogado defensor de la teniente Sierra, pudo haber falencias por parte de la Fiscalía en la sustentación de las pruebas, pues según él no fue enviado el funcionario al tanto de todos los detalles del proceso, por estar en vacaciones, sino otra persona en su lugar.



En la audiencia, Merchán se declaró inocente y no aceptó el cargo de acceso carnal violento.



ELTIEMPO.COM