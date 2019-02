Suspenden por tres meses a capitán acusado de violar a teniente

La Procuraduría General suspendió provisionalmente por tres meses al capitán de la Policía Eduardo Merchán Prieto, investigado luego de que una teniente de la institución denunciara que la abusó sexualmente durante una fiesta de la Policía en Cesar el pasado 24 de noviembre



Este miércoles la Procuraduría realizó una audiencia dentro del juicio disciplinario que se le sigue al capitán, en la que el órgano de control también le formuló cargos por presuntamente haber violado a la mujer.

En la audiencia el Ministerio Público también negó una solicitud de nulidad que había presentado la defensa de Merchán, diciendo que supuestamente no se habían adjuntado las pruebas por parte de la teniente. La Procuraduría constató que a la defensa del capitán le fue entregado un CD con más de 400 folios y que incluye también el dictamen de Medicina Legal sobre el presunto abuso sexual a la teniente.



Dentro de la investigación, el órgano de control recolectó varios testimonios y tiene también copias de la investigación que sigue la Fiscalía contra el capitán Merchán, quien el pasado 28 de diciembre quedó en libertad luego de que un juez consideró que no era un peligro para la sociedad, a pesar de que la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento. El capitán se declaró inocente de todo lo que se le acusa.



Según la denuncia de la teniente Sierra ante la seccional de la Fiscalía en Cesar, durante una fiesta de Navidad dentro de la sede de la Policía, Merchán tomó su celular de una mesa en la que ella lo había puesto mientras se fumaba un cigarrillo, y lo usó para hacerla ir hasta donde él.



“Él cogió mi celular que se encontraba sobre la mesa y se dirige a su habitación, y es por ese motivo que yo salgo detrás suyo, para reclamarle mi teléfono”, relató en su momento la uniformada en la Fiscalía.



Contó que cuando ella entró al cuarto mientras le pedía al capitán que le devolviera el celular, él la agarró y la violentó. “Me coge de la mano y me tira a una de las camas, y entonces, en contra de mi voluntad, me accede carnalmente”, indicó.

