Capitán acusado de violación de teniente, inhabilitado por 14 años

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años para el ejercicio de cargos públicos al capitán de la Policía Eduardo Andrés Merchán Prieto, luego de encontrarlo disciplinariamente responsable de la violación de una teniente durante la fiesta de fin de año de la seccional de la Policía en Cesar, en noviembre del año pasado.

"En fallo de primera instancia, el Ministerio Público señaló que las pruebas recaudadas permitieron determinar que el disciplinado, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de Policía en el municipio de Curumaní, obligó a la teniente a tener una relación íntima, la cual no fue consentida y por el contrario se trató de una violación", concluyó la Procuraduría, cuyo fallo fue apelado por la defensa del capitán.

En el proceso penal que se adelanta contra el uniformado, la Fiscalía le imputó cargos a Merchán, el pasado mes de mayo, por acceso carnal violento y lesiones personales.

“Un capitán tomó mi celular, se fue hacia su habitación y yo me fui detrás de él para pedírselo. En ese momento, me tomó de la mano, me arrastró y me tiró a una cama. Empecé a forcejear con él, pero me corrió el vestido de baño y me accedió”, narró la teniente a Noticias Uno.

Según la información suministrada por la víctima, el festejo de fin de año se realizó el día viernes 23 de noviembre y se extendió hasta la madrugada del sábado 24, por lo que decidieron continuarlo en las instalaciones del comando y hasta se metieron a la piscina.



La uniformada dijo en su momento que recibió presión para no denunciar los hechos.



El inicio de las audiencias preparatorias de juicio contra Merchán está programado para el próximo 13 de agosto.



