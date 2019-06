Las sombras que rondan a los candidatos en Córdoba y La Guajira

En las cámaras instaladas en el gran salón del hotel GMS de Montería, Córdoba, quedó registrado el ingreso, por la puerta grande, a la convención del Centro Democrático de Carlos Gómez Espitia, exsecretario general de la gobernación del condenado Alejandro Lyons.



Ese día, a finales de enero, el senador Álvaro Uribe definió las reglas de juego para elegir a las fichas con las que pretende ganar el mayor número de gobernaciones y alcaldías de la región Caribe, en octubre próximo. Y, después de un proceso de selección, Gómez terminó siendo el ungido del uribismo para ir por la gobernación de Córdoba.

No tuvieron eco los cuestionamientos de uribistas purasangre, en los que preguntaban si el candidato no había visto “el elefante”, refiriéndose al saqueo a las arcas de Córdoba, orquestado por Lyons, con quien Gómez estuvo casi 2 años en la Gobernación.



De hecho, algunos aseguran que Gómez se ganó el aval porque arribó al uribismo con el antecedente de haber sacado cerca de 300.000 votos en las pasadas elecciones a la gobernación, a nombre de Cambio Radical. De hecho, solo lo separaron 40.000 sufragios del ganador, Edwin Besaile, hermano y heredero del corrupto exsenador Musa Besaile.

Además, obtuvo cerca de 56.000 votos en su frustrada aspiración al Senado, en 2018, y aunque cambió de camiseta, también cuenta con el apoyo de Cambio Radical y de algunos conservadores, cuyo partido dejó en libertad a sus militantes para definir apoyos.



“Es una calumnia que digan que yo soy ficha de Lyons. Él no me acompañó en ninguna de mis anteriores aspiraciones y como secretario general de su gobernación, nunca manejé un solo peso. No tengo procesos abiertos ni responsabilidad”, le dijo el candidato a este diario.



Gómez parece estar solo en la plaza. Líderes locales aseguran que alfiles del también condenado exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías están esperando el guiño desde La Picota de por quién votar.



“Y por el lado de los Besaile, dicen que van a esperar hasta el cierre de inscripciones, el 27 de julio, para definir candidato. En los corrillos del Congreso cuentan que gente que reclama ser cercana a Musa Besaile buscó a un prestante cordobés, ajeno a la política, que declinó la oferta de aspirar a la gobernación luego de que le pidieron firmar un pagaré en blanco, por 50.000 millones de pesos, para que devolviera en contratos el dinero que se le iba a meter a su campaña”, aseguró un líder local.



Para la alcaldía de Montería también hay fuertes candidatos que han causado controversia.



Se daba por hecho que el candidato conservador iba a ser Salim Ghisays, un joven administrador de empresas que se desempeñó como secretario de gobierno de Marcos Daniel Pineda, actual alcalde de Montería. Pineda es hijo de la senadora conservadora Nora García Burgos, quien pidió el aval para Ghisays.



Pero el partido terminó extendiéndoselo al empresario y exmilitante del uribismo Carlos Ordosgoitia. Su padre Luis Carlos Ordosgoitia, fue funcionario del gobierno Uribe, pero salió por la puerta trasera tras ser procesado y exonerado por la firma del acuerdo de Ralito con los ‘paras’. Algunos creen que eso pesó para que Ordosgoitia tuviera que pedir pista entre los azules, desplazando a Ghisays. Este diario buscó a Ordosgoitia pero no respondió mensajes.



Ghisays está recogiendo firmas (lleva más de 150.000) y, según le dijo a EL TIEMPO, en la decisión de los conservadores lo que pesó fue que a Ordosgoitia es apoyado por el senador azul David Barguil. Y agregó que nada tuvo que ver que su padre, Pedro Ghisays, sea recordado como el polémico rey del chance cordobés, a quien llegaron a vincular con Salvatore Mancuso.



En el departamento de La Guajira, que ha tenido 11 gobernadores en 8 años, el panorama es igual de polémico. Los dos que más suenan también tienen apoyos cuestionados.

La foto de La Guajira

Una imagen en la que se ve al candidato Delay Magdaniel Hernández exhibiendo las 129.867 firmas que recogió para aspirar a la gobernación prendió la campaña. Al lado del aspirante se ve a Fernando Gómez Bacci, hijo del condenado exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez, viejo aliado del capo ‘Marquitos’ Figueroa.



Y los cuestionamientos al candidato Hernández van más allá. Sus detractores recuerdan que fue secretario de obras en la administración del hoy prófugo y condenado exgobernador Wílmer González Brito, de quien es compadre.



Y aunque Hernández admite su cercanía con el hijo de Kiko y con el exgobernador volado, niega cualquier relación con las sombras ilícitas que los rodean. “No soy el candidato de ninguno de ellos”, señaló.



El contendor de Hernández es Jorge Eduardo Pérez Smith, quien aspiró al Senado por Cambio Radical. Pero esta vez tuvo que acudir a 113.777 firmas y ahora encabeza ‘De la mano del pueblo’, movimiento en el que también figura Álvaro Cuello Blanchar, exgobernador investigado por corrupción.



Algunos dicen que el vargasllerismo se distanció de él por la investigación que tiene abierta su padre, el exgobernador Jorge Pérez Bernier, libre por vencimiento de términos dentro de un proceso por la pérdida de 26.000 millones de pesos destinados a la construcción de un megacolegio. Pero Pérez Smith afirma que a él se le debe juzgar por su hoja de vida y no por la de quienes lo rodean.



“Jamás he tenido un problema en mi vida pública”, dice.



También se inscribió para la gobernación Nemesio Roys Garzón, quien se quemó, en 2015, en su aspiración a la alcaldía de Riohacha, con el respaldo de ‘la U’ y de los conservadores.



Tras el revés en las urnas, fue nombrado director del departamento de Prosperidad Social del gobierno Santos. Y aunque no tuvo notoriedad, su nombre empezó a sonar cuando la actual directora, Susana Correa, dijo que halló una nómina paralela de 700 contratistas.



Roys negó esos señalamientos y logró el aval de los conservadores y el apoyo del congresista de ‘la U’ Alfredo Deluque. No se descarta que los liberales también se sumen a su causa, aunque pueden sacar candidato propio a última hora.



También está por definir candidato del grupo de la poderosa cacica wayuu, Francisca Sierra, conocida como la Mama Franca. Ella es la madre del actual gobernador, Wílbert José Hernández, y fue concejal y diputada. El excongresista Jorge Ballesteros, exmilitante de ‘la U’ y dueño de un importante caudal de votos, es otro de los que está por determinar a quién apoyará a la gobernación.



Y una mención aparte merece Juana Gómez Bacci, otra de las hijas de Kiko Gómez, quien está en una carrera contra reloj recogiendo firmas para aspirar a la asamblea departamental.

Lo que responden los aspirantes

Carlos Gómez

Candidato - Córdoba



“Es injusto que me estigmaticen. No manejé un solo peso en la gobernación de Alejandro Lyons. La justicia está operando y los secretarios implicados están siendo procesados. Yo no tengo ninguna investigación, y tanto el uribismo como Cambio Radical me respaldan”.



Salim Ghisays

Candidato – Montería



“Los conservadores no me dieron el aval porque el senador David Barguil apoyó al otro candidato y la decisión la tomaron en Bogotá. Nada tuvo que ver mi papá, a quien en Córdoba lo reconocen por sus obras sociales. Él nunca fue investigado y ya no es accionista del chance”.



Delay Hernández

Candidato - La Guajira



“No soy como otros candidatos. Que me esculquen, porque no soy el candidato de Kiko Gómez ni de Wílmer González; soy el candidato del pueblo. Nunca en mi vida he sido candidato y eso demuestra que no soy de la clase política tradicional ni tengo mancha alguna”.



Jorge Pérez

Candidato - La Guajira



“A mi padre se le abrió investigación por la contratación de un plan de infraestructura educativa, pero está afrontando su juicio en libertad. En cuanto a Álvaro Cuello, él continúa con su juicio y sí, pertenece a mi comité, pero lo hace por una deferencia que se le pidió y ha apoyado a otros”.



Nemesio Roys

Candidato - La Guajira



“Desde que la funcionaria Susana Correa dijo lo que dijo, rechacé de inmediato sus afirmaciones. No tengo investigaciones ni he sido requerido en ninguna instancia. La buena administración que realicé al frente del DPS espero replicarla en la gobernación de La Guajira”.

Investigaciones y bandas impactan proceso

Una escena atípica y compleja se vivió en Córdoba la última semana de mayo. Mientras los partidos definían a quién apoyar a la gobernación y a las diferentes alcaldías, la Corte Suprema de Justicia adelantaba diligencias judiciales en las que interrogó a varios políticos, presuntamente involucrados en el saqueo a las arcas departamentales.



En la región aseguran que esas diligencias frenaron algunas candidaturas y supuestos apoyos que se estaban cocinando. Por ejemplo, mientras en las toldas azules aseguraron que la exsenadora investigada por fraude electoral Yamina Pestana se había ido al uribismo, allá negaron que respaldara a su candidato a la gobernación.



Un efecto similar tuvo la audiencia pública que el procurador Fernando Carrillo presidió en Cereté, Córdoba, en la que anunció nuevas investigaciones contra Alejandro Lyons y algunos de sus subalternos.

Bandas y alcaldía de Fonseca

En la región aseguran que esa visita bajó la presión sobre 9 alcaldes que el grupo de Lyons apoyó en las pasadas elecciones y a quienes les estarían exigiendo respaldo a fichas cercanas al condenado exgobernador.



La presencia de bandas criminales también ha enturbiado el ambiente en esa región, al igual que en La Guajira. En ese departamento se quejan de que Hamilton García Peñaranda, un sobrino del capo ‘Marquitos’ Figueroa, está aspirando a la alcaldía de Fonseca. Fue asesor en la gobernación de Francisco ‘Kiko’ Gómez y apoyó a su hijo, Fernando Gómez, en su frustrada campaña al Senado. García aspira a inscribirse con firmas del movimiento ‘Podemos’.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa