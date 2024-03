'No lo haría': el día que Amelia Pérez aseguró que no renunciaría a la terna de Fiscal

Amelia Pérez, quien hacía parte de la terna para la Fiscalía, renunció a su aspiración este martes 12 de marzo. Su candidatura había perdido fuerza luego de que fue objeto de cuestionamientos por los trinos de su esposo, Gregorio Oviedo. La abogadaSu candidatura había perdido fuerza luego de que fue objeto de cuestionamientos por los trinos de su esposo,

El pasado viernes, Pérez habló con EL TIEMPO y manifestó que no renunciaría por ninguna razón. En contravía con esa afirmación, dimitió de su postulación. Esta es la entrevista que le concedió a este diario:

¿Cómo se enteró de la decisión del presidente Gustavo Petro de ternarla para ser Fiscal General?

Augusto Rodríguez y me dijo sencillamente que el Presidente me mandaba preguntar que si yo aceptaría estar en la terna para Yo me encontraba mercando cuando me llamó al teléfono el señory me dijo sencillamente que el Presidente me mandaba preguntar que si yo aceptaría estar en la terna para fiscal general , cuando me preguntó eso yo le contesté ¿lo puedo pensar?, y él me dijo ¡no!, entonces yo le dije: listo no hay problema. Incluso me acuerdo que dije que había mucho para hacer en la Fiscalía y él colgó. A los 30 segundos me volvió a marcar y me preguntó por el número de cédula y mi edad, y me dijo que enviara un perfil de mi trayectoria en la Rama Judicial.

Un grupo de personas protestan frente al Palacio de Justicia por la calle 12, cra 8 y Plaza de Bolívar. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO Compartir

¿Usted es cercana al presidente Petro?, se ha mencionado que trabajó durante su administración en la Alcaldía de Bogotá...

No, yo no soy cercana a él, en el año 2012 cuando retorné del exilio un abogado conocido me dijo que si quería trabajar en el Centro de Estudios de la Alcaldía de Bogotá para hacer investigación, y obviamente, pues yo acepté -pues era una forma de volver al tema de investigación, que fue lo que hice-, estuve en el Centro de Estudios como año y medio, mi jefe era Rubén Darío Ramírez, allí estuve haciendo investigaciones de diferente tipo, especialmente de tipo social como el manejo de la denuncia, hicimos un tema sobre impunidad -que tengo entendido no se publicó- y también investigamos el tema de los tierreros, entre otros.

Después, como al año y medio -casi dos- trabajé en la Dirección de Derechos Humanos de la Alcaldía, allí estuve poco tiempo, pues la verdad eran jornadas muy extensas, yo llegaba muy temprano y salía hacia las 11 o 12 de la noche, para mí eso era muy pesado y peligroso saliendo a media noche a tomar taxi todos los días. En ninguno de mis trabajos tuve relación o contacto con el entonces alcalde de Bogotá.

Amalia Pérez Parra en su intervención. Foto:Cortesía Corte Suprema Compartir

Abogada, usted ha estado en medio de una fuerte polémica por los trinos de su esposo ¿Qué dice sobre eso?

Esas son opiniones que nada tiene que ver conmigo, yo ni siquiera tengo redes sociales ni nada por el estilo, entonces ahora parece que se inventaron el delito de opinión de terceros o ajenos

Como se lo decía a los señores magistrados y lo sigo sosteniendo esa fue una opinión de Gregorio, mi esposo, esas son opiniones que nada tiene que ver conmigo, yo ni siquiera tengo redes sociales ni nada por el estilo, entonces ahora parece que se inventaron el delito de opinión de terceros o ajenos, porque yo nunca participo, ni miro qué hace o deja de hacer Gregorio, ni lo que escribe o no escribe, es su pensamiento libre que por cierto es completamente diferente al mío.

Creo que esos trinos hacían referencia, entre otros asuntos, a la Corte Suprema de Justicia en los tiempos del llamado 'cartel de la Toga', de la época de los Leonidas Bustos y los Ricaurte hacia 2018. La Corte que tenemos ahora es una Corte muy distinta, es una Corte honorable.

Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte. Foto:Foto: César Melgarejo/ El Tiempo Compartir

En las rondas de febrero, usted lideró la intención de voto, ¿cree que los trinos de su esposo incidieron en el cambio de votación?

Yo quiero pensar que no, pero pareciera que sí. A veces siento que se está aplicando el machismo y eso me parece terrible, no sé por qué algunas personas sostienen que por el hecho de lo que Gregorio diga, piense, o escriba, yo que soy la cónyuge, tengo que actuar como él diga o considere. La realidad es otra, durante todo mi trasegar en la Rama Judicial, tanto como juez o como fiscal, nunca, absolutamente nunca nadie puede decir que Gregorio Oviedo participó en una decisión mía, así como yo tampoco intervengo en sus decisiones, cada uno ha llevado una vida aparte en materia laboral, siempre hemos sido respetuosos el uno del otro de nuestros pensamientos o decisiones, en eso somos independientes, otra cosa distinta es nuestra vida familiar. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa.

Los comentarios de él fueron traídos a colación justo cuando usted lidera en la corte, ¿cree que hay un interés detrás de ello?

Bogotá D.C., 8 de marzo del 2024, Amelia Pérez, hace parte de la terna para Fiscal General de la Nación Foto:Diego Caucayo Compartir

Es obvio, el único interés que tienen es hacerme daño y no encontraron nada más para atacarme. Ahora, no sé qué esperan encontrar sobre mí. Como obviamente no hay nada mío para atacarme, entonces buscan por el lado de mi esposo, repito es como si existiera un delito llamado opinión de terceros o ajenos, y así se está señalando como lo están haciendo algunas personas, sobre el hecho de que él haya opinado o haya dicho algo y ahora eso me lo aplican a mí como si fuera mío.

¿Cómo garantizar que usted será independiente a esas expresiones de su esposo?

Toda mi vida yo he tomado mis propias decisiones, en mi trabajo nunca he consultado absolutamente nada con él, así como él tampoco lo ha hecho conmigo sobre su trabajo, yo pienso que tienen que fijarse un poco en mi pasado profesional para que constaten que mi presente o futuro no va a ser dependiendo de absolutamente nadie, cuando digo nadie incluyo a mi esposo. Yo terminé en el exilio porque nunca acepté las posiciones de quienes en su momento estaban como fiscales generales, yo sola tomo mis decisiones y nadie me dice cómo tengo que tomarlas o cómo tengo que pensar.

Ustedes dos tienen un recorrido amplio en investigación y por cuenta de los procesos que adelantaron se tuvieron que ir del país, ¿cree que le están cobrando algo del pasado?

No sé qué interés tengan en perjudicarme, o quizás sea que algunos tienen miedo que se investiguen cosas ocultas que aún están allí sin investigarse.

Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, ternadas por el presidente Gustavo Petro para fiscal general. Foto:Cortesía Compartir

¿Qué tan cercana es usted al ministro y exmagistrado Iván Velásquez?

A Iván Velásquez lo conocí como Director Regional de Fiscalías cuando yo trabajaba como Fiscal Delegada de Derechos Humanos, yo llevaba procesos de Antioquia y precisamente para ese tiempo mi esposo estuvo trabajando como director del CTI de Antioquia, entonces ahí conocí a Iván Velásquez por el trato institucional que teníamos.

¿Qué concepto tiene hoy de Iván Velasquez?

Es un funcionario público como todos, pero no conozco de fondo la manera como viene manejando sus asuntos en el Ministerio de Defensa. Como sea debe ser la ciudadanía la que califique la gestión del hoy Ministro.

¿Usted cree que él está influyendo en esta elección?

No es cierto, yo no lo haría, no hay la menor posibilidad

Yo sé por lo que ha salido públicamente acerca del trabajo con Luz Adriana Camargo en Guatemala, ya del resto no sé. Algunos opinadores están diciendo que yo trabajaría con Iván Velásquez de llegar a la Fiscalía, se los digo a ustedes directamente: no es cierto, yo no lo haría, no hay la menor posibilidad.

Bogotá D.C., 8 de marzo del 2024, Amelia Pérez, hace parte de la terna para Fiscal General de la Nación Foto:Diego Caucayo Compartir

¿Qué mensaje le envía a la Corte en relación a su hoja de vida y recorrido?

He estado en diferentes despachos de la Corte exponiendo muy respetuosamente mi labor como Juez y como Fiscal, también he presentado ante la Corte mi trayectoria profesional, creo que los honorables magistrados ya tienen pleno conocimiento de quién soy yo, de como he actuado, sobre mi honestidad e independencia para tomar decisiones y sobre mi independencia frente a quien sea, llámese como se llame.

Por otro lado, si usted es elegida, ¿va a declararse impedida en algún caso que relacione al círculo cercano de Petro? Él le propuso a la Corte que, si lo considera, nombre a una fiscal ad hoc...

No tengo ninguna relación con el Presidente. Llegado el momento tendría que mirar de acuerdo con lo que se presente y se argumente y si es el caso o no que tenga que declararme impedida, pero la verdad en este momento no veo por qué tendría que hacerlo, yo voy a trabajar en derecho, con imparcialidad, respetando y haciendo respetar la Constitución y la Ley.

Un magistrado indicó que no había equidad de género al ternarse solo mujeres... ¿Qué tiene por decir?

Yo estuve viendo la tutela, y me he preguntado si se ha tenido en cuenta el 30 % que debe aplicarse a todos los cargos en las altas cortes.

Iván Velásquez, ministro de Defensa, en rueda de prensa. Foto:Ministerio de Defensa Compartir

Tanto usted como las otras dos aspirantes han ido a la corte en las últimas semanas... ¿a qué se deben esas visitas?

Yo he estado hablando con los honorables magistrados sobre temas importantes que en ese momento se están desarrollando, como la reforma a la justicia, como la paz, sobre el incremento de hurtos, de homicidios, son muchos los temas que yo he abordado con ellos, no son charlas intrascendentes como han dicho algunas personas malintencionadas.

Otro señalamiento que se ha hecho es el asociado a su edad y que tendría que retirarse antes de terminar su periodo. ¿qué dice de eso?

Por ley yo debo retirarme a los 70 años, y si se llega al término pues tendría que hacerlo, yo tengo 66 años, y aspiro a que pueda hacer todo lo que propuse en mi presentación si llegase a ser fiscal general.

Se han escuchado versiones de que desde el Gobierno le han pedido la renuncia a la terna, ¿eso es cierto?

Del Gobierno nadie me ha dicho que renuncie a la terna y yo tampoco lo haría. Lo que sí es cierto es que hay gente que se siente incómoda con mi presencia en la terna, a esas personas y a todo el mundo le digo que debe ser la honorable Corte Suprema de Justicia la que decida en su sabiduría. Yo no me voy a retirar de la terna.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com