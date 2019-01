Cancillería desconoce si Leonidas Bustos pidió asilo en Canadá

Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como las delegaciones diplomáticas de Colombia en Canadá intentan determinar si el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, salpicado por el escándalo del cartel de la toga, comenzó o no el trámite formal de una petición de asilo ante esa nación norteamericana.

Luego de que este lunes EL TIEMPO revelara que Bustos salió hace 47 días hacia Canadá, y que aún no se ha producido su retorno a territorio colombiano, versiones extraoficiales de allegados al exmagistrado indican que este estaría realizando el papeleo formal para pedir protección del gobierno canadiense y así obtener el permiso para quedarse en dicho país.

Este diario se comunicó con fuentes de la Cancillería y de algunas misiones diplomáticas, que coincidieron en que aún no hay datos específicos sobre dicha petición de asilo y, además, que se está intentando averiguar –hasta donde los canales diplomáticos lo permitan– algún tipo de información sobre este tema.



“No lo sabemos aún, pero vamos a intentar averiguar si es verdad que el señor Bustos, como ustedes nos lo consultan, pidió o no ser cobijado con la figura de asilo en ese país”, le precisó a EL TIEMPO una alta fuente diplomática.



En la mañana de este lunes, este diario informó que Leonidas Bustos salió de Colombia a los pocos días de haber rendido indagatoria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, debido a un proceso que se le sigue en este despacho por supuestamente haber recibido sobornos de congresistas para favorecerlos en procesos penales que se les seguían en la Corte Suprema.



Bustos, de acuerdo con varios de sus allegados, viajó a Canadá con su exesposa, Ana Josefa Velasco, y que habría escogido ese ese país porque allí vive una de sus hijas.



Si bien el expresidente de la Corte Suprema no tenía restricciones de movilidad hacia el exterior, en varios sectores ha llamado la atención que saliera hace mes y medio de Colombia y que aún no haya regresado. No obstante, personas cercanas a Bustos aseguraron que está tranquilo frente a su proceso, aunque reconocen que él tenía temor por una eventual captura.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investiagtiva@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa