'Con Santrich se construyó el sábado agenda de trabajo para la semana'

La Campaña 'Santrich Libre' -que defiende ante la opinión pública al exjefe guerrillero Jesús Santrich, en medio de las acusaciones en su contra por narcotráfico-, emitió un comunicado sobre la información que se ha conocido en las últimas horas sobre la supuesta decisión del congresista del partido Farc de abandonar a sus escoltas en el espacio territorial de Tierra Grata, en La Paz (Cesar), en donde se encontraba.



En el comunicado afirman que las últimas conversaciones que delegados de su equipo de trabajo sostuvieron con Santrich -de quien hoy se desconoce su paradero- dan cuenta de "su voluntad total de permanecer en la actividad pública abierta, así como la comparecencia ante diversas instancias judiciales".

Así, aseguran las personas que hacen parte de su defensa, que el sábado 29 de junio en la tarde construyeron con Santrich una agenda de trabajo para toda esta semana en la que el exjefe de las Farc tenía diferentes compromisos en Barranquilla, Medellín y Bogotá.



Además, afirman, se programó una reunión para esta semana con sus abogados para coordinar su defensa en la indagatoria a la que lo citó Corte Suprema de Justicia para el próximo 9 de julio por supuestos delitos de narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz.



Agregan que, tras conocer el expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia, "Jesús Santrich y su equipo de defensa ratificaron su confianza en que el proceso que se adelanta en el alto tribunal demostrará su inocencia, pues allí están todos los elementos que develan el montaje en su contra".

Aseguran que en ningún momento Santrich ha manifestado temor por las actuaciones judiciales cuyos resultados, a su juicio, deberían serle favorables si se surten con las "garantías de debido proceso, sin presiones e interferencias indebidas".



La comunicación agrega que ninguna de las personas que hace parte del entorno de trabajo de Santrich conoce alguna situación que se hubiera presentado entre el sábado y domingo y que haya "provocado un cambio abrupto e inesperado en estas decisiones".



La Unidad Nacional de Protección aseguró que en la noche del sábado Santrich estaba durmiendo en una vivienda del espacio territorial de Tierra Grata, en La Paz, Cesar, pero al amanecer ya no estaba. En su lugar encontraron una nota con su firma, en la que asegura que supustamente iría a Valledupar a ver a uno de sus hijos, pero al ir hasta esta ciudad, su esquema de seguridad no logró ubicarlo.



"Tenemos la convicción que esta nueva situación no está determinada por la pretensión de evadir sus compromisos adquiridos y ratificados de manera reiterada y pública con la Corte Suprema ni con el proceso de reincorporación, la verdad y la reconciliación", aseguran los integrantes de la campaña Santrich Libre.



Así, aseguran que esperan que en los próximos días u horas "esta situación pueda ser esclarecida por el propio Jesús Santrich".



La campaña de Santrich agregó que el exjefe de las Farc hoy es un ciudadano libre, que no tiene "esquema de seguridad o Espacio Territorial de Reincorporación por cárcel", pues en su contra no pesa en este momento ninguna orden de captura. La única autoridad encargada de definir una eventual detención es la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho que analizará esa medida después de que se defina su situación jurídica, tras la indagatoria.



Sin embargo, quienes lo acompañan manifiestan que la actual situación del exguerrillero "es altamente preocupante", y que aunque las autoridades colombianas están llamadas a esclarecer qué pasó "poco esperamos de quienes son los artífices del montaje en su contra".



"A pesar de la inclemente campaña en contra de Jesús Santrich y de los graves peligros que lo acechan, mantenemos la plena confianza en su palabra", aseguran los integrantes de la campaña Santrich Libre.



