La campaña de la SIP contra la impunidad en crímenes de periodistas

“Las voces pueden ser silenciadas, pero la libertad es a prueba de balas”.

Ese es el lema de la campaña Lápices Inmortales, que será lanzada oficialmente este miércoles por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y que busca crear conciencia sobre la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas que terminan promoviendo la violencia, la censura y la autocensura.



Esta es solo una de las tres iniciativas que se lanzarán esta semana durante la Asamblea de la SIP y que buscan la protección final de la libertad de expresión en la región.

Para la campaña Lápices Inmortales, le dijo a EL TIEMPO, Ricardo Trotti, presidente de la SIP, se eligieron tres casos emblemáticos en el hemisferio de periodistas cuyos casos quedaron en la impunidad.



Uno de los casos es el del periodista colombiano Carlos Lajud Catalán, asesinado en abril 1993 cuando se dirigía a su trabajo en una emisora de Barranquilla desde la que había hecho graves señalamientos sobre el manejo irregular de los recursos públicos.



Lajud Catalán, junto con Dilma Flaquer, desaparecida en Guatemala el 16 de octubre de 1980, y Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en México en abril de 2005, serán los símbolos de la campaña y a través de sus casos se visibilizarán los casos de más de 500 periodistas que han sido asesinados en América en las dos últimas décadas. Las familias de los periodistas hoy aún esperan una respuesta de la justicia y las autoridades sobre los responsables de los homicidios y desapariciones de sus seres queridos.

ADN de los comunicadores fue integrado a los lápices, que serán distribuidos como parte de la campaña.



“A las familias les pedimos algunos enseres y artículos de los periodistas. Los llevamos a un laboratorio en Miami donde se extrajo el ADN, el cual fue llevado a una fábrica de El Salvador, que es una de las pocas fabricas de América que diseña los lápices en forma completa, es decir, desde la fabricación del grafito y la incorporación de estos dos elementos”, señaló Ricardo Trotti.



Explicó que en cada lápiz –en la arcilla con la que se elabora el grafito– se incluyó el ADN de los tres periodistas, y se logró la fabricación de 500 lápices.



“La idea es transmitir que los periodistas pueden ser silenciados, pero nunca podrá ser silenciada la verdad, su verdad”, señaló el presidente de la SIP.

Añadió que el objetivo es repartir los lápices entre gobiernos y redacciones para que haya conciencia sobre la impunidad, violencia y falta de protección hacia el gremio.



“Le pedimos a los periodistas de todas partes de mundo que nos ayuden a multiplicar la información de nuestra página web: www.lapicesinmortales.com y que dejen su firma para nosotros decirle a los gobiernos que la gente pide cambios, políticas publicas a favor de la protección de los periodistas”, indicó Trotti.



Por su parte, Carlos Lajud, hijo, también periodista, dijo a este diario que recibían el homenaje hacia su padre como un reconocimiento a su legado, a su lucha por la verdad, “verdad que le costó la vida”.

“Es un lindo detalle que se hagan ese tipo de reconocimientos a personas que han perdido la vida en medio de la violencia en Colombia”, dijo el periodista tras señalar que el crimen de su padre está en la absoluta impunidad.



“El caso precluyó a los 20 años. No insistimos porque hubo una serie de llamadas, amenazas escuetas, y pues ya no íbamos a revivir a mi papá”, relató.



De igual forma, dijo que el mayor legado que le dejó su papá fue una frase que les repetía constantemente y que quedó grabada en su mente: “los principios y lo valores no los negocias nunca”.



Lajud señaló que cuando mataron a su papá, él tenía 7 años y que no olvida que decían que lo asesinó la “clase política de la época” por las denuncias sobre corrupción que venía haciendo en la emisora en la que trabajaba.

Otras estrategias

Además de la campaña Lápices Inmortales, la SIP lanzará durante la reunión de esta semana otras dos estrategias. Una, el llamado Índice de Chapultepec, que es una medición continental sobre la libertad de expresión y prensa, desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), de Venezuela.



Este índice anual mide diferentes dimensiones sobre libertad de prensa en 22 países y da cuenta de varias alertas encontradas en la región sobre los riesgos y amenazas que se vienen registrando en la región e incluso en países como Estados Unidos.

Para la realización del índice, que tiene en cuenta factores como ciudadanía informada y libertad de expresión, fueron consultados 149 líderes, entre directores de medios de comunicación, periodistas, académicos, abogados y líderes sociales de distintos sectores.



Adicionalmente, la organización señaló que mañana se lanzará el SIP Challenge, un concurso creado por la firma Rockstart, aceleradora de startups, que conectará a los medios socios de la institución con empresas innovadoras de contenidos, en apoyo a la transformación digital de la industria periodística.

(Además: Flip, preocupada por imputación en caso de audio que advertía censura)

Riesgos para la libertad de prensa en América

Efe. El continente americano, incluido Estados Unidos, padece “una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa”, con Cuba, Venezuela y Nicaragua en el extremo negativo, concluyó el llamado Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).



El estudio, el primero a cargo de la SIP y que será presentado este miércoles, refleja que el promedio entre los 22 países analizados alcanzó los 51,42 puntos (sobre 100), sin que ninguno de ellos lograra la puntuación necesaria (81 puntos o más) para ubicarse en la franja “libertad de expresión plena”.



Mientras que Cuba, Venezuela y Nicaragua son calificadas como naciones sin libertad de expresión; Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica figuran con una baja restricción.

Este índice, que analizó el periodo comprendido entre el 1.º de mayo de 2019 y el 30 de abril pasado, señala que Brasil y Bolivia sufren una “alta restricción”. A su turno, Colombia, Panamá, México, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador registran una “parcial restricción”.



“Los indicadores para la calificación se derivan de los principios que reafirman el derecho a la libertad de expresión como base angular de toda democracia”, explicó a Efe el profesor León Hernández, investigador de la venezolana Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y coordinador de la investigación. Agregó que entre algunos de esos indicadores figuraron el acceso a la información pública, el resguardo de las fuentes periodísticas, la censura previa, el establecimiento de medidas administrativas o tributarias que discriminen a medios de comunicación, y hasta “la asignación de frecuencias de radio y televisión y de publicidad para premiar o sancionar líneas editoriales”.



Llama la atención los 49,6 puntos registrados por Estados Unidos, que se ubicó en el grupo de una “parcial restricción” de la libertad de prensa y expresión. El documento destaca que en este caso “prevalece la influencia desfavorable del entorno Ejecutivo” que lidera el presidente Donald Trump.

Más firmas de apoyo a la Declaración de Chapultepec

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmará este miércoles la Declaración de Chapultepec que impulsa la promoción y el respeto por la libertad de prensa y reconoce su valor en el fortalecimiento de la democracia.



Por la situación generada por la pandemia, el acto se realizará por plataformas virtuales y hará parte del cronograma de actividades, que se cumplirá con ocasión de la sesión número 76 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realizará entre el miércoles y el viernes.



Durante la reunión se tiene previsto el desarrollo de varias presentaciones y paneles sobre la libertad de prensa y la industria de los medios de comunicación.

La SIP señaló que el presidente Cortizo es el quinto presidente panameño que ratifica con su firma la Declaración de Chapultepec, “documento fundamental de la libertad de expresión en las Américas”.



Igualmente, se tiene previsto que el viernes la declaración sea firmada por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

La declaración fue adoptada en la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión, realizada en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el 11 de marzo de 1994 y fue el producto de un año de trabajo en el que se examinaron los desafíos y presiones sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa en las democracias del hemisferio.



En marzo del año pasado, durante la instalación de la Reunión de Medio Año de la SIP, realizada en la ciudad de Cartagena, la declaración fue firmada por el presidente Iván Duque.



“Haremos siempre todo, absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para proteger la libertad de prensa, para proteger la libertad de expresión y para que no quede en la impunidad ninguna agresión a quien tiene por deber la defensa de la verdad y la defensa de las libertades de una sociedad”, señaló el jefe del Estado durante el evento inicial de la SIP.

