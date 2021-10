'La justicia colombiana coopera y opera de manera eficiente': Camilo Gómez

​​Camilo Gómez Alzate​, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) se refirió a la visita al país que comienza en el país este martes el nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI),



El funcionario, encargado de la defensa de los intereses del Estado, señaló que se presentarán los informes positivos sobre el avance de la justicia frente a los cinco casos que están en examen en la Corte desde 2004.



El nuevo fiscal de la CPI se posesionó hace apenas algunos meses, ¿esta visita al país estaba programada con antelación?



Sí estaba programada, acá no hay nada extraño, antes de que se fuera la fiscal Fatou Bom Bensouda, en abril, preparamos un informe de Estado junto a la JEP, la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Ese informe, que lo coordinó la agencia, fue fruto también de una serie de reuniones con la CPI y se le entregó a la fiscal saliente. Al llegar el fiscal Karim Khan, actualizamos el informe y se le presentó y se le invitó a Colombia. Ese informe se recibió con muy buen ánimo tanto por la exfiscal Bensouda como por el nuevo fiscal porque muestra una situación clara y es que la justicia de Colombia sí coopera y opera de manera eficiente.



¿Qué decían esos informes?



Se mostraban los avances que han logrado la justicia ordinaria, la JEP y Justicia y Paz en los cinco casos por los que está Colombia en observación desde 2004. Todos tienen avances supremamente importantes. Por ejemplo, que la Corte Suprema en materia de casos de ‘falsos positivos’, tiene 65 condenas por parapolítica y 60 por paramilitarismo y 67 políticos condenados.



La JEP tiene casos contra 1.323 miembros de la Fuerza Pública, tiene ya varios macro casos, la Fiscalía tiene 1.349 personas condenadas y así sucesivamente. En Justicia y Paz, que investigó el tema del paramilitarismo, se investigaron 408.708 hechos, se solicitaron 40.658 audiencias de imputación, 9.707 audiencias concentradas, 9.978 audiencias con sentencia y un promedio de siete años para llegar a sentencia. Si usted ve todas esas cifras, entiende que sí se ha hecho mucho.



¿Había alguna petición clara del gobierno para que se dé por terminada esa observación a Colombia?

Esperamos que el Fiscal reciba toda la información, ya le hemos planteado la importancia que tiene el hecho de que Colombia y todas sus instituciones hayan mantenido informada a la Corte, eso internacionalmente se conoce como la complementariedad positiva, digamos que Venezuela no podría hacer lo mismo, porque en Colombia hay una institucionalidad, hay coordinación y de hecho, antes de entregar el informe a la CPI, hubo una reunión en Palacio con los presidentes de las Cortes, la JEP y el Fiscal para darle impulso a la posición del Estado Colombiano.

¿Qué le van a decir al fiscal Khan?



Le vamos a reiterar las cifras del Estado colombiano. Se va a mostrar, por ejemplo, todo lo que la JEP ya ha avanzado, que es mucho mas allá de lo que se ve públicamente. Todas las ramas, tanto la JEP como la justicia ordinaria y Justicia y Paz, han hecho unos esfuerzos importantes y no es lo que dice (José Miguel) Vivanco, me parece que él está muy equivocado.



¿Cómo reciben precisamente los informes de las ONG que advierten que en el país hay impunidad?



Pues me parece que los hechos hablan por sí solos, aquí hay gente que pareciera que le gustara que al país le vaya mal y resulta que esto es una cuestión del Estado Colombiano, no es solo del gobierno de Iván Duque. Desde el 2004 (cuando Colombia entró en examen de la Corte) hacia acá está el gobierno Uribe, el gobierno Santos y el gobierno Duque. Me parece que los jueces, los fiscales, la justicia ordinaria y la transicional han hecho esfuerzos muy importantes y es injusto que algunas personas se dediquen a denigrar de la justicia en lugar de ver todo lo que se ha hecho.



¿Pero la posición del Estado es que no hay razones para avanzar en una investigación a Colombia en la CPI?



Hay unas etapas, la Corte inicia la investigación, esa investigación pasa como a un análisis de situación, después viene una solicitud de comparecencia a personas independientes. Entre esas dos etapas, el Estado puede argumentar que ha habido actuaciones del Estado suficientes sobre investigación, juzgamiento y sanción de los hechos objeto de análisis preliminar. Si se decidiera abrir, pues ya no sería contra el Estado sino contra personas individualmente, pero es que las condenas del Tribunal de Yugoslavia tardaron 15 años, en la Corte IDH son casos de 15 años, y nosotros tenemos resultados en Justicia y Paz, la JEP y en la justicia ordinaria que son muy importantes.



¿Qué tan importante sería que Colombia salga finalmente de ese examen en la CPI?



Sería muy importante, porque sería un espaldarazo para la JEP, para la justicia ordinaria, para Justicia y Paz y para el país.



¿Y es lo que el Estado espera?



Pues creo que hemos muchos esfuerzos y avanzado en discusiones y esperemos que el Fiscal de la Corte analice nuestro informe, lo que hemos visto de él es que es riguroso jurídicamente y eso es lo que se espera.

