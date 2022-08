En una visita que realizó la ministra de Cultura, Patricia Ariza, al Congreso se habló de una inusual propuesta de tener un servicio cultural como remplazo del servicio militar actual al que están obligados los hombres mayores de 18 años.



Esta propuesta la mencionó el representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho, quien expuso que junto con el senador Humberto de la Calle venían trabajando en la idea de reemplazar el servicio militar obligatorio por servicios ambientales o sociales y, por qué no, culturales. De hecho, en el Congreso ya fue radicado un proyecto de ley en ese sentido.

Daniel Carvalho, senador y exconcejal de Medellín. Foto: Archivo particular.

"Este es un proyecto que ya radicamos con Humberto de la Calle desde la semana antepasada, que consiste en un desmonte progresivo del servicio militar obligatorio y que proponemos que sea remplazado por servicios sociales o amientales, así lo habíamos estipulado en primera instancia; con la idea de la Ministra, se nos ocurre que también pueden ser servicios culturales, por ejemplo en la preservación de lenguas, en ayudar en museos, en temas arqueológicos, patrimoniales y también artísticos", le explicó Carvalho a EL TIEMPO.



El proyecto de acto legislativo que presentaron busca que se modifique el artículo 216 de la Constitución Política, para que se establezca que "se prohíbe toda forma de reclutamiento militar forzoso. Todos los colombianos y colombianas están obligados a prestar un Servicio Nacional Social y Ambiental para fortalecer el sentido de pertenencia nacional y la construcción de sociedades democráticas. La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del Servicio Nacional Social y Ambiental y las prerrogativas por la prestación del mismo".



En la exposición de motivos del proyecto los congresistas señalan que hoy el servicio militar es inequitativo y recoge estudios de la Defensoría que recogen que más del 99 por ciento de los conscriptos pertenecen a los estratos socioecnómicos 0, 1, 2 y 3, es decir, pertenecen "a la población más pobre del país, convirtiéndose el reclutamiento en un factor de fomento de la inequidad social", se lee en el documento.



Además, señalan que el servicio militar es un estado latente de riesgo para la vida de los soldados, que por este servicio no les pagan ni la mitad de un salario mínimo, y que en Colombia hay una alta tasa de jóvenes desempleados.



Agregan que entre las ventajas de eliminar la obligatoriedad del servicio militar está que quienes entrarán a la Fuerza Pública lo harán por tener un interés individual para cumplir de forma enérgica las tareas que se le encomienden, así como una cualificación en la carrera militar y policial, "avanzando hacia la creación de un ejército profesional y moderno; y tercero, la experiencia internacional ha demostrado que poseer un ejército no tan robusto en términos de la cantidad de soldados, no implica necesariamente que estos sean débiles en el orden nacional e internacional, de hecho, hay una tendencia en la configuración de los Estados en el mundo en el que es más valioso un ejército cualificado".

