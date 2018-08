‘Caliche’, eslabón del caso Uribe, dice que es informante del Ejército

Un comerciante, nacido en Florencia, Caquetá, se convirtió esta semana en uno de los protagonistas del expediente que la Corte Suprema de Justicia sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de Carlos Eduardo López Callejas, conocido como ‘Caliche’, un hombre de cerca de 45 años que admite moverse entre gente con antecedentes.



El sujeto aparece en chats coordinando la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo contra Uribe y su hermano Santiago.



En una de esas comunicaciones ‘Caliche’ fue grabado diciéndole a Monsalve que personas cercanas al exmandatario le pedían grabar de inmediato un video en el que cambiara su versión sobre los supuestos nexos de los Uribe con grupos al margen de la ley.



“Hay un man muy grande que le quiere hablar por intermedio mío referente a ese chicharrón”, se escucha en los audios en poder de la Corte Suprema, donde el hombre se refiere al representante del Centro Democrático Álvaro Prada.



Pero, el representante del Centro Democrático es enfático en asegurar que fue ‘Caliche’ quien le ofreció la retractación del testigo, aprovechando una supuesta cercanía con el exparamilitar.



Incluso, Prada ya está listo para presentarse a indagatoria en la Corte, el próximo 4 de septiembre, con chats que intercambió con el hombre para probar su versión.



“En ningún momento usted me buscó a mí, yo fui el que lo contacté por medio de un señor amigo de Garzón Rodrigo Vidal (sic) yo quiero aclarar eso, dígame dónde tengo que ir para aclarar esta guebonada (sic) señor Pada (sic)…. Deme el num de su abogado y yo hago una declaración aclarando todo… Pero de lo que si estoy seguro es de lo que me dijo ese Monsalve que ese cepeda lo sacaba de la carsel (sic)”, dice uno de los chat.

¿Informante del Ejército?

El mensaje aparece enviado el jueves de la semana pasada, dos días después de que la Corte llamara a indagatoria tanto a Uribe como a Prada.



‘Caliche’ accedió a hablar con EL TIEMPO y en una breve comunicación telefónica aclaró que él no es ni exparamilitar ni miembro de la organización de ‘los Rastrojos’, como se ha dicho.



“Quién le dijo a usted. Eso no es así, por eso comienzan los enredos”, afirmó.

Pero no quiso explicar en qué circunstancias conoció al exparamilitar Monsalve, vinculado incluso a secuestros: “Esa información no la doy por teléfono”.



Lo que sí explicó ‘Caliche’ es por qué aparece en sus redes posando en fotos con uniforme camuflado del Ejército y con dos sujetos que parecieran miembros de la escuela de Lanceros. Todas ya están en poder de las autoridades.



“Lo que pasa es que yo le he entregado muchos bandidos al Ejército, ¿sí me entiende? Y en esas circunstancias a uno lo meten en la selva y por razones de seguridad estoy así”, explicó el hombre quien también ha colgado fotos exhibiendo armas y camionetas lujosas.



Al respecto, fuentes militares le dijeron a EL TIEMPO que si bien se trata de prendas privativas del Ejército, en casos excepcionales los informantes los pueden usar. Esto significa que ‘Caliche’ debe aparecer en registros oficiales como informante u orientador de tropas, recibiendo recompensas por casos específicos.



De hecho, esa es una de las pistas más frescas que siguen las autoridades sobre los móviles que habría tenido el hombre para contactar a los uribistas y al exparamilitar.

Lo poco que se sabe de ‘Caliche’ es que vive en Pitalito, Huila, y que se le ve con frecuencia en ferias ganaderas pero también conduciendo vehículos de terceros.



Otro nombre clave que ha salido a relucir dentro de la investigación es el de Rodrigo Vidal Perdomo, quien lo habría contactado con el representante Prada. Se trata de un reconocido comerciante de ganado de Garzón, Huila, quien también será citado por las autoridades, incluida la Corte Suprema de Justicia.



Este alto tribunal también está intentando ubicar a ‘Caliche’ para que entregue detalles de la mediación en este caso y de su supuesto rol de informante del Ejército Nacional, como lo asegura.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com