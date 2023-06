Una auditoría financiera de la Contraloría General reveló daños al patrimonio público por 577.813’223.831 pesos como consecuencia de un negocio inmobiliario mal hecho que hizo la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), que paga las pensiones de los militares.



De acuerdo con el órgano de control, sin ninguna garantía Cremil transfirió a un fideicomiso el derecho sobre 14 lotes, ubicados en el exclusivo sector de Bogotá en la Carrera 7ª con Calle 100, costado occidental, y a cambio obtendría 16.819 metros cuadrados de oficinas comerciales y 289 parqueaderos para rentar, dentro de un moderno centro comercial que iba a construirse, pero este proyecto está inconcluso.

Para la Contraloría, el daño fiscal se materializó desde el 6 de agosto de 2019, cuando se terminó el plazo para el cumplimiento de dicha obligación inmobiliaria, la cual acarreó la pérdida de recursos propios de Cremil “que aportan el 8 por ciento del total de las asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares”.

​

Frente al caso, el contralor Delegado para el Sector Defensa y Seguridad, Luis Eduardo Parra explicó que Cremil hizo un mal negocio inmobiliriao, pues era propietario de 14 lotes en un exclusivo sector comercial y los cedió sin garantías.



"Cremil transfirió el derecho de dominio sobre estos lotes sin garantía alguna al fideicomiso América Centro de Negocios, que construiríra un moderno centro comercial de 6 pisos con 2 torres de oficinas. El negocio parecía sencillo: Cremil cedió sus derechos de propiedad sobre 14 lotes y a cambio recibíra 16.819 metros para ofinas de la Torre 2 y sus 289 parqueaderos, el problema es que la obra debió haberse enregado el 6 de agosto de 2019", señaló.

Para añadió que a la fecha, los más de 16 mil metros cuadrados que debían estar construidos de la Torre 2 y con los cuales Cremil recuperaría su inversión "no existen, es más, de la Torre 2 solo están los cimientos". Así que se perdieron más de 577.800 millones de pesos de fondos con los que se pagan pensiones de militares en retiro.



El daño patrimonial tuvo origen en el modelo de negocios escogido por Cremil para materializar la inversión, el cual consistió en la adhesión al patrimonio autónomo Fideicomiso de Administración América Centro de Negocios, cuyo vocero hoy es Fiduciaria Itaú, al que transfirió los 14 inmuebles de su propiedad.



"En el negocio no se estipuló, por parte de Cremil, una garantía real y cierta que asegurara el cumplimiento de la obligación de la entrega de los 16.819 metros cuadrados para oficinas comerciales de la Torre 2 y sus 289 estacionamientos o parqueaderos para rentar", sostuvo la auditoría.



Según la Contraloría, como Cremil no exigió ninguna garantía en la transferencia de los inmuebles, se torna imposible recuperar el más de medio billón de pesos de recursos públicos.



“Pese a que la Fiduciaria exprese por documento que los inmuebles transferidos por Cremil están protegidos en un compartimiento fiduciario separado, esta figura no pudo cumplirse, por cuanto las matrículas inmobiliarias de los 14 lotes desaparecieron y dieron lugar a otras, que son en las que se construye la también inconclusa Torre 1, sobre la cual Cremil no posee ningún derecho de propiedad”, se lee en un comunicado de prensa del órgano de control.

Así estaba la construcción de América Centro de Negocios en 2018. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Para la Contraloría lo que ocurrió es tan irregular “que ni siquiera se cuenta con el certificado de garantía, que se había estipulado en la Cláusula Quinta de la Escritura Pública, según la cual una vez se contara con la licencia urbanística y de construcción, la vocera del Fideicomiso expediría un certificado de garantía”, de hecho, la entidad sostuvo que Itaú Fiduciaria, el pasado 15 de marzo de 2023, respondió a una solicitud de la Contraloría diciendo que solamente ha expedido este certificado al Banco Santander.

“Puede asegurarse sin duda alguna que la gestión fiscal fue ineficaz, por cuanto el modelo de negocios planteaba un riesgo muy alto que no responde a la misionalidad de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la cual tiene por función la administración y garantía de las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares, y no inversiones inmobiliarias. Se trató de una inversión que finalmente no generó beneficio económico o patrimonial; y sí, por el contrario, causó un daño patrimonial”, concluyó el ente de control en este punto.

Así iba la construcción de la Torre 1 de América Centro de Negocios en 2019, año en el que Cremil debió recibir las oficinas de la Torre 2. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Además de un primer daño patrimonial de 543.643’757.115 pesos por la pérdida de los 14 lotes de terreno, la Contraloría determinó una segunda pérdida de 34.169’466.716 pesos por las multas adeudadas por el promotor inmobiliario Aldea Proyectos a Cremil, desde el 21 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.



Según se explicó, las multas generadas desde el 6 de agosto de 2019 son obligaciones autónomas e independientes del compromiso de entrega de la Torre 2 y sus 289 estacionamientos.



“Esta situación se originó en la transferencia de dominio que Cremil realizó al Fideicomiso de Administración Inmobiliaria América Centro de Negocios, que conllevó a que no se percibieron recursos propios destinados al pago de las asignaciones de retiro”, se lee en el comunicado.



Así las cosas, Cremil ni recibió los 16.819 metros cuadrados de oficinas y 289 parqueaderos cuando se terminaron los 48 meses para construir la Torre 2 del proyecto inmobiliario, ni cobró todas las multas por el incumplimiento de la obligación principal pactada.

