Cada día desaparecen 17 personas en Colombia: Medicina Legal

El 16 de junio de 2017, Johan Stiven Rojas Cruz salió de su casa, en Soacha, Cundinamarca, sobre las tres de la tarde con rumbo desconocido. Dos años después, aún no se sabe nada de lo que le ocurrió ese día ni dónde puede estar este joven que en septiembre cumple 19 años.



Sus familiares piden alguna razón o indicio que pueda ayudarlos a establecer su paradero. “Es como si literalmente se hubiera abierto un hueco en la tierra y se lo hubiera tragado”, dice, indignada y triste, Milena Cruz, la madre del joven.

Este es solo uno de los más de 42.000 casos, reportados desde 2008 hasta el año pasado, en los que los familiares de una persona dada como desaparecida no volvieron a saber nada de su allegado.



Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre esos años se reportaron 81.364 desapariciones, de las cuales, en el 51,72 por ciento, aún no se tiene una respuesta sobre lo que pasó.



“Nosotros no tenemos indicios de nada, nunca nos llamaron para pedirnos un rescate o para decirnos ‘su hijo está con nosotros’ ”, cuenta la madre de Johan Stiven. Desde el momento de la desaparición, no ha dejado de buscarlo, anhela encontrarlo para que conozca a su hermano menor, pues cuando el joven se fue, aún estaba embarazada.



Milena Cruz incluso dejó su trabajo para decidirse de lleno a buscar a su hijo. “Yo mantengo en todas las entidades golpeando puertas. Nosotros no hemos recibimos apoyo de las autoridades ni hemos tenido orientación, pero a medida que pasa el tiempo uno mismo se va empapando del tema”, añade.



Al igual que ella, Ingrid Cifuentes Castro espera razón de su hermano Carlos Andrés Castro.



En el momento de la desaparición, el 2 de junio del 2017, el joven tenía 27 años y se desempeñaba como locutor. Lo último que se sabe de él es que esa noche salió de casa, donde vivía con su hermana y su mamá en el barrio San Cristóbal, de Bogotá, a fumarse un cigarrillo. Nunca volvió.

Nosotros no tenemos indicios de nada, nunca nos llamaron para pedirnos un rescate o para decirnos ‘su hijo está con nosotros’ FACEBOOK

TWITTER

“El silencio reina cada vez más fuerte por parte de las autoridades, nosotras ya no sabemos qué más hacer ni ante quién más acudir”, dice Cifuentes, para quien el proceso de búsqueda ha sido “doloroso, triste y angustiante”. “Sobre todo porque ya no sabemos para dónde coger”, agrega.



Y aunque el año pasado hubo una reducción en el reporte de desaparecidos, al pasar de 7.060 reportes en 2017 a 6.397 en 2018 –17 casos de desaparición cada día en promedio–, lo cierto es que el número de los que aún se desconoce su paradero sigue siendo de más de la mitad.



De los registros del 2017 aún continúan desaparecidas 3.417 personas y de los del 2018 la cifra es de 3.619.



Desde 1930, Medicina Legal ha llevado el conteo de los reportes de desaparecidos en el país, en total 142.648, de los cuales hasta el año pasado más de 97.000 seguían en esa condición. Y el 43,3 por ciento de esos casos se dieron entre 2008 y 2018.



Esto quiere decir que durante la última década solo en el 48,2 por ciento de los casos se encontró a la persona reportada como desaparecida: 35.036 aparecieron con vida y otros 4.243, muertos.



Este año, hasta mayo, se han reportado 2.615 personas desaparecidas, de las cuales 817 aparecieron con vida, mientras que 58 se reportaron como fallecidas. Es decir que 1.740 personas, el 66,5 por ciento de los casos, siguen figurando en lo que va del 2019 como desaparecidas.



Según el profesor de la Universidad Externado de Colombia Andrés Macías, experto en temas de seguridad, el alto nivel de violencia hace que muchos de los casos se queden sin resolver y que inclusive en algunas de las zonas rurales del país no haya ni siquiera registro de las desapariciones.



Según Medicina Legal, el 91 por ciento de los reportes del año pasado se dieron en cabeceras municipales, mientras que solo el 5 por ciento de los casos la zona del hecho fue rural. En el resto de casos, era un caserío o corregimiento.

Causas de desaparición

Del informe de Medicina Legal también se desprende que la mayoría de las personas que fueron encontradas luego de haber sido reportadas como desaparecidas en 2018, 2.328 (es decir, el 83 por ciento de los casos) se habían ido de manera voluntaria.



En otros 297 casos, la desaparición se dio de manera involuntaria; y de estos, 125 fueron por algún tipo de trastorno mental que padecía la persona. En 11 de los casos reportados en 2018 la desaparición tuvo que ver con un secuestro y en otros 11, con trata de personas. Solo en 27 de los reportes del año pasado se pudo establecer con certeza que se trató de una desaparición forzada.



Hasta mayo de este año se han reportado 12 desapariciones forzadas. De los casos que han sido reportados, 727 personas habían abandonado sus lugares de vivienda de manera voluntaria; en otros 47, su desaparición se dio en contra de su voluntad y en 42 reportes se debió a razones relacionadas con algún trastorno mental.



En cuanto a los casos de aquellos que siguen como desaparecidos, el experto Macías afirmó que falta “fortalecer el servicio en la atención a sus familiares” de manera oportuna. Es decir, que tan pronto se dé una desaparición se active el mecanismo urgente de búsqueda.



Señaló que también hay que avanzar en los procesos para hallar restos óseos, pues muchos de los que llevan décadas desaparecidos podrían estar en fosas comunes, mientras que sus familias siguen esperándolos.



Germán Montaña fue uno de los familiares a los que en mayo de este año, tras esperar 27 meses desde la desaparición de su hijo Brayan Montaña, se le informó que había sido encontrado sin vida en los cerros del norte de Bogotá.



“Se me vino el mundo encima, aún con el tiempo que ha pasado el dolor no sana. Yo le prometí a mi hijo que lo encontraría, estuviera como estuviera”, contó el padre de Bryan. Añadió que mantenía la esperanza de encontrarlo con vida.



Ahora Germán Montaña quiere que se haga justicia en el caso de su hijo y de los otros dos jóvenes encontrados con él. Ya están siendo procesadas cuatro personas.

“Yo sigo luchando por los desaparecidos. Son pocos los que aparecen, y ¿dónde están los otros?”, afirmó.

El drama de familiares de colombianos extraviados en el exterior

Más de 500 colombianos desaparecidos en el exterior es el reporte que tiene el Instituto de Medicina Legal entre 2008 y mayo de lo que va este año.



Según cifras de esa entidad, cada año se han reportado en promedio 49 casos de personas que, estando fuera del país, han sido dadas como perdidas por alguno de sus familiares en Colombia.



Ese es el caso de Héctor Pardo, conocido como Héctor Junior, cuyos padres y hermanos no saben nada desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando dejó de comunicarse con ellos. Según el padre del hombre, de 31 años, él no dejaba pasar tres o cuatro días sin escribirles desde México.



“A nosotros no nos han dado respuesta de dónde está él. Hemos ido a la embajada, la Fiscalía, pero nadie sabe nada”, afirma Héctor Pardo, el padre de Junior.



Su hijo partió en 2016 de Colombia, “buscando un mejor futuro”. Ahora no saben nada de él.



Según contó Pardo, su hijo se desempeñaba en Ciudad Juárez, en México, como conductor de Uber.



El último mensaje del joven a sus padres fue el último 4 de septiembre, cuando, a través de la aplicación de mensajería Messenger, saludó a su madre. En el audio le decía a Nalda Mercedes Cubillos que estaba bien y que no se preocupara. Inmediatamente se cortó la comunicación.



Sus padres afirman que pasaron los días y su hijo jamás se volvió a comunicar con ellos.



“Nosotros somos de escasos recursos, no podemos ir a buscarlo a México y estamos esperando y preguntando por todos los medios para que nos den respuesta”, afirmó Pardo, quien vive en Ricaurte, Cundinamarca, junto a su esposa y otro hijo.



La desaparición de Héctor Junior Pardo es una de las 52 que fueron reportadas el año pasado por familiares de colombianos perdidos en el exterior, tres de los cuales eran casos de menores de edad.



Según las cifras de Medicina Legal, la mayoría de esos casos del 2018, 40, los desaparecidos fueron hombres. Este año, hasta mayo, van cuatro mujeres y nueve hombres desaparecidos fuera del país.



Pero, así como los colombianos son reportados como desaparecidos en otros países, Medicina Legal también establece la cifra de extranjeros de los que no se volvió a saber el paradero estando en Colombia.



De acuerdo con ese reporte, solo el año pasado se registraron 267 desapariciones de personas de otro país, que en la mayoría de los casos –83,8 por ciento– eran venezolanos.



Este año se han reportado 169 ciudadanos extranjeros que estaban en el país y se les perdió el rastro. 139 son ciudadanos de Venezuela. Le siguen nacionales de Ecuador y Panamá, que solo reportan tres casos cada uno.

ANGIE MICHELL QUIÑONES MARTÍNEZ

JUSTICIA

EL TIEMPO

En Twitter: @michell_qui