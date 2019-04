Cada 24 horas capturan a trece venezolanos por hurto en Bogotá

‘Los Tinos’, ‘los Katiros’, ‘los Venecos’, ‘los del Caño’, ‘Topoyiyos’…



Estos son los nombres de cinco de las bandas delincuenciales integradas por ciudadanos venezolanos que la Policía Metropolitana de Bogotá ha identificado y desarticulado en los últimos meses. Algunas se dedicaban al tráfico de droga, pero la mayoría se concentra en el hurto, delito que está disparado en la capital.

Y si bien, en los primeros meses de la diáspora venezolana, los casos de delincuencia de migrantes eran la excepción, han aumentan de manera exponencial. Cifras oficiales obtenidas por EL TIEMPO señalan que en los cuatro primeros meses del 2018, el número de capturados fue de 407. Y este año ya van 1.489. De estos, la mayoría fue detenida por hurto (1.111 casos), lo que representa un aumento del 266 por ciento.



“La Alcaldía tiene un programa robusto y único de acogida y apoyo a la población venezolana, que incluye una ruta de registro, empleo y hasta alojamiento. Bogotá es cero xenofóbica, y así nos vamos a mantener. Pero es urgente que también se tomen medidas a nivel local y nacional para controlar el brote delincuencial”, explicó una autoridad local. Y agregó que de las 4.130 personas capturadas este año en Bogotá por todo tipo de robos y hasta lesiones personales, el 36 por ciento son venezolanos.

Según los Investigadores, inicialmente un puñado de migrantes empezó a delinquir individualmente. Pero ahora conforman bandas de hasta seis personas, con cabecilla venezolano y armas blancas y de fuego. La mejor evidencia de esa metamorfosis criminal, a la que se le une la violencia, es el crimen del deportista de BMX José Antonio Silva, el 12 de marzo en Suba, en el cual participaron dos venezolanos.



A eso se une que la judicialización es difícil. Para enviarlos a prisión se requiere de su plena identidad. Pero la mayoría es indocumentada.

Expulsión y medidas

Además, al no pertenecer a grandes estructuras, quedan en libertad por ser robos de menor cuantía. Y si bien queda la expulsión del país, se trata de un trámite demorado.



Al respecto, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, dijo que la primera invitación es a no estigmatizar a ninguna población, en especial a la venezolana. Y recordó que miles de colombianos se fueron a vivir al país vecino hace varias décadas y hoy están regresando por necesidad.



“Frente a los delitos, lo primero es el inicio de las acciones judiciales y penales. En ningún momento las suple la acción migratoria administrativa. Ahora bien, si por algún motivo no prosperan, se le debe transmitir esa información a Migración Colombia para proceder dentro del marco jurídico: establecer sanciones que van desde multas hasta deportaciones y expulsiones”, señaló Krüger.



Y agregó que está en permanente comunicación con las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía para darles trámite a estos casos.

Se hará un énfasis en seguridad ciudadana, junto con acciones de inclusión económica FACEBOOK

Felipe Muñoz, gerente de la Frontera, admitió la preocupación, desde el Gobierno Nacional, de que en Bogotá y en otras ciudades se esté incrementado la participación de venezolanos en delitos. Pero agregó que también hay evidencias de un mayor número de venezolanos víctimas.



Según reveló, en mayo se iniciará un trabajo con expertos nacionales e internacionales, autoridades de policía y secretarios de seguridad para analizar el problema, definir cómo informar el fenómeno sin estigmatizar e identificar acciones prontas para sanciones efectivas y prevención de los delitos.



“Se hará un énfasis en seguridad ciudadana, junto con acciones de inclusión económica. Esas son las llamadas prioridades de segunda generación para enfrentar el fenómeno migratorio en el mediano y largo plazo, como complemento a la atención humanitaria frente a una tragedia de dimensiones que nadie esperaba”, puntualizó Muñoz.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa