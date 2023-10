Buriticá registra nueva oleada violenta por cuenta de disputa minera

Detonaciones, afectaciones al medioambiente y un herido hacen parte de la nueva oleada de hechos violentos que se ha registrado este mes en Buriticá, Antioquia, donde personas que se dedican a la minería ilegal han ingresado a los túneles de Zijin Continental Gold, multinacional china que tiene la licencia para explotar el oro.



La escalada llevó a la Procuraduría a solicitarle al gobierno del presidente Gustavo Petro que le ponga freno inmediato a esta situación que pone en peligro a las personas y a los recursos hídricos de la zona, pues se ha regado material minero en una quebrada.



El pedido fue elevado en un par de oficios enviados a los ministros del Interior y de Defensa, los cuales a mitad de año enviaron a sus delegados al departamento a instalar una mesa de la que sus resultados, según fuentes cercanas a este diario, no han sido concretos.



“Reiteramos el llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional para que tomen las medidas necesarias, urgentes y céleres para restablecer el orden público en el municipio y conjurar esta problemática”, explicó el procurador delegado Javier Sarmiento.



EL TIEMPO conoció que detrás de este llamado estuvo un primer acto violento (1 de octubre), cuando se contaron cerca de 51 explosiones y 110 disparos que afectaron a trabajadores y a la Fuerza Pública. A la par, esa vez se denunció en redes sociales que cerca de 100 mineros informales se habían quedado atrapados con lodo en los túneles de la compañía, la cual tendría conocimiento de ello; y que incluso estaría detrás de los disparos a las personas atrapadas.

Procuraduría realizó visita a mina en Buriticá que es extorsionada por el clan del Golfo. Foto: Procuraduría

Eso llevó a que la alcaldía, al mando de Hernando Graciano, desplegara un equipo junto a los bomberos para verificar la situación y tender un corredor humanitario propuesto por la Zijin, como salida a este tipo de episodios.



La comisión llegó a los túneles y aunque primero recibió señales de que se necesitaba auxilio, luego fue atacada con seis detonaciones de tatucos. Eso con el adicional de que al parecer los 134 mineros atrapados habían salido horas antes a la llegada de los socorristas.



"El municipio desplegó todo su accionar con el apoyo del comité municipal de gestión del riesgo para atender la emergencia, sin embargo, no se logró comprobar la veracidad de la fuente y la posibilidad de ocurrencia de una situación catastrófica que culmine en siniestro", explicó la Alcaldía en referencia a hechos que apuntaban contra la Zijin, y añadiendo que no se caiga en la desinformación. No obstante, la persona herida, las explosiones en los túneles y la contaminación sí se presentaron.

Es la mina de explotación aurifera subterránea más grande. Foto: Procuraduría General

La última acción violenta fue el miércoles pasado, cuando en imágenes se registró un socavón de mineros informales por el que se está desviando el material utilizado para minería a una quebrada de Buriticá.



Ante la visita de las autoridades para verificar la situación, la Policía fue recibida con disparos por hombres que no se dejaron identificar por sus cascos y camisas.



Esto se registra en medio de múltiples denuncias de entidades sobre que los mineros informales están siendo instrumentalizadas por un grupo ilegal que sería las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o 'clan del Golfo', que cobra 'diezmos' por dejar entrar a sacar oro en los túneles de la Zijin.



"Son labores mineras no autorizadas que colocan en riesgo las vidas del personal que labora en la compañía, que también el Estado debe darles garantías", indicó la Alcaldía.

Autoridades supervisan la mina tras explosión. Foto: Procuraduría General

Ataques dejan dos muertos y 14 heridos

Tan solo este año, esa escalada violenta por explotar oro de forma indebida ha dejado dos guardias muertos y más de 14 heridos, sin contar las afectaciones medioambientales.



En razón de ello, además del pedido de la Procuraduría de que se realice un consejo de seguridad extraordinario por parte del Gobierno, la alcaldía pidió a los organismos de inteligencia e investigación judicial que den con quienes están detrás de esto para así darle un cierre definitivo a la situación.



