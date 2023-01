La espera de 21 años buscando una reparación terminó. Este jueves, la colombiana Brisa de Angulo le ganó un pulso jurídico al estado boliviano por la violación de la que fue víctima cuando tenía 16 años y vívia en la ciudad de Cochabamba.



La poca protección que tuvo por parte de las autoridades de ese país llevó a relatarle su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual sentenció que ese Bolivia es responsable de la violación a los derechos humanos y la revictimización por la que pasó Brisa de Angulo, abusada durante varios días cuando tenía 16 años y vivía en Chocabamba, Bolivia.



En el fallo de la Corte se lee que días después de que sus padres se enteraron de lo ocurrido, ella fue a hacerse exámenes médicos, no obstante, “tuvo una experiencia traumática durante el primer examen ginecológico forense”, la cual la revictimizó.



Para la defensa de Brisa, este es un precedente porque por primera vez que la Corte habla tan a fondeo del delito de incesto y le deja la tarea a los gobiernos de la región para que actúen con enfoque de género.



El señalado agresor, llamado por la Corte como E.G.A., es el primo de ella. Para la época de los hechos tenía 26 años y ahora, al parecer, permanece en Colombia trabajando cerca de menores de edad.



Ante ello, Brisa le dijo a EL TIEMPO que “los niños están en riesgo” y que “Colombia éticamente tiene el deber de hacer una investigación, porque en sí están acogiendo a un prófugo de la justicia”.



"Aunque no hay ningún proceso legal por parte de las autoridades judiciales colombianas, el fallo ha planteado que el Estado es responsable por discriminación por motivos de género y niñez y revictimización hacia Brisa de Angulo. Por lo cual, es urgente que las instituciones colombianas tomen medidas al respecto", comunicó su equipo de abogadas.



Dentro de sus planteamientos, la Corte IDH también indicó que han pasado más de 20 años sin que Bolivia tenga en firme una sentencia por la violencia por la que pasó Brisa, lo cual permitió establecer que hubo una "demora excesiva" en los trámites del proceso penal, sin que haya excusa alguna.



"Por ende, la Corte entendió que Bolivia excedió el plazo razonable de la investigación y juzgamiento relacionado con la violencia sexual en cuestión", se lee en la sentencia del 18 de enero.



Además, a nivel jurídico y de enfoque de género, este tribunal internacional subrayó que las normas penales relacionadas a la violencia sexual, de ahora en adelante, deben tener "la figura del consentimiento como su eje central, es decir, para que se perpetre una violación, no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, bastando para ello que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió con el acto sexual".



Como medidas de reparación, la Corte ordenó a Bolivia que mantenga el proceso penal contra el señalado agresor y que se haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad.



