El caso de tortura que llevó a la condena de un policía en Bogotá

“Dos auxiliares, me golpean, me chuzan, me roban, me desnudan, me queman. Lo que más me acuerdo era que me querían cortar las orejas, mi oreja izquierda”.



Ese es parte del relato que entregó Manuel* a las autoridades y que se convirtió en la principal prueba de la Fiscalía y la defensa para sustentar la acusación en contra de un patrullero de la Policía y lograr que, el pasado 17 de octubre, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo condenara.

El caso se remonta al martes 7 julio de 2020, cuando el país atravesaba uno de los picos de la pandemia del covid-19. Eran las 10:30 de la noche y Manuel, según contó, intentó entrar sin pagar a la estación El Virrey de TransMilenio; pero al notar la presencia de la Policía desistió de la idea.



Aseguró que se retiró de la estación por el puente que da acceso al sistema de transporte, pero en ese momento fue abordado por un uniformado, Henry Clemente Saavedra, quien le dio la orden de “quieto”, lo abordó y lo apuntó con su arma de dotación.



La víctima, que hoy tiene 25 años, según contó su defensa, en ese momento regresaba de su trabajo donde laboraba como reparador de celulares.

Rampa de acceso a la estación El Virrey Foto: EL TIEMPO ZONA

Luego de ser inmovilizado por el uniformado, este le colocó las esposas y lo trasladó al interior de la estación, estando en ese lugar, “el policía lo señaló delante de los transeúntes de ser un ladrón”.



En la estación, el patrullero inició una requisa y le encontró a Manuel dos celulares en bolsas separadas. El detenido alegó que los teléfonos eran de su propiedad, que poseía las facturas y que los aparatos iban a ser reparados.



A los pocos minutos, un auxiliar de la Policía llegó a la escena y pasados unos minutos, Manuel fue subido a un articulado por el patrullero y el auxiliar, hasta la estación de TransMilenio de la calle 106, donde fueron recibidos por un tercer uniformado. En ese punto, el detenido fue llevado a la parte inferior de un puente.

Una prueba reina

La sentencia fue proferida el pasado 17 de octubre, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Foto: Toma de documento

Estando en esa zona de la ciudad, la víctima narró que fue desnudado por los agentes, quienes comenzaron a golpearlo. “Lo que más me acuerdo era que me querían cortar las orejas, empiezo a ver fuego sobre mis ojos, pero no sé qué estaba pasando, cojo fuerzas y corro, pero me vuelven a agarrar y me agreden con mucha más fuerza. En ese momento ya me faltaba la respiración, sentía que no podía hablar”, contó Manuel.



La defensa afirmó que la víctima fue golpeada, torturada e, incluso, quemada en su cabello y despojada de sus pertenencias.



La familia de Manuel siguió de cerca la tortura. Los uniformados grabaron varios videos de los vejámenes con uno de los celulares de su víctima y los hicieron llegar vía WhatsApp a su mamá, papá y un hermano.



El material audiovisual fue clave no solo para identificar a los policías, sino para comprobar apartes del relato de la víctima.

La agresión habría comenzado en una estación del TransMilenio. Foto: Archivo particular

La parte resolutiva de la decisión del juez. Foto: Toma de documento

“Yo estaba viendo cómo hacía para irme, no me importaba taparme (estando desnudo). Eso fue un infierno que yo viví. En un momento, el patrullero decide quitarme las esposas y me da la orden de que me devolviera por la misma acera por donde llegamos, y los auxiliares comenzaron a pegarme con unas correas gruesas”, narró la víctima.



Hacia las 11:30 de la noche de ese 7 de julio, Manuel recuerda que llegó al Hospital Santa Clara. La descripción del examen de Medicina Legal detalla que en el cuerpo de la víctima se encontró señales de violencia física que le ameritaron una incapacidad de 15 días.



La valoración muestra que Manuel tuvo en la cara, cabeza y cuello heridas suturadas y otras más en el cuero cabelludo; además de golpes en el pecho, estómago y piernas. Siete días después de la agresión, la Fiscalía informó la captura del patrullero y los dos uniformados.

El patrullero en una de las audiencias. Foto: Toma de video

A lo largo del proceso judicial, la defensa de Manuel logró que se tipificara el delito de tortura, el cual fue apoyado por la Fiscalía; de hecho, Medicina Legal aplicó el protocolo de Estambul, lo que permitió sustentar el delito.



EL TIEMPO habló con el abogado de la víctima, quien señaló que los vejámenes que sufrió su defendido no podrían ser objetos de caducidad o prescripción, al estar catalogado como un crimen de lesa humanidad.



“Desde la prueba forense se logró confirmar que las evidencias halladas en la humanidad de la víctima no podrían derivar en conclusiones distintas. La persona estuvo inmovilizada y asegurada con esposas mientras fue agredido”, dijo el abogado en diálogo con este diario.



Esas razones, sumada a la claridad de la declaración de la víctima, corroboraron la investigación de la Fiscalía, permitieron que el juzgado condenara, en primera instancia, al uniformado Clemente Saavedra a 15 años de prisión. Además, fue proferida una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal de prisión. También se ordenó librar orden de captura contra el uniformado.*Nombre cambiado por petición de la víctima.

