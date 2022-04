Después de que la ilustradora Natalia Gordillo (conocida como ‘Gordo’) denunció, el 1.° de abril, públicamente y ante la Fiscalía los presuntos abusos físicos, sexuales y laborales por parte de Johnatan ‘Juan’ Hernández, guitarrista y líder de Electric Mistakes, en 2020, tres mujeres más señalaron al músico de conductas similares.



Las mujeres manifestaron que tuvieron pérdidas de memoria luego de que Hernández les ofreció bebidas en diferentes ocasiones. Además, señalaron que la pareja sentimental del músico, también fundadora de la banda de rock bogotana, estuvo en gran parte de los hechos denunciados.



Natalia Gordillo, quien fue bajista de la banda durante 2020, manifestó que Hernández la drogó en reiteradas ocasiones, abusó sexualmente de ella, la manipuló y no reconoció el trabajo que hizo en la banda como música e ilustradora, afectando su salud mental. Además, afirmó que la pareja del líder de la banda tenía conocimiento de sus acciones.



Luego de esta publicación, Verónika Zurita, quien también formó parte de Electric Mistakes, Mariana Ordóñez y Laura Catalina Cubides, publicaron que, al igual que Gordillo, también pusieron una denuncia ante la Fiscalía por presuntos abusos cometidos por parte de Hernández.



Todas estas denuncias fueron recogidas, a través de videos y testimonios escritos, en la cuenta de Instagram llamada ‘No somos mistakes’, que tiene más de tres mil seguidores.



Los cuatro testimonios señalan algo en común: luego de comer o ingerir bebidas suministradas por Johnatan o su pareja, las mujeres sintieron malestar y afirmaron tener pérdida de memoria y de consciencia.



Según las acusaciones, Hernández alteró la comida con fármacos como clonazepam (una droga que actúa sobre el sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo), y aprovechó este estado alterado para supuestamente abusar sexualmente de ellas.



Estos hechos, de acuerdo con sus denuncias en la página de Instagram, ya están siendo investigados por la Fiscalía.



Además, las mujeres dijeron que el líder de la banda excusaba constantemente sus comportamientos con el historial que tenía de problemas de salud mental.



La primera denuncia de ‘No somos mistakes’

Natalia Gordillo contó en un video, publicado el 1.° de abril, que la actitud que tenían Hernández y su pareja sentimental frente a la salud mental le dio “mucha confianza por el momento en el que yo me encontraba, y esto me llevó a decirles desde el primer momento cómo me encontraba yo, abriéndoles las puertas a saber sobre mi depresión y mi ansiedad, causadas potencialmente por una ex pareja que abusó de mí. Encontré en la banda una manera de salir de esto y de mejorar”, explicó.



Además, manifestó que el músico le pidió detalles sobre su vida sexual y “sobre mi cuerpo y constantemente trataba de evadir estos temas”. Gordillo también dijo que durante el tiempo que compartió con los miembros fundadores de la banda, “siempre estuvo de cara el consumo indiscriminado de muchas pastillas y 'pepas' psiquiátricas, y esto de alguna manera ponía en discusión esa intención que él siempre ha tenido de desmitificar la salud mental a través de la música".



La ilustradora afirmó que en abril del año pasado, Hernández y su pareja la convencieron de quedarse un periodo en su casa porque debido a las marchas que se presentaban en ese momento, el volver a su domicilio le generaba ansiedad.



“Y presuntamente usaron esa ansiedad para que yo no saliera de su casa. Me quedé varios días, la primera noche me quedé hablando con Johnatan debido a que yo estaba sufriendo de insomnio, ellos pusieron un sofá cama para mí, pero las siguientes noches son demasiado confusas para mí porque realmente no las recuerdo”, agregó Gordillo.



En la denuncia pública, la ilustradora relató los pocos recuerdos que tiene de los días que estuvo en aquella casa. Para ella, esos días fueron “como un sueño lúcido”, comentó acerca de los cambios repentinos de ropa, sobre cómo su familia y sus amistades la veían en ese entonces y cómo se sentía fuera de ella. Al final, manifestó que deja su testimonio en video y que espera que este no quede en silencio.

El testimonio de Verónika Zurita

Por su parte, Verónika Zurita, quien formó parte de la banda durante seis meses, también compartió su testimonio a través de un video en la cuenta de Instagram @nosomosmistakes.



“Yo conocí a Johnatan a comienzos del 2020, y a partir de esa fecha él fue super insistente en entablar una amistad conmigo e incluso me propuso hacer parte de sus bandas como tecladista, en ese momento vi esto como una oportunidad laboral y accedí a tocar y a trabajar con él. Desde el comienzo me insistía en escribirme, en chatear conmigo, sobre todo por WhatsApp. Él utilizó como carta de presentación sus múltiples enfermedades físicas y psicológicas, dándome a entender que no entendía muy bien ciertas normas sociales”, afirmó Zurita.



La mujer contó con detalles cómo fue la primera vez que Hernández fue a su casa. “Fui al baño en mi propia casa, solamente estaba con Johnatan ese día, y dejé mi cerveza con él en la sala sin supervisar. Cuando volví, reconocí un sabor dulce en la cerveza que en el momento se me hizo extraño pero no le supe dar lugar; momentos después perdí toda memoria de la noche”, manifestó la entonces tecladista de la banda.



Zurita también dijo que en “repetidos encuentros tuve perdida de memoria injustificada, fui presuntamente acosada por Johnatan lo cual hizo que fuera intolerable el ambiente. Junto a la baterista de la banda, y en ese entonces pareja sentimental del líder de la banda, me insistieron mucho en que no me saliera de la banda y que me mantuviera en ese espacio. Bajo su presunta manipulación me alejé de mi red de apoyo ya que ellos tenían la premisa de que éramos una familia”, señaló la mujer.



En su denuncia también dio testimonio del presunto uso de fármacos por parte de Hernández que conllevaba a comportamientos inapropiados y agresivos ante algunas situaciones.

La denuncia de Mariana Ordóñez

El otro testimonio que se conoció fue el de Mariana Ordóñez, quien relató en una denuncia escrita su experiencia con Hernández. “En agosto de 2020 tuve contacto con Johnatan por primera vez. Me envió varios mensajes sobre Electric Mistakes y todas las mujeres que habían pasado por la banda, que poco a poco se habían retirado. Procuraba no responderle porque parecía intrusiva su manera de acercarse a mí”, contó Ordóñez.



Además, la músico afirmó que Hernández le preguntó, en septiembre del 2020, si le interesaba ser bajista de la banda de rock, a lo que ella respondió que no.



“Tiempo después lo conocí en persona en la fiesta de una amiga. Lo primero que hizo fue sacar un tarro de clonazepam y echar unas gotas en su trago”, recordó. Añadió que en diciembre de ese mismo año, él volvió a escribirle insistiendo en que “necesitaba una señorita que tocara teclados y que fuera la vocalista principal”; luego de varios mensajes insistentes, Ordóñez terminó compartiéndole su número de WhatsApp.



“Muchas insistencias después, y propuestas atractivas para mi carrera, me llevaron a decir que sí a su invitación. Cuando le pregunté qué había pasado con la anterior tecladista, me respondió que tenían una cantante que tocaba teclados y que ‘se salió después de insultarme re paila y las demás dijeron ni ****, ella no puede volver’ ”, relató Ordóñez.



La tecladista manifestó en la denuncia que la entonces pareja sentimental de Hernández le dijo que este tenía el “Síndrome de Savant”, que era el primer caso conocido en el país, y que debido a ello tenía problemas para relacionarse socialmente.



Ordóñez dijo que durante los siguientes tres meses ambos “eran absorbentes”, que “los veía más a ellos que a su pareja y su propia familia” y que “siempre que nos veíamos ellos hablaban mal de otras personas, sobre todo las exintegrantes” de la banda.



Además, relató una serie de situaciones con Hernández y su expareja que le afectaron mucho: “Tengo historial clínico de haber estado hospitalizada por una infección vaginal que se subió a mis riñones por las fechas de este incidente. Me alejaron de la música y rompieron totalmente mis relaciones de confianza con los demás”, lamentó Ordóñez en su denuncia.



El testimonio de Laura Catalina Cubides

El pasado 6 de abril se sumó un nuevo testimonio a la cuenta de Instagram, el de Laura Catalina Cubides, quien contó su experiencia a través de un escrito en el que manifestó que: “El sistema judicial no está hecho para escuchar a las víctimas y mucho menos para escuchar a las mujeres, nos hemos y me he enfrentado a múltiples barreras y revictimizaciones por parte de la institucionalidad y la sociedad”.



Cubides dijo que conoció a Hernández durante el segundo semestre del 2020. “Él estaba buscando una persona que tocara bajo en su banda. Ante su primer mensaje no contesté nada, pero él insistió con otro mensaje y con información sobre esta, bajo la promesa de una potencial oportunidad y promesa para mi carrera musical. Él y yo teníamos bastantes seguidores en común y decidí contestarle ya que era una persona del círculo”, contó la mujer.



Además, dijo que luego de un par de conversaciones y una audición, finalmente entró a la banda: “Cabe aclarar que como los ensayos ocurrieron en su casa, me sorprendió la insistencia constante por parte de Johnatan y su pareja sentimental a que me quedara luego de los ensayos para tomar o comer algo con ellos ahí”, manifestó Cubides.



También afirmó que Hernández le insistió en varias ocasiones que ella debía recibir clases de bajo, dictadas por él, en la casa de ella. Algo a lo que la músico se opuso: “Yo le proponía que fueran en su casa y en presencia de su pareja”, manifestó.



Luego de una discusión que Cubides tuvo con Hernández porque le había hecho la misma “promesa musical” a dos integrantes de la banda, dijo que “ante dicha situación, que denotaba las mentiras de Johnatan y su manipulación, su respuesta fue enojarse y gritarnos con agresividad. Desde esa confrontación nos lastimaba con sonidos fuertes y claramente peligrosos en los ensayos porque no hacíamos exactamente lo que él quería. Era un ruido estridente, le subía a los amplificadores y le pegaba a las cuerdas de la guitarra para callarnos”, expresó la exintegrante de la banda.



Cubides manifestó que los ruidos que generaba Hernández para molestar a las demás integrantes la dejaban con dolor de oídos en las horas siguientes.



Por último, la mujer contó que en febrero de 2021 hubo una reunión en la casa de la guitarrista de la banda para “aliviar tensiones”, y que Hernández se ofreció a hacer cócteles para los asistentes.



“Para ese momento yo no tomaba alcohol, pero por no rechazar su gesto, decidí probar el cóctel que él había hecho y tenía claro que sólo sería uno: con ello jamás me había emborrachado ni sentido medianamente prendida. Mis recuerdos de la noche se borran completamente después de haber tomado su cóctel. Al día siguiente, me despierto asustada por no recordar absolutamente nada. Veo a mi lado a Johnatan y grito sin saber por qué estoy al lado de él”, expresó Cubides en su relato.

Declaraciones de Electric Mistakes

El pasado 31 de marzo, en la página oficial de Facebook de Electric Mistakes, apareció una publicación en la que Laura Perilla, baterista de la banda, anunciaba su salida de la agrupación. Según ella, era una decisión que había tomado desde el mes de octubre del año pasado.



En esa publicación señaló que la agrupación pasó por muchos obstáculos durante la pandemia, en la que tuvieron que verse con “personas que se acercaron a ayudarnos y terminaron saboteando un proyecto que llevaba casi 12 años”, manifestó Perilla.



La exintegrante de la banda también hizo un llamado a replantear la forma como funciona y se relaciona “la escena” musical del país. Por último, anunció que ‘Juan’ seguiría con el proyecto de Electric Mistakes.



Después de ese comunicado, se conocieron las denuncias públicas hacia el líder de la banda, en donde también mencionaron a Perilla.



Dos días después del comunicado que anunciaba la salida de la baterista en las redes sociales oficiales de Electric Mistakes, aparecieron en la página de Facebook dos comunicados que daban respuesta a dichos señalamientos: uno firmado por Johnatan Hernánez y el otro por Perilla.



En el comunicado de Hernández, el músico se refirió a la denuncia de supuesto abuso sexual y psicológico hacia Natalia Gordillo. Dijo que eran “acusaciones extremadamente graves y donde invita a otras personas a denunciarme, personas que han enviado conversaciones ambiguas, manipuladas y fuera de contexto para escandalizar al público”, manifestó.



Hernández también dijo que está “tomando las medidas necesarias para responder y aclarar los hechos mencionados ante los organismos de investigación”.



Adicionalmente, hizo referencia a su condición mental: “He compartido públicamente mis condiciones psiquiátricas, con el fin de dar a promover el cuidado de la salud mental. El síndrome que padezco me clasifica dentro del espectro autista y por lo tanto tengo comportamientos sociales neurodivergentes a la hora de relacionarme”, expresó Hernández. Al final afirmó que “no existen fundamentos para decir que he violentado a ninguna mujer”.



Ese mismo día, el 2 de abril, apareció en las redes sociales de la banda otro comunicado, firmado por Laura Perilla, donde la baterista se refirió a las “acusaciones injuriosas y extremadamente graves” de Natalia Gordillo.



Perilla aclaró que Gordillo sí se quedó en su casa durante una cuarentena por covid-19, pero que ella siempre estuvo ahí por voluntad propia, y que le brindó el apoyo necesario dado que Gordillo se sentía mal.



Además, Perilla manifestó en el comunicado que algunas de las motivaciones de su salida de la banda están relacionadas con “la enfermedad de Juan” y la dificultad de convivencia dentro del grupo.



Por último, la exintegrante de la banda afirmó que a Gordillo sí se le pagó por el uso del material que ella realizó durante su permanencia Electric Mistakes. Perilla también denunció que, después de las acusaciones, había recibido mensajes de odio y amenazas, por lo que tomará acciones legales al respecto.

