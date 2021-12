El Consejo de Política Criminal emitió concepto negativo a un proyecto de ley que busca prohibir la comercialización y uso de sustancias como polímeros, biopolímeros y similares en procedimientos estéticos y de belleza.



Se trata de la sustancia que ha generado problemas graves de salud y psicológicos a reconocidas modelos como Jessica Cediel.



La iniciativa busca crear un proceso sancionatorio para quienes usen estos elementos, por ser una alternativa peligrosa de embellecimiento que pueden producir enfermedades y arriesgar la vida de las personas.



El proyecto de ley prohíbe el uso de los biopolímeros con fines estéticos, así como ofrecer, prestar o suministrar servicios de estética humana, infiltración o colocación de sustancias modelantes con fines estéticos a toda persona o empresa que no cuente con las calificaciones exigidas.



El proyecto, además, crea dos agravantes a los delitos ya existentes de lesiones personal y homicidio cuando estos sean consecuencia de aplicación de las sustancias no autorizadas.



Luego de hacer un análisis de la iniciativa, el Consejo de Política Criminal no le dio su visto bueno al estimar que la misma crea una “pena desproporcionadamente alta para la conducta punible, superando la prohibición de exceso y afectando el derecho a la igualdad en relación con los demás agravantes de este tipo penal”.



“No se observa que en la exposición de motivos se haya motivado el trato desigual que recibirá la persona penada con este agravante respecto de las otras personas que cometen lesiones personales agravadas, generando una discriminación que debe estar debidamente justificada a la luz de criterios constitucionales”, indicó el órgano asesor.

Según el Consejo, del cual hacen parte diversas entidades del Estado, “el monto del agravante también debe ser sometido a argumentos en torno a su constitucionalidad que, al no presentarse, implicarían una falta de motivación que podría redundar en una afectación a la proporcionalidad de la medida adoptada por el Estado como consecuencia jurídica del comportamiento de una persona”.



La entidad insistió en que la iniciativa “no justifica ni realiza un test de proporcionalidad del por qué se elige que el agravante sea de la mitad al doble de la pena”.



Para el Consejo de Política Criminal también asegura que la regulación que propone el proyecto para aplicar extinción de dominio a los inmuebles en donde se haga ilegalmente este tipo de tratamientos no sería necesario por el Código de Extinción ya permite hacerlo para los establecimientos destinados a conductas ilícitas.



“Regular la extinción de dominio en contra del inmueble en donde se aplican estas sustancias, sin atarlo expresamente a la comisión de los delitos de lesiones personales u homicidio, requeriría una regulación especial en tanto sería la primera actividad ilícita en Colombia no asociada directamente a un tipo penal, situación que, si bien es posible, hasta ahora el legislador no ha elegido regular, por lo que esta novedosa decisión también requiere de una justificación en la exposición de motivos”, indicó.



De otro lado, para el Consejo de Política Criminal, si bien es claro que estas sustancias pueden llegar a afectar la vida de una persona, no es adecuado hacer un tratamiento penal frente al problema.

“La manera como el proyecto puesto a consideración pretende dotar de consecuencias penales a estas conductas, no se correspondería de manera adecuada con una política criminal racional, basada en evidencia empírica y respetuosa de los derechos fundamentales”, indicaron.



Según la entidad, el proyecto realmente no dimensiona de manera estadística el problema del uso de los biopolímeros, “de tal manera que no es posible medir la frecuencia y el impacto de las conductas que se pretende penar de una manera más grave”.



“Si bien es posible que existan una serie de modalidades que impliquen que la comisión de un delito sea más gravosa que el promedio, una política criminal seria solo debe integrarlas al listado de agravantes cuando estas modalidades alcancen una masa crítica en la sociedad, por su frecuencia, impacto o representatividad, que requiera de una reacción por parte del Estado que no sea coyuntural”, agregó.



