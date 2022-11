Con el hallazgo de más de 1.600 bienes que no están desaparecidos, sino por fuera del manejo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Contraloría General de la República volvió a poner la lupa sobre las presuntas irregularidades en la gestión de bienes incautados.



Según informó ayer desde Barranquilla el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, un análisis de bases de datos realizado por la Dirección de Información Análisis y de Reacción Inmediata (Diari) permitió encontrar que hay 1.638 predios con procesos de extinción de dominio anteriores a 2014 que no administra nadie, pese a que deberían estar a cargo de la SAE.



Entre esos inmuebles hay apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas y hasta un centro comercial ubicado en Bogotá, a los que se buscará determinar su valor catastral. En ese sentido, según la Contraloría, no es tan cierto que haya predios administrados por la SAE que estén “perdidos”, como dijeron en su momento funcionarios del Gobierno sino que no fueron entregados para administración.



En su momento, la nueva dirección de la SAE señaló que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) entregó un inventario de 19.819 inmuebles y 502 reportados como perdidos y que no se tenía reporte del total de bienes que se borraron del inventario.



El contralor Rodríguez indicó que se entregará a la Fiscalía y a la SAE la base de datos de estos predios, que se consideraban perdidos, para que se coordinen y los busquen, de forma tal que se materialice su administración por parte del Estado.



“La materialización de la recuperación de estos bienes debe entenderse como una recuperación del patrimonio público”, sostuvo el Contralor, quien añadió que la falta de administración de esos bienes no es responsabilidad de la SAE, “sino de los entes de control, que de 2012 al 2014 no hicieron las debidas investigaciones sobre los faltantes en el inventario de predios”.

El contralor Rodríguez levantó otra bandera de alerta, pues señaló que hay una importante cantidad de predios incautados que posteriormente, por declaratoria de improcedencia, son devueltos a los dueños; “en esa condición se encontraron el 35 por ciento de los predios revisados hasta ahora por la Diari”, explicó.



Por decisiones de los fiscales o los jueces al encontrar errores o falta de evidencias, los predios incautados pueden regresar a manos de sus propietarios de forma transitoria o permanente. Los bienes igualmente pueden volver a los propietarios por recursos presentados por sus abogados ante la justicia.



De acuerdo con información de la SAE, hasta el pasado 12 de octubre había en su inventario 70.855 bienes entre predios rurales, urbanos, semovientes, vehículos, joyas, obras de arte, sociedades, y más.



De estos, solo 6.401 bienes estaban extintos, mientras los más de 64.000 restantes seguían en proceso de extinción, al final del cual un juez puede determinar o adjudicarlos definitivamente al Estado, o devolverlos a sus dueños.



Un dato similar había sobre las sociedades (empresas) que administra la SAE, pues a octubre del total de 1.716 que tenía en sus registros, solo 266 ya tenían medidas de extinción en firme.



infografía dos bienes Sae Foto: EL TIEMPO

La Contraloría informó que la Diari ha revisado hasta el momento la situación de unos 25.000 predios y analizado cerca de 9.000 a la fecha, encontrando que hay 6.634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio, 2.465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños, y 1.638 que están ‘huérfanos’ porque tienen medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, pero no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado.



“Es una circunstancia frente a la cual la Contraloría llama la atención y pone la lupa. Consideramos que podemos realizar una importante recuperación del patrimonio público, en forma preliminar logramos determinar unas 310.000 hectáreas de predios que pueden tener fines agropecuarios o de conservación en reforestación”, añadió el Contralor general.



Este estimado se obtuvo en un análisis de la Diari a los predios rurales de la base de datos que entregó la SAE; en ese estudio se calcularon cuántas hectáreas útiles tenían que no están en expansión urbana, que no son de uso residencial campestre, de recreo o de alojamiento.



Finalmente, de los certificados de tradición y libertad revisados con medida cautelar de 2014 para atrás, hay 264 predios destinados a fines de reforma agraria, o sea que se les extinguió el dominio y se entregaron a entidades como el Incoder.



Por eso, la Contraloría ahora analizará qué hizo el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) con estos predios y cuántas familias se han beneficiado de los predios extintos a favor del Estado.



Las primeras alertas

A comienzos de este mes el órgano de control había liberado un estudio sectorial sobre la gestión de la SAE frente a bienes incautados entre 2019 y 2021; ese documento también señalaba datos preocupantes, como que no se tiene certeza sobre el estado físico del 57,5 por ciento (16.283) de los bienes inmuebles registrados en el inventario de SAE, que fue en esas fechas de 28.343.



Además de no conocer cómo están casi el 60 por ciento de los bienes, este informe concluía que un 17,22 por ciento más de los bienes estaba en estado regular, y otro 4,88 por ciento en mal estado.



De acuerdo con el órgano de control, parte de la explicación a esto era que la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le entregó a la SAE un inventario solo de manera documental, y no de forma real y material, lo que conllevó a que se desconocieran detalles de la totalidad de los bienes, su ubicación, avalúo y estado físico.



Ese mismo informe sectorial también prendió las alertas porque se encontraron 581 bienes inmuebles cuya extensión es significativa en metros cuadrados o hectáreas, pero que registran avalúos catastrales por debajo de un millón de pesos.

Así mismo, aunque el ‘Inventario de Bienes Incautados’ en 2021 alcanzó 60.562 registros avaluados en 8,9 billones de pesos, en realidad del 48 por ciento de los bienes registrados no se sabe el precio porque aparecen sin avalúo comercial.



De la mano de los hallazgos dados a conocer ayer, el informe revelado a comienzos de mes también llamó la atención sobre quiénes tienen los inmuebles, pues sostenía que hay 496 bienes sobre los que no se tiene información de en manos de quién están, pese a estar asignados por la SAE a depositarios.

EL TIEMPO consultó a la SAE y señalaron que no se pronunciarían sobre el tema al no conocer el más reciente informe de la Contraloría.

Infografía uno bienes desaparecidos Foto: EL TIEMPO

Fiscalía y Procuraduría recolectan evidencias

Un equipo de la Fiscalía adelanta desde mediados de octubre una investigación para rastrear presuntas irregularidades en el manejo de los bienes incautados en procesos de extinción de dominio y que tendrían que estar bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



Por petición del presidente Gustavo Petro, el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, creó el grupo especial de tarea que hoy ya maneja varias líneas de investigación.



Fuentes del ente acusador señalaron que los peritos están verificando cada bien ocupado en extinción de dominio y se sigue su rastro para establecer si se entregó físicamente a la desaparecida DNE y si con el paso del tiempo fue vendido, devuelto a sus propietarios o si sigue en administración ahora de la SAE.



“Estamos dirigiendo (…) toda una trazabilidad de los bienes que ha entregado la Fiscalía en el ejercicio de mi función, derivados además de la importancia que tiene para nosotros la aplicación de la Ley 1708 del 2014, que implica la entrega y la afectación patrimonial de bienes que se le han incautado y que se le han impuesto medidas cautelares a la mafia, y que deben ser utilizados para beneficio de la gente”, dijo Barbosa Delgado.

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia del director de la SAE, Daniel Rojas, quien luego de llegar al cargo hizo un primer análisis de lo encontrado y lo presentó al Congreso.



“No tenemos certezas sobre el valor catastral, el valor comercial, de la mayoría de los activos y mucho menos de las sociedades. Estos valores aproximados que ustedes ven allí, algo así como $ 8,8 billones de pesos, difieren en su fuente y en su método de valoración de otros como el que ha resaltado el senador y presidente del Senado, Roy Barreras”, dijo Rojas.



A la tarea se sumó la Procuraduría General, con la que se abrió una mesa de trabajo para intercambiar información que pueda ser usada en procesos penales y disciplinarios. A ese equipo de investigadores, según dijo el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, serán entregados los más recientes informes con los hallazgos realizados por el organismo de control fiscal.

