El abogado Sergio Ramírez, quien representa al coronel (r) Benjamín Núñez, habló públicamente por primera vez sobre la situación jurídica de su cliente, luego de que Interpol emitiera circular roja por la presunta participación del oficial en el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre.



En comunicación con EL TIEMPO, Ramírez expresó que el coronel (r) tiene "toda la voluntad y disposición de presentarse a las autoridades judiciales de Colombia, incluso mediante misivas dirigidas a otras entidades, entre ellas la Fiscalía".



Ese interés en responder ante las autoridades, según el representante de Núñez, cuyo paradero no quiso revelar por la confidencialidad que maneja como profesional, se debe al respeto que su cliente tiene con el ente acusador.



"Aquí hay que dejar por sentado una situación especial, y es que el coronel Núñez y su familia tienen serios problemas de seguridad, y por ende se le solicita al Estado colombiano que garantice esa seguridad a su integridad física", anotó el abogado.



La inseguridad que siente Núñez radica, según Ramírez, en que el oficial de la Policía, que ya fue apartado de su cargo, ha denunciado ciertas situaciones que lo ponen en peligro.



Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo Foto: Archivo familiar



En efecto, Carlos Eduardo Castañeda Crespo, otro de los integrantes del equipo de defensa del coronel, reiteró que el oficial tiene el interés de presentarse voluntariamente a la administración de justicia, enfatizando en que su cliente venía siendo amenazado por sus operaciones contra el ‘clan del Golfo’ y que desde el 5 de agosto, cuando se registraron los hechos, dio a conocer su situación.



Por otro lado, el abogado Ramírez advirtió que su cliente siempre ha sido un oficial que ha cumplido con su deber, y que lo ha hecho dentro de los parámetros constitucionales.



El equipo de abogados, por ahora, advierte que van a adelantar el escenario defensivo, y por eso se van a alejar los medios de comunicación, para concentrarse en los trámites ante la Fiscalía.

El caso de los jóvenes asesinados

El coronel (r) Benjamín Núñez es solicitado por las autoridades colombianas tras ser señalado por varios de sus compañeros como la persona que el 25 de julio disparó en contra de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo.



Por esos señalamientos, la Fiscalía emitió orden de captura en contra de él y otros nueve policías, entre los cuales hay una subintendente y ocho patrulleros, que están a la espera de que se resuelva el pedido de medida de aseguramiento.



En todo este caso, Aníbal Garay, uno de los apoderados de las víctimas, ha pedido que se haga justicia por los tres jóvenes asesinados en Chochó.



