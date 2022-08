El abogado Aníbal Garay, quien representa a dos de las tres familias de los jóvenes del corregimiento El Chochó, en Sucre, que murieron en un ‘falso positivo’ de la Policía, afirmó que son varios los uniformados enredados en esos hechos, registrados el pasado 25 de julio.



El penalista indicó en diálogo con EL TIEMPO que, además del coronel Benjamín Núñez, quien, tal como lo reveló este diario, salió del país con rumbo a Panamá y luego a México, hay otros uniformados que, por acción u omisión, incurrieron en delitos.

“Hubo un maltrato físico previo al crimen que es inaceptable, y es urgente ubicar a todos los culpables”, señaló Garay.



El abogado insistió en que, de acuerdo con los testimonios y evidencias recaudados, es claro que no hubo ningún cruce de disparos o persecución, como lo había asegurado la Policía inicialmente, y que los jóvenes fueron maltratados y asesinados en total estado de indefensión.



“Yo no entiendo por qué la Fiscalía no ha emitido orden de captura contra el coronel Benjamín Núñez, se ha mostrado inoperante. La Fiscalía tiene conocimiento hace 10 o 12 días del material probatorio (audios y videos), que se ha dado a conocer a través de medios de comunicación, el cual señala a Núñez como el autor material de los crímenes”, dijo el abogado.



En el expediente están las declaraciones de dos uniformados que entregaron su versión de los hechos a la Inspección General de la Policía. En esta señalan que el crimen de José Carlos Arévalo Contreras, de 22 años de edad; Jesús David Díaz Monterroza, de 18; y Carlos Alberto Ibáñez Mercado, de 26 años, no se dio en un enfrentamiento y dan cuenta de la actuación del coronel Núñez.



“Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Él cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros dos que estaban ahí”, dijo uno de los testigos.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que la investigación está en el despacho de un fiscal de Bogotá a donde el proceso se trasladó para priorizarlo y que se han venido practicando pruebas para tomar decisiones de fondo en los próximos días.

Investigan por dos caminos

El teniente coronel Benjamín Núñez fue retirado de la Policía el pasado 5 de agosto. Foto: Policía Nacional

Desde el ente acusador añadieron que la investigación penal avanza en la justicia ordinaria y al tiempo la Inspección de la Policía abrió un proceso disciplinario, pues la Procuraduría no ha pedido su competencia sobre el caso acudiendo al poder preferente. Por los hechos se investiga a varios uniformados y además de homicidio se investiga el delito de tortura.



En el expediente, además de los testimonios de testigos civiles y uniformados, la Fiscalía había dado órdenes de Policía Judicial para contar con el dictamen de los peritos de Medicina Legal y expertos en balística para que esas declaraciones fueran corroboradas por la evidencia física en cuanto a la distancia y trayectoria de los disparos que ocasionaron la muerte de los tres jóvenes.



Fuentes de la Justicia Penal Militar (JPM) señalaron que no van a disputar la competencia del caso y que ya trasladaron a la Fiscalía el expediente, que tiene más de mil folios, tres DVD y un CD. Añadieron las fuentes de la JPM que en este tipo de casos en los que según la evaluación inicial se considera que no se trata de hechos del servicio, los expedientes se trasladan inmediatamente a la justicia ordinaria para que allí avancen las investigaciones del caso.



“El Juzgado 166 de Instrucción Penal Militar Desuc aperturó inmediatamente investigación bajo el número I. P. 940-2022, recaudando importante material probatorio que evidenció la autoría de un miembro de la Fuerza Pública en la comisión del delito de homicidio, además que su conducta rompe con el nexo causal para que la Justicia Penal Militar continúe con el conocimiento de las diligencias”, se lee en documentos de la JPM.



Por ahora, el coronel Núñez, que fue retirado de la institución, no tiene orden de captura, y miembros de su familia dieron las razones por las que habría salido del país. EL TIEMPO ubicó a su hermano, Herbert Núñez Jaramillo, quien dijo que el ‘Clan del Golfo’ está ofreciendo 200 millones de pesos por la cabeza del oficial.



“Mi hermano no se fugó. Se está escondiendo y protegiendo de la amenaza del ‘Clan del Golfo’. Si hay garantías de seguridad, se presentará de inmediato”, señaló.

¿Quiénes eran los tres jóvenes víctimas?

Jesús David Díaz apenas tenía 18 años y era el tercero de los cuatro hijos de Diomedes Díaz. “Él apenas estaba terminando el bachillerato. Esto no es justo. Es un dolor muy grande, que a uno la Policía, que nos debería cuidar, le mate a un hijo así”, dice entre lágrimas.



Cuenta que su hijo era un futbolista aficionado y muy dedicado al deporte. Pero este joven sincelejano no solo era un dedicado deportista, también amaba la música folclórica y por ello pertenecía desde hacía cinco años a una compañía folclórica y destacaba en el baile de la cumbia.



“Esa mala tarde fue un amigo el que lo invitó a montar moto por allá, él nunca había ido, y se encontró con la muerte”. Jesús David se alistaba para estudiar mecánica automotriz en el Sena, pero la violencia de este país segó sus sueños y los de toda su familia.



Carlos: el amante a la champeta

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Alberto Ibáñez Mercado, asesinado en Sucre, tenía 26 años. Foto: Archivo particular

El otro joven es Carlos Alberto Ibáñez Mercado, a quien lo caracterizaba su sonrisa. Lo recuerdan siempre alegre, dicharachero, amante de la champeta y, sobre todo, buen hijo.



Nació en junio de 1996, en Toluviejo, Sucre, y luego se mudó con su familia a Colosó, donde fueron desplazados por la violencia, por lo que terminaron en Sincelejo.

En esta ciudad hizo los estudios primarios y hasta noveno grado de bachillerato, cuando se retiró y se dedicó a trabajar como mototaxista.



Después se mudaron a El Chochó gracias a un subsidio de vivienda. Cuenta su mamá que era un excelente jugador de fútbol, tanto que lo buscaban para que integrara equipos en varios municipios de Sucre. Es recordado todos los días por su familia, en especial a la hora de la comida, por la gran cantidad de arroz que ingería acompañado con lentejas.

José Carlos no alcanzó a cumplir 22 años

Por último está José Carlos Arévalo Contreras, quien el 30 de agosto cumpliría 22 años. Amante de las motos, tanto que se convirtió en un experto para realizar las mejores acrobacias en las calles y vías de su corregimiento.



Por este motivo ingresó al Sena, donde estudiaba todo lo relacionado con la mecánica de motocicletas. Se reunía con sus amigos en Sincelejo y en su pueblo para perfeccionar la forma de hacer las acrobacias.



Nació en Sincelejo, pero siempre vivió con sus padres en el corregimiento del Chochó.

Era el mayor de dos hermanos, hijo de Carlos Nadín Arévalo Contreras y de Rosiris Contreras Tapias. Cuenta su papá que se daba a querer con todo el mundo, por lo que su círculo de amigos era muy grande, desde los más pequeños hasta los más adultos. Era conocido en Chochó como Maity, nombre con el que más lo llamaban.



