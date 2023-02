Una de las últimas controversias en el gobierno del presidente Gustavo Petro fue la salida de la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, pues dejó el cargo en medio de supuestas diferencias con la jefa de esa cartera, Irene Vélez.



En medio de ello, la Procuraduría escuchó el testimonio de ruiz, bajo la gravedad de juramento, tras ser citada a hablar por posibles irregularidades que hubo en un informe del Ministerio. Fue así como hace pocas horas se conocieron apartes de las fuertes declaraciones, en las que señala que no tuvo participación en la construcción del polémico documento, y expresa sus reparos a algunos manejos al interior de esa dependencia del Gobierno.



En hora y media de conversación conocida por EL TIEMPO, además, la exviceministra le expuso al procurador delegado y su equipo que la escucharon sus preocupaciones por las declaraciones que se han entregado, relacionadas a las reservas de gas que tiene el país, puesto que en la presentación del informe se combinaron las probabilidades de reservas de gas con las que hay, cosa que no es precisa y generaría confusión a los ciudadanos.



Por eso, indicó que lo correcto hubiera sido mostrar por un lado las reservas actuales, y en otro texto las contingentes y prospectivas de gas en Colombia, ya que hacerlo sin tener a la mano un estudio que certifique qué hay no fue la mejor opción.



La salida de la exviceministra del Gobierno Nacional se dio el 28 de enero pasado, cuando el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia. Detrás de ese procedimiento hubo diferencias de Belizza Ruiz a nivel interno del Ministerio al momento de hablar de si es necesario o no realizar nuevos contratos para exploración y explotación de gas.



En diálogo con EL TIEMPO, la viceministra subrayó que esa valoración depende de la demanda energética del gas, el cual debe garantizársele a todos los ciudadanos. Pero eso, a su criterio, no pasa en todos lados, ejemplo de ello es el abastecimiento en el sur del país.

Habla ex Viceministra de Minas Belizza Ruiz, tras su renuncia Habla Belizza Ruiz tras su salida del Minminas. La exviceministra cuenta detalles sobre su salida del ministerio, su relación con la ministra Irene Vélez y el informe de reservas de gas y petróleo. Belizza Ruiz, exviceministra. Foto: Ministerio de Minas

El polémico balance

Por el informe sobre el gas en el país, la Procuraduría abrió una indagación en contra de la ministra Irene Vélez, además del testimonio que recibió de la exviceministra.



En su cita ante el órgano de control, Belizza Ruiz destacó que tiene reparos "en una gráfica (del informe sobre el gas) porque si uno quiere sacar hasta dónde tenemos recursos de gas natural, lo que debemos utilizar son los tres primeros colores que aparecen allí. Verde significa que yo tengo el 90 por ciento de probabilidad de extraer ese gas, el verde más claro son las probables y en ellas se plantea que el 50 por ciento de lo que hay allí se puede extraer; y el verde más clarito la probabilidad es del 10 por ciento", le comentó la exviceministra a los delegados del Ministerio Público.

La ministra Irene Vélez. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Sus palabras se enfocaron en lo técnico, y sobre ello dijo que desconocía muchos de los datos que se publicaron en el informe. "Aclaro que el documento lo conocí, pues previo a que lo publicaron, eso es muy importante que quede acá. En ningún momento hice parte de ese documento ni apoyé su elaboración", resaltó Ruiz.



Así mismo, declaró que su entonces jefa, Irene Vélez, ni la invitó a hacer parte ni tampoco le pidió que revisara el texto. No obstante, el director de Hidrocarburos de ese momento, Camilo Rincón, sí le contó a la exviceministra las sugerencias que tenía frente al informe. A lo que Ruiz le respondió que lo hablara directamente con la ministra.



"En el Ministerio debe haber un protocolo, la ministra o ministro habla con sus viceministros, pero eso no sucedía en el Ministerio, ella hablaba directamente con cualquier persona pasando por encima de los despachos. Esta fue una de esas veces", detalló Ruiz.



Ante la alerta de Rincón para que la ministra Vélez no incluyera en el informe el tema de las reservas de gas, pues podría traer problemas ese tema, la jefa de cartera hizo caso omiso, ya que la información sí se publicó.



"No las tuvo en cuenta porque finalmente, en la gráfica aparecen las reservas, los recursos contingentes, prospectivos y un tema que habla sobre proyectos específicos, que son privados", declaró bajo juramento la mujer citada a la Procuraduría.



Tras estas palabras, los delegados del Ministerio Público pasarán a evaluar lo que hay alrededor de la indagación para así tomar alguna acción disciplinaria, en caso de que haya lugar a ello.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

