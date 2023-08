Este viernes 11 de agosto, se llevó a cabo la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa en el despacho presidencial y de manera privada.



La reunión se da poco después de que la Fiscalía diera a conocer amenazas de un posible atentado por parte del Eln en contra de Barbosa. Ese tema hizo parte de la reunión, la cuarta que mantienen.

En el comunicado que emitió la Fiscalía sobre la reunión, se refirieron a unas declaraciones que dio el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en un medio de comunicación.



Cabe recordar que Rueda aseguró en una entrevista con RTVC Noticias que considera probable que la denuncia del posible atentado fuera una “situación de saboteo” al proceso de paz con el Eln.

Ante esto, el Fiscal General le manifestó al Presidente “su molestia y preocupación por las declaraciones” de Rueda, “quien de forma irresponsable y peligrosa desestimó la información presentada por la Fiscalía sobre el posible atentado”, se lee en el comunicado.

También, retomaron las palabras de Rueda del pasado 10 de agosto: “El saboteo de la paz tiene diferentes mecanismos, uno de ellos es desinformar, y tener unas supuestas fuentes que no se verifican y que llevan a que se tomen decisiones políticas y públicas que no corresponden a esa realidad”.



El texto indica que dichas declaraciones pusieron en riesgo no solo la vida del fiscal sino de su familia, por lo que le preocupa la seguridad de su círculo más cercano ahora y a futuro.



“El jefe del ente investigador lamentó que el Alto Comisionado no actúe en su cargo en defensa de la institucionalidad y de la justicia”, agregaron.



Sin embargo, el fiscal le enfatizó al presidente que: “A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, ratifica su compromiso con el proceso de paz con el Eln y con la paz total”.

