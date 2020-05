‘Yo no tengo relación directa con el Presidente’: Francisco Barbosa

Durante el programa ‘hora 20’ de Caracol Radio, el fiscal Francisco Barbosa respondió a la pregunta que formuló una de las investigadoras de Dejusticia sobre la posibilidad de que el funcionario se aparte de las investigaciones de la ‘Ñeñe-política’ o que se designe un fiscal Ad-hoc, debido a su cercanía con el presidente Iván Duque.

Recordemos que en dos oportunidades la organización Transparencia por Colombia y el centro de estudios Dejusticia le pidieron al fiscal general, Francisco Barbosa, que se declare impedido y se aparte de la supervisión de la investigación penal relacionada con las denuncias por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque.



En ese momento, Dejusticia y Transparencia por Colombia argumentaron que entre el Fiscal General y Duque hay una relación personal y profesional que configura un conflicto de interés por parte de Barbosa para liderar estos procesos.



Es por eso que se le pidió a la Corte que nombrara a un fiscal ad-hoc que lo reemplace en esos casos "para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma".

En esta oportunidad, Barbosa respondió y dijo que “no hay competencias del Fiscal General para investigar conductas del Presidente de la República (…) y no existe ninguna norma dentro de los impedimentos que están establecidos en el Código de Procedimiento Penal que se apliquen a este caso concreto”.



Y agregó: “los fiscales son autónomos en la Fiscalía General y yo no soy el fiscal instructor en ese caso concreto. Pues obviamente aquí estamos hablando de una especie de solicitud que yo la entiendo, muy respetuosa de algunos sectores que están pidiendo eso pero… en el marco de la normatividad colombiana no existe ninguna viabilidad de esa solicitud en la medida en que yo no tengo relación directa con el Presidente en el marco de mi función como Fiscal General”.

Asimismo, el funcionario aseguró que él es una especie de gerente de la Fiscalía, y actúa como el vocero de esa Entidad en diferentes temas y además le informa al país el avance en investigaciones, lo cual no lo faculta para “tomar decisiones de ese nivel”.



Añadió que algunos sectores han anunciado que van a presentar una recusación ante la Corte Suprema y que, una vez se tramite esa recusación, él explicará cuál es su posición explicará cuál es la posición “en esos temas”.



Por lo pronto, Barbosa consideró que se ha contestado con claridad desde la Entidad con las razones legales y constitucionales por las cuales no se apartará de observar, como Fiscal General, lo que ocurre.

