Durante el encuentro con varios gobernadores del país, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que el Gobierno Nacional le hizo llegar este lunes una solicitud para levantarle las órdenes de captura contra alias Antonio García, jefe del Eln.



"Hoy me llegó una solicitud de la Presidencia solicitándome la suspensión de la orden de captura de Antonio García, del Eln. Verificamos y dijimos que sí es posible levantar esas órdenes de captura porque hay un proceso de paz".

De izquierda a derecha: ‘Pablito’ y ‘Antonio García’, que están en Venezuela. Y en Cuba, ‘Gabino’ y ‘Pablo Beltrán’. Foto: Archivo particular

Es de recordar que esa guerrilla mantiene una mesa de diálogos con el Ejecutivo en aras de llegar a una 'paz total' en el país.



El anuncio de Barbosa se presentó en el encuentro de gobernadores denominado 'Cumbre de seguridad nacional por los territorios', a la que también asistió la procuradora gGneral, Margarita Cabello, y otras autoridades de orden nacional, excepto representantes del Gobierno de Petro como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

'Se está produciendo un colapso en seguridad'

En su intervención ante los gobernadores, Francisco Barbosa dijo que ha venido escuchando una suerte de repetición permanente sobre las preocupaciones en temas de seguridad nacional en los territorios, algo que también ha percibido la Fiscalía, la cual ha notado que esa circunstancia se ha agravado desde el inicio de este Gobierno.

Francisco Barbosa en cumbre de gobernadores. Foto: Archivo particular

"Tenemos 3.291 órdenes de captura que se lograron a través de jueces y no se han podido materializar por la Fuerza Pública, por la circunstancia de la expedición de decretos de cese del fuego con multiplicidad de organizaciones, gran parte de esos decretos derogados por su ineficacia", dijo Barbosa. Esa cifra se divide en 448 órdenes contra homicidios de reincorporados, sus familias y líderes; 160 por masacres y 2.683 por homicidio doloso.



Además, el fiscal General destacó que ve complejo el panorama porque en las zonas rurales se requiere Fuerza Pública y, según dijo, no existe mayor presencia por cuenta de los decretos de cese del fuego que delimitan las acciones.



"Se está produciendo un colapso en términos de seguridad y justicia por lo que ha venido ocurriendo en el territorio nacional en los últimos 6 meses. La Fiscalía no hace labores de prevención. Nosotros llegamos cuando el cadáver está allí. ¿Dónde está la política de prevención de violación de derechos humanos, dónde la política de prevención de reclutamiento?", anotó el jefe del ente acusador.



Sus palabras se dan luego de que el pasado viernes el presidente Petro solicitó información sobre investigaciones por delitos que atentan contra la seguridad nacional, recordando que a él lo faculta la Constitución para pedir ese tipo de datos que no han llegado a su oficina.



No obstante, Barbosa declaró este lunes que "desde el día 1 se le ha enviado información al Presidente, se le ha dado información disponible" porque su principal objetivo -aclaró- ha sido ayudar a la institucionalidad independientemente de la separación de poderes.



En ese sentido, recordó que, en cuanto a la 'paz total', la Fiscalía General de la Nación, el pasado 11 de enero, le dijo "no" a levantar órdenes de captura con fines de extradición al 'clan del Golfo': "Yo no firmé para que salieran de la cárcel, lo que hicimos fue decir que sin marco jurídico no era posible levantar las órdenes de captura del 'clan' y los Pachenca". Desde entonces, según él, entró en dinámica de proyecto de ley de sometimiento.

