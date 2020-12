Contraloría adelanta 5.848 procesos por detrimento de $ 33 billones 

El contralor general Carlos Felipe Córdoba entregó este lunes una rendición de cuentas de lo que ha sido su gestión este año en la Contraloría, haciendo énfasis en las irregularidades que se han encontrado no solo en contratos de la pandemia, sino también en cada sector que es vigilado por este órgano de control, como el sector de salud, defensa, infraestructura, entre otros.

Según la Contraloría, este organismo adelanta en total 5.848 procesos de responsabilidad fiscal por una suma de más de 33 billones de pesos que podrían ser un detrimento patrimonial.



De otro lado, con el nuevo modelo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (DIARI), que usa la inteligencia artificial para cruzar precios de referencia con precios de contratación e identificar en tiempo real sobrecostos y retrasos en los contratos, el organismo de control lanzó este año 1.022 alertas en la contratación pública, algo que, señaló la Contraloría, "es inédito en la historia del control fiscal en el país".



Esto se logró al conseguir que la Contraloría esté conectada a 1.800 fuentes de información y bases de datos de 260 entidades en el país.



De esas 1.022 alertas de la DIARI, 460 tienen que ver con presuntos sobrecostos en contratos relacionados con el covid-19. Por las alertas de la DIARI, dijo la Contraloría, se redujeron en 41.000 millones de pesos los sobrecostos que este organismo detectó en la contratación para atender la emergencia por la pandemia. Además, por esas 460 alertas se han iniciado 112 actuaciones especiales de fiscalización, logrando que contratos por más de 7.000 millones de pesos se hayan renegociado.



En total, con la inteligencia artificial la Contraloría revisó más de 140.000 contratos por un valor de 11 billones de pesos. "Nunca se habría podido revisar de forma manual todos estos contratos", dijo la directora de la DIARI.



Un programa de la pandemia al que se le puso la lupa fue el de Ingreso Solidario. Allí la Contraloría detectó deficiencias en las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación, pues tenía cédulas que no existían, personas que figuraban como beneficiarias en otros programas y cédulas de personas fallecidas. En total, en ese programa la Contraloría determinó que se giraron 759 millones de pesos a beneficiarios que registraban esas irregularidades.



La Contraloría también evaluó este año el impacto económico que la pandemia ha tenido en la deuda, que ha subido de forma amplia por todos los esfuerzos que ha hecho el país para enfrentar la emergencia sanitaria, social y económica.



Según el organismo de control, en el Gobierno Nacional Central se pasó de tener una deuda de 493 billones de pesos en diciembre del 2019 a tener una deuda de 598 billones en la actualidad. Así se pasó de una deuda que era en el 2019 del 46 por ciento del PIB, a una que es cercana al 59 por ciento del PIB, este año.



Y en todo el sector público, la deuda pasó de 607 billones de pesos en 2019 a 741 billones este año, pasando del 57 por ciento del PIB al 73,4 por ciento.

Alertas en tiempo real

De otro lado, en materia de infraestructura, la DIARI ha levantado más de 330 alertas este año por contratos de entidades como el Fondo de Adaptación, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, el Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura, y la Unidad de Gestión del Riesgo.



Además, en la verificación del Sistema General de Regalías se creó un modelo para visualizar los proyectos que van a entrar a los OCAD (los comités que los apruebas), los que ya están aprobados y en ejecución. En esa evaluación se han levantado 128 alertas por irregularidades de más de 2,2 billones de pesos.



Frente al Programa de Alimentación Escolar se identificaron 70 alertas en la Contraloría. Y se creó un modelo para evaluar el programa de Canastas Nutricionales del ICBF, y allí se encontraron 69 alertas en todo el país, identificando unos 15.000 beneficiarios en los que hay irregularidades, como que están fallecidos, tutores que recibieron más de 100 canastas, suplantaciones y duplicidad de documentos.



En general, sobre el ICBF la Contraloría también revisó su banco de oferentes, es decir, con quiénes hace las contrataciones y concluyó que ese organismo "tiene debilidades en los controles que realiza". Y al hacer esa evaluación la Contraloría encontró 21 irregularidades administrativas, 17 disciplinarias y 8 fiscales, e incluso abrió una indagación preliminar por un presunto detrimento de 1.000 millones de pesos.

Las investigaciones en los diferentes sectores

En el sector de regalías, que son los recursos que las empresas y proyectos en los territorios pagan por la explotación de recursos naturales, la Contraloría ha auditado este año recursos por 6 billones de pesos, en donde ha encontrado un presunto detrimento de más de 1 billón de pesos. Durante toda la administración de Carlos Felipe Córdoba, en total, se han abierto 1.041 procesos y los hallazgos por presuntas pérdidas de recursos en ese sector van desde los 1,8 billones de pesos, hasta los 2,5 billones.



En el sector de Salud, la Contraloría vigiló este año recursos por más de 114 billones de pesos y evaluó alertas de la DIARI por más de 54.000 millones de pesos. Solo en el primer semestre de este año, el organismo hizo 23 auditorías en las que encontró 81 posibles irregularidades por más de 22.000 millones de pesos.



Se encontró al inicio de la pandemia que el 93 por ciento de aeropuertos no contaba con los equipos suficientes. En las secretarías de salud, además, el proceso logístico para entregar las pruebas no se estaba realizando correctamente. En las terminales de transporte se encontró que el 63 por ciento no hacía registro de los viajeros. Y se halló que en 107 laboratorios 18.548 pruebas no habían sido procesadas porque estaban mal embaladas, no eran identificadas o se habían tomado mal.



Además se vigiló uno de los presupuestos más granes del país, el del sector Defensa, que este año tuvo unos 20 billones de pesos. En este sector el organismo 23 auditorías en total en las que se identificaron 224 hallazgos administrativos de los cuales 13 tuvieron posibles pérdidas de 13.000 millones de pesos.



Algunos casos particulares de irregularidades en este sector son, por ejemplo, el de una posible pérdida de 15.000 millones de pesos en la construcción de una planta de combustible en Tolemaida, planta que estaba prevista para ser construida desde hace varios años con el fin de transformar el combustible para que sirva para los aviones.



Allí se detectó que han pasado más de tres contratos y la planta aún no opera, señaló la Contraloría.



También se identificó una pérdida de combustible de la Fuerza Aérea por más de 1.100 millones de pesos. Además se investigan presuntos hallazgos fiscales por la adquisición de unos helicópteros por parte de la Armada Nacional. Uno de los hallazgos en esos contratos son por más de 6 millones de dólares y otro por 600.000 dólares.



El organismo también indagó los presuntos detrimentos patrimoniales con la construcción de Casas Fiscales de la Policía, así como un estudio sectorial sobre las compras de la Fuerza Aérea.

En el sector de Agricultura, la Contraloría hizo un seguimiento a los dineros que se estaban utilizando en la línea especial de crédito Colombia Agro Produce, de Finagro. Allí la Contraloría determinó que no había controles fuertes y que había un "gran riesgo fiscal", pues es un subsidio público para pequeños agricultores.



En esta investigación se detectó que se concentraron créditos en grandes productores y en regiones capitales del país, y no necesariamente en quienes más los necesitaban. "Gracias a la oportuna intervención se logró que se devolvieran más de 90.000 millones de pesos para ponerlos en quienes más lo necesitan", dijo la Contraloría.



También se hizo una investigación sobre la estrategia Coseche y Venda a la Fija, en donde se encontraron 19 hallazgos, desde la planeación porque la política no se diseñó de forma acertada, y en el desarrollo del programa, pues según la Contraloría todavía hacen falta muchos esfuerzos para que el Ministerio llegue a la meta de 300.000 contratos con productores, para beneficiar a campesinos.



En cuanto a la infraestructura, la Contraloría hizo este año un diagnóstico sobre los proyectos críticos y los que son obras inconclusas o 'elefantes blancos'. Allí identificó 1.400 proyectos de infraestructura con líos, por un valor cercano a los 25 billones de pesos.



Y en el medio ambiente, la Contraloría hizo seguimiento este año al manejo de los recursos hídricos, es decir de los ríos, también sobre el manejo de los residuos sólidos y basuras, la deforestación en la Amazonía, entre otras.



En este sector la Contraloría también ha hecho varias alertas frente al 'fracking', considerando que se necesita un estudio completo para saber con certeza cómo será el manejo de aguas subterráneas y los efectos geológicos que pueda presentar esta técnica. El otro año, dijo el organismo, elaborará una segunda fase del estudio que hizo en el 2019, ampliando el alcance sobre las buenas prácticas que necesita Colombia si quiere empezar a explorar y explotar hidrocarburos con esta técnica.



Además se hizo un seguimiento en el sector de Minas y Energía a la meta que tenía el Gobierno de erradicar el uso de 200 toneladas de mercurio al año, químico usado en la minería de oro. Se encontró que solo pudieron erradicarse unas 90 toneladas de mercurio, a pesar de que se usaron todos los recursos disponibles para ese fin.



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET