Los otros atrasos en la reconstrucción de Providencia tras Iota

La reconstrucción de las casas en Providencia, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020, no es lo único que está atrasado dentro del plan general de reconstrucción.



Un balance de la Contraloría General da detalles de cómo avanza la recuperación del sector comercio, agricultura, turismo, entre otras.

(Lea también: No se han cumplido metas de reconstrucción de San Andrés: Contraloría)

Siete meses después de Iota, cerca de la mitad de los habitantes de la isla siguen sin conexión eléctrica. Pese a que en diciembre se logró llevar el servicio de energía a Providencia en un 100 por ciento, la Contraloría advirtió que de los 2.400 usuarios afectados, solo 1.200 están actualmente conectados a energía. "Al reestablecer totalmente las redes de energía no se logra conectar el 100 por ciento de abonados de la isla debido a que hay casas que presentan daño moderado o colapso total, por lo tanto, inicialmente deben ser intervenidas por MinVivienda para su reconstrucción y posteriormente ser conectadas al sistema de red de energía", dice el informe.



Pese a que el 'Plan 100' del gobierno se inició el 20 de enero de este año, la entrega de mercados a través de un cupo de $400.000 por núcleo familiar durante cuatro meses consecutivos, con corte al 18 de mayo del 2021, solo se habían entregado 1.512 bonos representando el 64 por ciento de avance respecto a las 2.347 familias que se proyecta beneficiar, que correspondería a una inversión total de $948.188.000.

Facebook Twitter Linkedin

Así estaba Providencia a un mes del paso del huracán Iota. Foto: Mauricio Moreno. Enviado especial de EL TIEMPO

El balance recoge que de los 183 establecimientos de servicios turísticos caracterizados con afectaciones, al 21 de mayo de 2021 Fontur había reportado en cuanto a la ejecución de la Fase I -afectación baja y media baja-, que se han recibido por parte de 15 prestadores de servicios turísticos los establecimientos ejecutados. El avance físico de la Fase 1 es del 98 por ciento y el avance financiero de un 90 por ciento.



En la Fase 2 -afectación media alta, alta y muy alta-, el avance ha sido en hacer comités técnicos entre las partes para planificar compromisos y ruta de trabajo, pero aún no inician procesos de obras.



En cuanto a los baños turísticos públicos, el municipio aún no ha definido los predios objeto de intervención del presente convenio

(Le recomendamos: ‘Plan de reconstrucción de Providencia se concertó con la comunidad’)

En cuanto a educación, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – Ffie) suscribió contrato de obra por $ 3.848.672.390 para la construcción de 37 aulas educativas provisionales, cinco zonas administrativas y seis baterías de baño, distribuidos en cuatro sedes educativas de Providencia, en el cual se beneficiarán aproximadamente 912 estudiantes.



De estas, se han construido 34 aulas educativas, representando un avance del 92 por ciento. Así mismo, se han terminado dos zonas administrativas y tres baterías de baño.



Aunque hay un gran avance, esto debió quedar listo en abril de 2021.



Sobre la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado en Providencia para el adecuado manejo de las aguas residuales, la Contraloría recordó que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico solicitó a la alcaldía la realización de mesas técnicas para la revisión del proyecto aprobado, para que el proyecto sea coherente con la reconstrucción de la isla, pero no se han hecho esas mesas técnicas.

(Lea más: Gobierno admite atraso en reconstrucción de Providencia)

La Contraloría también encontró que no se habían asignado recursos a la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (Coralina) para la reconstrucción ambiental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Frente al recurso hídrico, Coralina emitió un concepto técnico a las entidades del orden nacional y departamental vinculadas para buscar alternativas de abastecimiento del recurso hídrico, a fin de suplir las necesidades en el marco del desarrollo de obras de reconstrucción. Esto porque el embalse de agua dulce no logra suplir completamente la demanda hídrica de la población de las islas.



Según el documento del órgano de control, las entidades ya estudian alternativas para el aprovechamiento del recurso hídrico.



En el ámbito deportivo, a la fecha no se ha definido por parte de la Alcaldía Municipal el predio en donde se implantará el prototipo del primer Espacio Deportivo de Desarrollo Integral (EDDI) en Providencia. Según el Ministerio de Deporte, no se ha podido iniciar la etapa de estudios y diseños, ni la suscripción de convenios o contratos derivados para la ejecución de las obras, que permitan comprometer los recursos asignados al proyecto. Según lo establecido en el plan, os estudios y diseños deben estar listos para agosto de 2021.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Mauricio Moreno. Enviado especial de EL TIEMPO

En temas de agricultura se tiene que hay un avance del 40 por ciento en la adquisición o reparación de motores de embarcaciones pesqueras para los pescadores de Providencia, y la adquisición y dotación de equipos de red frío. El contrato de adquisición de motores y embarcaciones está en ejecución, y en proceso de contratación los demás elementos. Se busca entregar 43 embarcaciones, 116 motores y cuatro máquinas de hielo.



En cuanto a San Andrés, la Contraloría informó que al 12 de mayo se habían atendido 164 viviendas con afectaciones integrales y de sus cubiertas, lo que representa un 6,37 por ciento de avance físico. De las 104 viviendas a construir se han construido y entregado 9 viviendas nuevas, un avance del 8.65 por ciento.

justicia@eltiempo.com