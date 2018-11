Avanza audiencia de medida de aseguramiento contra excontralor 

El contralor de Bogotá y exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra respondió este martes a los supuestos señalamientos de la Fiscalía por presuntas anomalías que habría cometido cuando aspiraba a la gobernación, para beneficiar a la multinacional brasileña Odebrecht.



De acuerdo con la Fiscalía Granados Becerra habría incurrido en posibles "irregularidades" en su condición de candidato a la Gobernación de Boyacá y luego de su elección de 2012 a 2015.

Según el ente acusador el entonces candidato habría recibido dinero de la multinacional Odebrecht y luego de su elección en el cargo habría intentado adjudicarle irregularmente obras a la multinacional del Brasil.



El contralor aseguró que durante su mandato en el departamento "nunca se le adjudicó contrato a Odebrecht"



Granados Becerra se dedicó a rebatir el testimonio del empresario Federico Gaviria, quien está preso y quien detalló a la Fiscalía la participación del contralor en la adjudicación de la obra. Aseguró que Gaviria "se aleja de la verdad". "En cada aseveración del señor Federico se va encontrando una inconsistencia", manifestó.



Añadió que la Fiscalía trae a colación referencias que no están en el testimonio.



El Contralor de Bogotá responde por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público.



Frente a la supuesta adjudicación de la obra Duitama-San Gil a la multinacional por el supuesto pago de entre el 3 y el 5 por ciento de la obra, Granados dijo que un gobernador no puede adjudicar contratos fuera de la jurisdicción.



Dijo que la adjudicación además no se dio a Odebrecht por que quedo en segundo lugar y no por las investigaciones que tenía ya en curso. Pues cuando indagó se le dijo que no había decisión judicial.

En la investigación también figura un pago que le habría hecho Odebrecht al exsenador Plino Olano Becerra de $ 200 millones que supuestamente tenían como destino la campaña del entonces candidato a la Gobernación de Boyacá.



Pago que ha negado Granados Becerra y del que dijo que había una "imposibilidad material".



El Contralor dijo que sí conoció a Luis Bueno y a Martoleri, pero siendo gobernador y no candidato. Dijo que Bueno "nunca" ha entrado a su apartamento.



Estas declaraciones se conocen en medio de la audiencia de medida de aseguramiento que se adelanta esta mañana en Bogotá, contra el excontralor.



