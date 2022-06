Este miércoles, en la ceremonia en la que la Fiscalía conmemora sus primeros 30 años, el fiscal general Francisco Barbosa dio a conocer algunos de los avances investigativos que han logrado durante su periodo, que comenzó en febrero del 2020.



(Lea también: Comisión de la Verdad: reformas judiciales que recomienda el informe final).



Según Barbosa, en apenas dos años se han hecho 406.696 imputaciones y logrado 127.004 medidas de aseguramiento y 109.792 condenas. De estas, 12.370 imputaciones han sido por temas de corrupción, al igual que 2.045 condenas.



(Más notas: Cafesalud EPS: imputan otro cargo a su expresidente por corrupción).

Entre las acciones por corrupción se han logrado 49 imputaciones contra gobernadores y exgobernadores, así como contra 13 altos funcionarios de la rama judicial y 16 miembros de la fuerza pública.



Además, por el sonado caso de corrupción de Odebrecht se han hecho 12 imputaciones, presentado 10 escritos de acusación y logrado 10 condenas.

También destacó los avances investigativos que han permitido niveles de esclarecimiento en homicidios del 38,32 por ciento, en los homicidios múltiples del 87,20 por ciento y en feminicidio del 94,65 por ciento. Frente al homicidio de líderes sociales el esclarecimiento alcanza hoy 70,26 por ciento.



"Sabemos quiénes son los determinadores detrás de esos crímenes en un 70 por ciento de los casos, iniciamos en más de 50 municipios rutas de esclarecimiento para hacerle frente a los delitos sexuales que afectan a nuestras mujeres y niños, niñas y adolescentes. Con mi equipo de trabajo hemos llegado a los más profundo de nuestro país para darle la mano a miles de colombianos que piden justicia", dijo el fiscal.



(Puede leer: Fiscalía informó que investigará el incendio en cárcel de Tuluá).

Sabemos quiénes son los determinadores detrás de esos crímenes en un 70 por ciento de los casos, iniciamos en más de 50 municipios rutas de esclarecimiento para hacerle frente a los delitos sexuales FACEBOOK

TWITTER

Barbosa también se refirió a la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, en la que han logrado desmantelar 1.159 organizaciones criminales, incautado 1.030 toneladas de narcóticos y destruido 1.095 laboratorios.



Además hay importantes avances en la protección de medioambiente con 232 operativos contra personas responsables de deforestar 7.585 hectáreas. "Por primera vez se logró la imputación por el delito de ecocidio, derivada de la Ley 2111 del 9 de septiembre de 2021 contra los cabecillas del frente 1.° de las disidencias las Farc por los daños en el parque nacional Chiribiquete", refirió sobre este tema.



Otro de los temas que destacó el fiscal son los golpes a las finanzas criminales con medidas de extinción de dominio por más de 23.000 millones de pesos que corresponden a casi 7.000 millones de dólares.



(Más notas: El primer problema del país es la corrupción, no el narcotráfico: Lapaque).



Otro de los hechos destacados es la operación del grupo Gelma contra el maltrato animal, que ha dejado 81 condenas y 301 imputaciones en todo el territorio nacional.



Así mismo, Barbosa indicó que la dirección de justicia transicional ha logrado entregar al fondo de bienes para la reparación de victimas de 573.000 millones de pesos en bienes. "El valor de la entrega de estos recursos es superior a las entregas de bienes efectuadas durante el periodo 2006-2019. Hemos realizado", expuso el fiscal general. Además, se han hecho 1.154 exhumaciones de víctimas de desaparición en 27 meses.



Frente a la extradición, el fiscal general señaló que ha firmado 617 ordenes de captura con fines de extradición y se han entregado a otros países 438 personas.

Una reflexión sobre la memoria y la verdad

En su discurso, que se produjo un día después de que la Comisión de la Verdad entregó sus hallazgos y recomendaciones, Barbosa también habló sobre memoria y verdad.



"Sería para mi fácil optar por no reconocer la historia de la Fiscalía General de la Nación en estos 30 años, decir que los grandes errores o virtudes de la entidad no tienen ni han tenido nada que ver conmigo. Sería fácil abstenerme de referencias de la Fiscalía porque no hice parte de sus administraciones o no tuve nada que ver con las decisiones acertadas o erradas que se tomaron en miles y miles de casos criminales", comenzó señalando Barbosa.



Continuó diciendo: "La verdad es que no puedo ser ligero, ni ser mezquino con nuestra historia, ni con nuestro pasado institucional. Por eso es vital celebrar estos 30 años de esta institución. Celebrar que estamos en pie y decir que la función de investigación criminal continúa su senda vital que se inició incluso en los albores del derecho indiano y de nuestro germinal constitucionalismo decimonónico del siglo XIX y que hoy tiene en la Fiscalía su lugar en la historia reciente de Colombia".



Finalmente dijo que la Fiscalía "participará en el marco de la colaboración armónica con la nueva administración para continuar aportando a la construcción de la paz, del fortalecimiento del estado de derecho y del pacto nacional. La autonomía, la independencia, la separación de poderes, el respeto y el acatamiento a la Constitución de 1991 y a los tratados internacionales de derechos humanos seguirán siendo nuestros derroteros".

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia