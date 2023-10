'Aún escuchamos explosiones': familia colombiana cuenta las secuelas del viaje a Israel

Suena la alarma de un carro y Emmanuel, de siete años, se tira al suelo y cubre su cabeza con las manos. Todavía, unos días después de llegar a un hotel en Bogotá, permanecen en su mente las secuelas de esos días en que debía protegerse al escuchar el ensordecedor sonido de las alarmas anti misiles en Jerusalén, Israel, y que vivió junto a sus padres, Edward Manjarrés y Andrea Mejía.



(Lea además: 'Cuando vi el avión de la FAC, fue la alegría más grande': colombiana repatriada)



Edward, un abogado cartagenero y su esposa Andrea Mejía dedicada a la producción musical, oriunda del Caquetá, organizaron el viaje para conocer la cultura en medio oriente. Sin embargo, sus planes turísticos dieron un giro ante la escalada del conflicto entre el grupo islamista Hamás e Israel.

Facebook Twitter Linkedin

Edward Manjarrés, Andrea Mejia y su hijo Emmanuel Manjarres antes de estallar el conflicto en Israel. Foto: Archivo particular.

Aunque el conflicto continua a más de 11.500 kilómetros, Andrea, se sienta en un restaurante en Bogotá y está alerta.



Mueve su cabeza constantemente y mira todo el lugar como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo.



Edward, no ha logrado conciliar el sueño. Duerme por unas horas y despierta a verificar si su famillia está bien, a pesar de ya estar en casa.



(Puede leer: ¿Cuándo llegará un colombiano al espacio? Así se preparan en la Fuerza Aeroespacial)



El 7 de octubre, la familia Manjarrés Mejía se encontraba en el primer piso de un apartamento en Jerusalén cuando su estancia se vio interrumpida. A las 6:30 de la mañana, las alarmas antimisiles sonaron y no cesaron hasta la 1 de la tarde. Este sonido significaba que tenían solo un minuto para buscar refugio en un búnker, antes de que fuera peligroso estar en la calle.



Sin embargo, el búnker más cercano estaba demasiado lejos, así que se quedaron en los cuartos del apartamento y confiaron en que el Domo de Hierro, los protegería.



Este sistema utiliza una red de radares para detectar amenazas, toma decisiones en tiempo real sobre la necesidad de interceptar, y despliega misiles interceptores para destruir los proyectiles en el aire.



Andrea estaba además con su mamá, María Elena Aparicio, su hermana y su cuñado. “Me asomé a la ventana y vi un hombre corriendo hacia el edificio. Me hizo señales de que me entrara” dijo María Elena, quien hizo caso al momento de escuchar el estallido de un misil.



Sin un refugio antibombas en su edificio, se aferraron a la esperanza de que el Domo de Hierro funcionara y protegiera sus vidas. A medida que las explosiones sacudían la ciudad, activaron el sistema de protección de la casa que consistía en unas persianas de acero que protegían las ventanas desde afuera. Mientras el conflicto se intensificó, la situación se volvía más precaria con cada alarma.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del Domo de Hierro en acción. Foto: AFP

No alcanzamos a llegar al refugio, tuvimos que esperar en el baño o debajo de las escaleras FACEBOOK

TWITTER

Estadía en Jerusalén

“Por ley, los edificios nuevos deben tener un búnker. Pero estábamos hospedados en un lugar que aunque estaba remodelado, era antiguo. No alcanzamos a llegar al refugio, tuvimos que esperar en el baño o debajo de las escaleras”, dijo Edward, quien es abogado.



Y, Andrea añadió que “no sabíamos qué pasaba, solo escuchábamos los sonidos y las noticias en internet. Estábamos totalmente confundidos. Solo pensaba en proteger a mi hijo”.



La familia estaba en medio de una ciudad dividida, donde las tensiones eran palpables. Con el inicio de los ataques desde el sur de Israel, los planes de la familia de visitar Belén y la ciudad antigua se desvanecieron, y la incertidumbre se apoderó de ellos.



(Lea también: Colombiano Antonio Macías también fue asesinado en Israel, era pareja de Ivonne Rubio)



Los días se volvieron una sucesión de alarmas, precauciones y esperas interminables. A pesar de sus intentos por mantener la normalidad, la situación se tornó insostenible. En medio del caos y las cancelaciones de vuelos, la familia buscó incansablemente una manera de regresar a Colombia.



“Hice un video por redes sociales solicitando ayuda para salir del país. En medio del desespero, el martes 10 de octubre decidí ir solo en tren hasta el aeropuerto de Tel Aviv para conseguir un vuelo para mi familia”, relató Edward.

Facebook Twitter Linkedin

Avión en el que fueron transportados colombianos desde Tel Aviv, Israel a Lisboa, Portugal Foto: FAC

Los taxistas, en su mayoría árabes, eran señalados de traidores y atacados por grupos extremistas FACEBOOK

TWITTER

Cuando él estaba en el aeropuerto Ben Guirón, le avisó a su familia que no había problema para salir y que podían ir. Andrea tomó sus pertenencias y junto a su madre e hijo, en un taxi huyeron del caos en Jerusalén.



“En los días que estuvimos en Israel, convivimos con judios y árabes. No había ningún inconveniente. El taxista que nos recogió era árabe y nos contó que tuvo que huir a Jerusalén porque grupos extremistas estaban disparando contra todos los taxis por ser traidores”, dijo Andrea.



(Lea además: 'Cuando vi el avión de la FAC, fue la alegría más grande': colombiana repatriada)



Mientras llegaba el vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, la familia se hospedó en Tel Aviv, pues regresar a Jerusalén implicaba una hora de camino y el riesgo de quedar atrapados. En la ciudad, compraron algunos alimentos, las casas de cambio no estaban funcionando y el comercio cerraba a las 3 de la tarde. La familia se hospedó en el tercer piso de un edificio de cuatro niveles.



“Vimos a un señor, de 35 años, dejar a su esposa y dos hijos para enlistarse en el Ejército. Al igual que un señor, de más de 80 años. Además, las personas compraban mercados para enviar a los más necesitados”, recuerda Andrea.



Mientras la guerra continuaba en los alrededores, los residentes locales demostraron un espíritu de solidaridad con alimentos para ayudar a los más necesitados. La familia Manjarrés Mejía, a pesar de la adversidad, mantenía la esperanza de regresar a su tierra natal.

El regreso a Colombia

El regreso desde Israel se convirtió en un viaje cargado de emociones encontradas para los 110 pasajeros atrapados en medio del conflicto. Desde el momento en que se embarcaron en el FAC-1219, el avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que los llevaría de regreso a casa, la tensión era palpable. Salió el avión desde Tel Aviv hacia Lisboa. Todos compartían un miedo latente, conscientes de que, en pleno despegue, un misil podría hacer acto de presencia.



En Lisboa, ajeno al conflicto que habían dejado atrás, hicieron el transbordo al FAC-1222 y la tripulación los recibió con un kit que incluía botellas de agua, sándwiches, galletas y frutas.



El siguiente tramo del viaje, desde Lisboa a Lajes, se realizó en un aeropuerto militar, rodeado de casas coloniales y paisajes mediterráneos. Entre los integrantes de la tripulación, se turnaron para descansar y para atender a los pasajeros. Además de contar con personal médico para cualquier emergencia.



La larga espera continuó en Punta Cana, donde el cansancio comenzó a hacer mella en los ánimos de los pasajeros. Durante las siete horas de espera, la paciencia y la fortaleza de aquellos atrapados en Israel se pusieron a prueba, pero su deseo de volver a casa era más fuerte.

Facebook Twitter Linkedin

La misión humanitaria. Foto: Fuerza Aérea de Colombia

Finalmente, el tramo de Punta Cana (República Dominicana), a Bogotá trajo consigo un sentimiento de euforia. Los pasajeros aplaudieron y ofrecieron palabras de gratitud a la tripulación de la FAC que los había llevado de regreso.



“Todas las sonrisas que vemos, paga el esfuerzo y el trabajo que hicimos en 23 horas de vuelo en dos tripulaciones”, explicó el coronel Jesús Cortés quien fue uno de los pilotos del avión.



Mientras Colombia está a la espera de traer a más connacionales que no han podido salir de Israel.



Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más notas de Justicia: