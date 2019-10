Este año continúa aumento en casos de homicidios en el país

El homicidio sigue en aumento en Colombia y expertos tienen visiones distintas sobre la posibilidad de que el país retome la tendencia de la reducción de las muertes violentas que se rompió el año pasado.



Desde 2009, cuando se reportaron 17.717 casos de homicidio, se había registrado en el país una tendencia a la baja que se rompió en 2018, cuando la cifra cerró en 12.130 muertes violentas.

Y aunque en lo corrido del año se han reportado altibajos en el número de víctimas, en el consolidado nacional la cifra sigue en alza.



Según un informe de Medicina Legal, entre enero y septiembre de 2019 se han registrado 8.612 homicidios, es decir, 178 más que en el mismo periodo de 2018, cuando se reportaron 8.434. El 90 por ciento de las víctimas eran hombres.

El informe de los peritos de Medicina Legal señala que el mayor número de las personas que perdieron la vida de forma violenta tenían entre 20 y 34 años (4.424), seguido por ciudadanos de entre 35 y 49 años (2.071). De los casos reportados, 382 personas tenían más de 60 años y 114, entre cero y 14 años.



Por ciudades capitales, el mayor número de casos se registró en Cali, con 805, Medellín (480), Bogotá (742), Barranquilla (241), Cúcuta (180) y Cartagena (148).



El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, sostuvo que la capital del Valle del Cauca es la ciudad más violenta del país hace varios años, pero que se han activado planes que han empezado a reducir esas tendencias.



“Si bien Cali es la ciudad que más homicidios tiene, también es la que más ha ido reduciendo. En cinco años hemos pasado de 84 muertos por cada cien mil habitantes a cerca de 43, que va a ser la tasa de este año según lo tenemos proyectado”, explicó.

Igualmente señaló que junto a Barranquilla y Bogotá, Cali es la ciudad que más viene reduciendo su tasa de homicidios “gracias a medidas de intervenciones integrales con ejército y policía en los puntos más críticos y una política social enfocada en las personas más jóvenes y especialmente en quienes están inmersos en dinámicas delincuenciales”.



Kenneth Burbano, experto en conflicto y director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, sostuvo que el comportamiento de los homicidios no se puede atribuir a una sola causa y estaría asociado a temas de falta de autoridad, "descomposición social y de degradación por el respeto a la vida y a la integridad de las personas”.



Añadió que ve difícil que las cifras empiecen a bajar pues, dijo, no hay políticas de fondo para combatir ese fenómeno, “al que se asocia la violencia política producto de la polarización, el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros”.

Cifras de homicidios. Foto: Medicina Legal

A su turno, Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor en la Universidad de los Andes, consideró que no se puede ser fatalistas y que lo importante es revertir las tendencias.



De hecho, señaló que si se analizan las cifras de la Policía y Medicina Legal, en cuanto a las tasas anualizadas (que se mide en 12 meses entre un año y otro) se puede observar una reducción de homicidios.



“Yo creo que si algo está pasando es que la tendencia preocupante que se dio entre principios de 2017 y agosto de 2018, de aumento de la tasa de homicidios, se quebró y viene cayendo desde agosto del año pasado”, indicó.



Mejía dijo que con el nuevo gobierno el país ha sentido “un fortalecimiento de la política de seguridad en zonas en donde venían creciendo los homicidios. Esto se debe a un fortalecimiento de las acciones de la Fuerza Pública y las demás entidades. Desde que asumió el nuevo gobierno es innegable que la tasa de crecimiento de casi todos los delitos se ha disminuido”.



Por su parte, la directora de Medicina Legal, Adriana García Fino, aseguró que el crecimiento porcentual de los homicidios es del 2,1 %, lo que, si bien no es bueno, no es tan alto y evidencia que las medidas que están tomando desde las administraciones locales de las grandes ciudades, que son las que más aportan al aumento, son efectivas.



Agregó que deben hacerse grandes esfuerzos para que, en lo que resta del año, la tendencia no siga creciendo y se logre mantener la disminución histórica; aunque reconoció que el reto es grande puesto que los meses siguientes, de fin de año, son unos de los históricamente más violentos en el país.



La directora añadió que “los hechos de violencia se están generando por intolerancia, los homicidios no son como los que hablábamos hace años, de grandes eventos violentos o enfrentamientos armados”, por lo que hay que apostarles a concientizar a la gente y a medidas que mejoren la seguridad ciudadana.



“Definitivamente, en las ciudades capitales, que aportan la mayoría de hechos violentos, es donde hay que hacer mayor énfasis para incrementar las medidas. Creo que ese es uno de los propósitos de las nuevas administraciones”, concluyó.

Otros índices en aumento

El informe señala que se han incrementado también las muertes accidentales, las ocurridas en siniestros viales y los casos de suicidio.



Entre enero y septiembre de 2018 se suicidaron 1.817 personas y este año van 1.905, con un incremento de 88 casos, que representan un 4,84 % más, siendo el tipo de muerte violenta que más aumentó.



En el mismo periodo, las muertes producto de accidentes –excepto viales– llegaron a 2.134, frente a las 2.108 que hubo en 2018, una diferencia de 26 casos, que se traducen en un aumento de 1,23 %.



Y respecto a las muertes en siniestro en las vías, estas también tuvieron un ligero aumento, pues pasaron de 4.797 el año pasado a 4.806 en lo corrido de 2019, un 0,19 % más, es decir, 9 reportes.​

La violencia interpersonal y la intrafamiliar se redujeron

En contraste con las cifras de muertes violentas, que van en aumento este año frente al 2018, el balance de Medicina Legal da cuenta de que en 2019 han disminuido los casos de violencia interpersonal e intrafamiliar.



También ha habido una leve reducción en los exámenes realizados por la entidad por presunta violencia sexual. Según el balance presentado, entre enero y septiembre de este año van 80.747 registros de violencia interpersonal –agresiones entre personas que no son parientes–, esto son más de 5.000 casos menos que los presentados el año pasado, cuando hubo 85.752 reportes por este tipo de violencia.



Las edades entre las que más se presentó esta situación fueron entre los 20 y los 34 años, con 38.992 casos.



Igualmente, entre enero y septiembre hubo 3.151 casos menos de violencia intrafamiliar, que en ese periodo de este año sumaba 55.723 reportes, en comparación con los 58.874 que hubo en 2018, lo que significa una reducción de 5,35 %.



La mayoría de los casos se registraron en personas entre los 20 y los 34 años de edad, concentrando 26.634 reportes .



De otro lado, la entidad contabilizó 7.449 casos de ese tipo de violencia en los que las víctimas fueron menores de edad.



En cuanto a las ciudades en donde más se registraron este tipo de hechos, Bogotá lidera el listado, con 14.022 reportes, seguido, con una gran diferencia, por Medellín, con 3.702 casos; Cali, con 2.262 reportes; Barranquilla, con 1.669, y Cartagena, con 1.140 registros.



En total, la violencia contra niños, niñas y adolescentes disminuyó el 19,15 % en 2019, pasando de 8.203 casos en 2018 a 6.632 en este año.



También disminuyó la violencia de pareja, pasando de 37.356 reportes el año pasado a 35.794, un 4,1 % menos.



Así mismo, se registra que hubo una pequeña disminución en las agresiones entre otros parientes, que pasaron de 11.671 casos el año pasado a tener 65 menos este año, llegando a 11.606.



No obstante, las cifras de Medicina Legal registran un aumento en la violencia cometida contra adultos mayores. Esta pasó de 1.644 casos el año pasado a 1.691 este año, un aumento porcentual de 2,86.



Por otro lado, frente a los exámenes médico-legales por presunto delito sexual, este año se han practicado 19.648, mientras que en el mismo periodo del año pasado iban 19.905.



De acuerdo con las estadísticas, Bogotá es la ciudad capital en donde más se han hecho estos exámenes, con 3.368 registros entre enero y septiembre. Le siguen Cali, con 861; Medellín, con 815, y Barranquilla, con 628 exámenes.



