Los audios que enredan a exembajador con intento de soborno a Tapia

“Yo te voy a ser sincero, yo soy el que le hace todas estas vainas de sobornos, la mano negra ahí soy yo”.



Así se presentó Richard Harris Ricardo, uno de los abogados de confianza del exembajador de Colombia en Malasia y Venezuela, Fernando Marín Valencia.



En una extensa charla con Emilio Tapia, el llamado cerebro del saqueo a Bogotá, Harris también le dijo que necesitaba que salvara al exdiplomático, involucrado en un proceso de lavado de activos, vinculado al llamado ‘carrusel’ de la contratación.

“El man está jodido, eso sí te lo digo, hasta en su presentación personal (…) Ahí donde está el detalle, y él lo que dice es eso, que la persona que le puede echar la mano eres tú. ¿Cómo? No tengo ni idea”, se escucha en los audios, grabados con micrófonos escondidos en un reloj que llevaba Tapia y en un llavero puesto en la sala de su apartamento en Barranquilla, donde se llevó a cabo la reunión, hace 10 días.



En efecto, Tapia les ha dicho a la Fiscalía y al FBI que Marín movió más de un millón de dólares en sobornos que el grupo Nule les habría pagado a los hermanos Samuel e Iván Moreno por los contratos 071 y 072 de la malla vial de Bogotá.



Por eso, emisarios de Marín empezaron a buscarlo desesperadamente desde hace un mes. Primero intentaron llegar a su hermano; luego, a uno de sus exescoltas, y después buscaron al coronel (r) David Navia, hoy prófugo por este caso.



EL TIEMPO tuvo acceso a las casi dos horas de grabación, que fueron suficientes para que, hace 8 días, el otrora poderoso constructor y diplomático en los gobiernos Pastrana y Uribe aceptara cargos.



Harris asegura en la grabación que Valencia envió un adelanto con el excoronel: eran 100 millones de pesos, de los cuales sólo llegaron 20. En cualquier caso, Tapia, se negó a ser sobornado y le contó a la Fiscalía, para tenderle una trampa al exembajador y a sus emisarios.



En los audios se escucha cómo Harris intenta convencer a Tapia de que acceda a cambiar su testimonio, antes de una audiencia prevista para junio.



“Él (Marín) me dice que hay un tema de que ahora en adelante se comienza a testimoniar y no sé qué. Y por eso dice de qué manera se le puede ayudar para él salvar esta mierda, porque ya, como tal, empresa no hay. Imagínense, lavado de activos. Me dijo que hace tres meses se pararon todas las obras y el viernes pasado, que de 250 trabajadores que había a nivel nacional, solo quedan 50. Según él, están echando porque ya no hay cómo asumir esa carga (…) hasta incluso dice que esa mierda del tema de Miami fue lo peor, que por allá quebró que porque Lucho Cárdenas le tumbó eso”, se le oye decir a Harris.

Los Moreno

El tema de Miami del que habla son las inversiones que hizo el exdiplomático en proyectos inmobiliarios, en paralelo al movimiento de dineros que Tapia le giró.



Si bien Jaime Lombana, abogado del exembajador, dice que se trataba de un préstamo que luego se le devolvió a Tapia, este último insiste en que el dinero hacía parte del circuito de coimas para los Moreno.



De hecho, en la grabación se menciona a Iván y a Samuel Moreno y se asegura que el penalista Lombana no sabía del intento de soborno.



“Compa, te la voy a tirar: me dijo que con estos señores, Moreno ni tiene llegada, que con Iván era con el que más se hablaba, porque a Samuel no lo conocía, pero el único vaso comunicante que tiene con ellos es este (…) Me dijo que fuera sincero con el señor (Tapia), que él debía entender la mierda por la que está pasando y necesita saber de qué manera se le puede ayudar”, añadió Harris, quien empezó a jugar con la llave con la que estaba siendo grabado.



Y agregó: “El man dice que hay que esperar a que llegue el tema, las pruebas y no sé qué. Entonces, me dice que lo mejor, en su momento, es que las partes hablen y se mande a buscar, porque si sigue adelante (Tapia) va a hacer que lo metan preso (…) Lo único que dice es que si logro reunirme con él, o sea contigo, que te diga a ver cómo se puede ayudar o hacer el favor”.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, si bien nunca se concretó una cifra para intentar cambiar el testimonio de Tapia, este les dijo a los investigadores que los emisarios del exembajador le manifestaron: “Pon tú la cifra”. Y le hablaron de un rango de entre 4 y 6 millones de dólares.



De hecho, el exembajador compró un celular para coordinar el soborno, hablando en clave.



“Me dijo que lo que tenga que hacer lo hace, en este momento, por si necesita otra prueba u otra vaina. Pero el señor está muy preocupado, muy delicado. Ahora tenemos tres teléfonos: uno para hablar lo normal, lo de la empresa; el otro, para hablar de lo tuyo, que eres María José, ya te cambió de Jesús a María José para poder hablar”, remató diciendo el abogado Harris.



Y, aunque Marín aceptó cargos por el intento de soborno y pidió perdón, tendrá que enfrentar el proceso por lavado de activos. Pero, con el antecedente del soborno, no se descartar que acceda a negociar con la Fiscalía.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa